https://uz.sputniknews.ru/20260609/v-andijane-rodilas-chetvernya-58227718.html
В Андижане родилась четверня
В Андижане родилась четверня
Sputnik Узбекистан
Сейчас мать и новорожденнные находятся под наблюдением медработников и чувствуют себя хорошо
2026-06-09T15:55+0500
2026-06-09T15:55+0500
2026-06-09T15:55+0500
общество
рождение
близнецы
андижан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Андижанском региональном отделении Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка родилась четверня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.В ведомстве уточнили, что жительница махалли "Гайрат" города Андижана Одинахон Мухаммаджонова поступила в данное медучреждение с многоплодной беременностью 2 июня.Спустя несколько дней из-за преждевременных родов врачи провели операцию кесарева сечения с участием квалифицированных специалистов отделения, включая акушера-гинеколога, неонатолога и реаниматолога.В результате на свет появились четверо детей — три мальчика и одна девочка. Первый ребенок — мальчик весом 2 415 граммов и ростом 44 сантиметра. Второй — мальчик весом 1 730 граммов и ростом 37 сантиметров. Третий — мальчик весом 2 405 граммов и ростом 44 сантиметра. Четвертой стала девочка весом 1 885 граммов и ростом 39 сантиметров.В настоящее время мать и новорожденные находятся под наблюдением медработников и чувствуют себя хорошо.
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общество, рождение, близнецы, андижан, узбекистан
общество, рождение, близнецы, андижан, узбекистан
В Андижане родилась четверня
Сейчас мать и новорожденнные находятся под наблюдением медработников и чувствуют себя хорошо.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
В Андижанском региональном отделении Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка родилась четверня. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава Узбекистана.
В ведомстве уточнили, что жительница махалли "Гайрат" города Андижана Одинахон Мухаммаджонова поступила в данное медучреждение с многоплодной беременностью 2 июня.
Спустя несколько дней из-за преждевременных родов врачи провели операцию кесарева сечения с участием квалифицированных специалистов отделения, включая акушера-гинеколога, неонатолога и реаниматолога.
В результате на свет появились четверо детей — три мальчика и одна девочка. Первый ребенок — мальчик весом 2 415 граммов и ростом 44 сантиметра. Второй — мальчик весом 1 730 граммов и ростом 37 сантиметров. Третий — мальчик весом 2 405 граммов и ростом 44 сантиметра. Четвертой стала девочка весом 1 885 граммов и ростом 39 сантиметров.
В настоящее время мать и новорожденные находятся под наблюдением медработников и чувствуют себя хорошо.