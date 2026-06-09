https://uz.sputniknews.ru/20260609/v-eaes-opredelili-trebovaniya-k-spetsialistam-vnutrennego-vodnogo-transporta-58226765.html

В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта

В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта

Sputnik Узбекистан

Цель — формирование общего рынка услуг водного транспорта на пространстве Евразийского экономического союза

2026-06-09T14:50+0500

2026-06-09T14:50+0500

2026-06-09T15:15+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба ЕЭК.В документе обозначили подходы к общим и специальным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам работников с учетом разного уровня квалификации и особенностей различных видов выполняемых работ.Реализация рекомендации будет содействовать формированию общего рынка услуг водного транспорта на пространстве Союза, добавили в пресс-службе комиссии.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции