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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20260609/v-eaes-opredelili-trebovaniya-k-spetsialistam-vnutrennego-vodnogo-transporta-58226765.html
В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта
В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта
Sputnik Узбекистан
Цель — формирование общего рынка услуг водного транспорта на пространстве Евразийского экономического союза
2026-06-09T14:50+0500
2026-06-09T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба ЕЭК.В документе обозначили подходы к общим и специальным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам работников с учетом разного уровня квалификации и особенностей различных видов выполняемых работ.Реализация рекомендации будет содействовать формированию общего рынка услуг водного транспорта на пространстве Союза, добавили в пресс-службе комиссии.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта

14:50 09.06.2026 (обновлено: 15:15 09.06.2026)
© Посольство России в Армении Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2026
© Посольство России в Армении
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Цель — формирование общего рынка услуг водного транспорта на пространстве Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба ЕЭК.
“На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принята рекомендация "О квалификационных требованиях к наиболее востребованным профессиям и должностям в сфере внутреннего водного транспорта", — говорится в сообщении.
В документе обозначили подходы к общим и специальным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам работников с учетом разного уровня квалификации и особенностей различных видов выполняемых работ.
© Евразийская экономическая комиссияМинистр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2026
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
© Евразийская экономическая комиссия

"Государства-члены ЕАЭС имеют возможность учитывать указанные рекомендации при формировании национальной политики. Вопросы реализации таких рекомендаций находятся в компетенции каждой стороны и осуществляются с учетом внутреннего законодательства, приоритетов и национальных особенностей", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

Реализация рекомендации будет содействовать формированию общего рынка услуг водного транспорта на пространстве Союза, добавили в пресс-службе комиссии.
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