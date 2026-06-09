В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта
14:50 09.06.2026 (обновлено: 15:15 09.06.2026)
© Посольство России в Армении Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Посольство России в Армении
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Цель — формирование общего рынка услуг водного транспорта на пространстве Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В ЕАЭС определили требования к специалистам внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба ЕЭК.
“На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принята рекомендация "О квалификационных требованиях к наиболее востребованным профессиям и должностям в сфере внутреннего водного транспорта", — говорится в сообщении.
В документе обозначили подходы к общим и специальным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам работников с учетом разного уровня квалификации и особенностей различных видов выполняемых работ.
© Евразийская экономическая комиссияМинистр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
© Евразийская экономическая комиссия
"Государства-члены ЕАЭС имеют возможность учитывать указанные рекомендации при формировании национальной политики. Вопросы реализации таких рекомендаций находятся в компетенции каждой стороны и осуществляются с учетом внутреннего законодательства, приоритетов и национальных особенностей", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Реализация рекомендации будет содействовать формированию общего рынка услуг водного транспорта на пространстве Союза, добавили в пресс-службе комиссии.