https://uz.sputniknews.ru/20260610/boytsy-podrazdeleniya-natsgvardii-ruz-zanyali-vtoroe-mesto-na-turnire-po-strelbe-v-belarusi-58235638.html
Бойцы подразделения Нацгвардии РУз заняли второе место на турнире по стрельбе в Беларуси
Бойцы подразделения Нацгвардии РУз заняли второе место на турнире по стрельбе в Беларуси
Sputnik Узбекистан
Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, продемонстрировало высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе
2026-06-10T09:59+0500
2026-06-10T09:59+0500
2026-06-10T10:59+0500
узбекистан
нацгвардия
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стрельба
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Бойцы подразделения Нацгвардии РУз вошли в число победителей шестого открытого турнира по практической (тактической) стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения "Ни шагу назад" в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, продемонстрировало высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе. Им предлагали ситуации, максимально приблизив условия соревнований к реальности.Среди почетных гостей турнира — командиры спецподразделений из разных регионов Беларуси, руководители делегаций Азербайджана, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана, а также наблюдатели из ОАЭ.Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поблагодарил участников и поздравил победителей с заслуженными наградами. Он выразил уверенность, что полученный на состязаниях опыт поможет им в выполнении служебно-боевых задач.
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узбекистан, нацгвардия, турнир, стрельба, беларусь, омон
узбекистан, нацгвардия, турнир, стрельба, беларусь, омон
Бойцы подразделения Нацгвардии РУз заняли второе место на турнире по стрельбе в Беларуси
09:59 10.06.2026 (обновлено: 10:59 10.06.2026)
Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, продемонстрировало высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Бойцы подразделения Нацгвардии РУз вошли в число победителей шестого открытого турнира по практической (тактической) стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения "Ни шагу назад" в Беларуси. Об этом сообщает
БелТА.
Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, продемонстрировало высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе. Им предлагали ситуации, максимально приблизив условия соревнований к реальности.
Среди почетных гостей турнира — командиры спецподразделений из разных регионов Беларуси, руководители делегаций Азербайджана, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана, а также наблюдатели из ОАЭ.
“В этом году среди иностранных команд первенство за представителями специального подразделения быстрого реагирования (СОБР) "Лидер" управления Росгвардии по Херсонской области. Кроме медалей и дипломов они стали обладателями мотоцикла. На втором месте — подразделение Национальной гвардии Узбекистана, на третьем — отдел специального назначения "Тайфун" УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области”, — говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поблагодарил участников и поздравил победителей с заслуженными наградами. Он выразил уверенность, что полученный на состязаниях опыт поможет им в выполнении служебно-боевых задач.