https://uz.sputniknews.ru/20260610/boytsy-podrazdeleniya-natsgvardii-ruz-zanyali-vtoroe-mesto-na-turnire-po-strelbe-v-belarusi-58235638.html

Бойцы подразделения Нацгвардии РУз заняли второе место на турнире по стрельбе в Беларуси

Бойцы подразделения Нацгвардии РУз заняли второе место на турнире по стрельбе в Беларуси

Sputnik Узбекистан

Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, продемонстрировало высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе

2026-06-10T09:59+0500

2026-06-10T09:59+0500

2026-06-10T10:59+0500

узбекистан

нацгвардия

турнир

стрельба

беларусь

омон

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Бойцы подразделения Нацгвардии РУз вошли в число победителей шестого открытого турнира по практической (тактической) стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения "Ни шагу назад" в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.Состязание, объединившее 25 команд спецподразделений из шести стран, продемонстрировало высокий уровень сотрудничества участников и их готовность к совместной работе. Им предлагали ситуации, максимально приблизив условия соревнований к реальности.Среди почетных гостей турнира — командиры спецподразделений из разных регионов Беларуси, руководители делегаций Азербайджана, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана, а также наблюдатели из ОАЭ.Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поблагодарил участников и поздравил победителей с заслуженными наградами. Он выразил уверенность, что полученный на состязаниях опыт поможет им в выполнении служебно-боевых задач.

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узбекистан, нацгвардия, турнир, стрельба, беларусь, омон