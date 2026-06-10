https://uz.sputniknews.ru/20260610/dvoe-uzbekistantsev-stali-laureatami-premiy-sng--kto-oni-58247251.html

Двое узбекистанцев стали лауреатами премий СНГ — кто они

Двое узбекистанцев стали лауреатами премий СНГ — кто они

Sputnik Узбекистан

В рамках XIX Форума творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ в Бишкеке состоялось вручение премий СНГ – "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов"

2026-06-10T13:48+0500

2026-06-10T13:48+0500

2026-06-10T14:18+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Двое узбекистанцев стали лауреатами премий СНГ. В рамках XIX Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ состоялось вручение премий СНГ — "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Узбекистана Камолиддин Уринбаев стал лауреатом почетной премии "Звезды Содружества", победив в номинации "За выдающийся вклад в культуру и искусство". Он получит 2 млн рублей.Кроме Уринбаева, почетную премию "Звезды Содружества" получили 8 лауреатов. На соискание высокой награды претендовали 13 номинантов из 8 стран.Данную премию ежегодно присуждают представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждого государства-участника СНГ, так и Содружества в целом.Еще одна узбекистанка — хранитель фонда Государственного музея "Шон-Шараф" при Парке Победы Савриноз Омонтошева — удостоена премии "Содружество дебютов".В этом году премию посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — Году Мира и Единства в борьбе с нацизмом. На ее соискание выдвинули 11 номинантов из 8 стран Содружества.Международную премию "Содружество дебютов" учредил Совет по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году.Ее ежегодно присуждают молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения, пояснили в пресс-службе Исполкома СНГ.XIX Форум творческой и научной интеллигенции СНГ проходит 9-10 июня в столице Кыргызстана Бишкеке.

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