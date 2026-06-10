https://uz.sputniknews.ru/20260610/eaes-razvivaet-kooperatsiyu-v-proizvodstve-naukoemkogo-oborudovaniya-dlya-telemeditsiny-58237581.html
ЕАЭС развивает кооперацию в производстве наукоемкого оборудования для телемедицины
ЕАЭС развивает кооперацию в производстве наукоемкого оборудования для телемедицины
Sputnik Узбекистан
Министр ЕЭК: Уделяем особое внимание углублению межотраслевых кооперационных связей в использовании информационно-коммуникационных технологий, микро- и радиоэлектронике, робототехнике с целью производства высокотехнологической продукции
2026-06-10T10:20+0500
2026-06-10T10:20+0500
2026-06-10T10:58+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
кооперация
производство
оборудование
it-технологии
медицина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58239091_0:20:1536:884_1920x0_80_0_0_95746b6c073147d104426f85b9c7680d.png
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС в области производства высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Рекомендацию разработал блок промышленности и АПК Комиссии. Ее реализация поможет развитию диалога в ряде промотраслей, который направлен на выпуск востребованного высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг стран Союза.В документе также отмечена необходимость межотраслевого сотрудничества и использования имеющихся информационных ресурсов, совместно формируемых Комиссией и уполномоченными органами государств-членов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0a/58239091_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_88d1f901f5889d2e4dc04b5a060e75bd.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, кооперация, производство, оборудование, it-технологии, медицина
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, кооперация, производство, оборудование, it-технологии, медицина
ЕАЭС развивает кооперацию в производстве наукоемкого оборудования для телемедицины
10:20 10.06.2026 (обновлено: 10:58 10.06.2026)
Министр ЕЭК: Уделяем особое внимание углублению межотраслевых кооперационных связей в использовании информационно-коммуникационных технологий, микро- и радиоэлектронике, робототехнике с целью производства высокотехнологической продукции.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС в области производства высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
"Перед нами стоит приоритетная задача развития кооперационного сотрудничества в высокотехнологичных отраслях производства. Уделяем особое внимание работе по углублению межотраслевых кооперационных связей в использовании информационно-коммуникационных технологий, микро- и радиоэлектронике, робототехнике с целью производства высокотехнологической продукции", — пояснила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
Рекомендацию разработал блок промышленности и АПК Комиссии. Ее реализация поможет развитию диалога в ряде промотраслей, который направлен на выпуск востребованного высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг стран Союза.
В документе также отмечена необходимость межотраслевого сотрудничества и использования имеющихся информационных ресурсов, совместно формируемых Комиссией и уполномоченными органами государств-членов.