https://uz.sputniknews.ru/20260610/eaes-razvivaet-kooperatsiyu-v-proizvodstve-naukoemkogo-oborudovaniya-dlya-telemeditsiny-58237581.html

ЕАЭС развивает кооперацию в производстве наукоемкого оборудования для телемедицины

ЕАЭС развивает кооперацию в производстве наукоемкого оборудования для телемедицины

Sputnik Узбекистан

Министр ЕЭК: Уделяем особое внимание углублению межотраслевых кооперационных связей в использовании информационно-коммуникационных технологий, микро- и радиоэлектронике, робототехнике с целью производства высокотехнологической продукции

2026-06-10T10:20+0500

2026-06-10T10:20+0500

2026-06-10T10:58+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

кооперация

производство

оборудование

it-технологии

медицина

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС в области производства высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Рекомендацию разработал блок промышленности и АПК Комиссии. Ее реализация поможет развитию диалога в ряде промотраслей, который направлен на выпуск востребованного высокотехнологичного оборудования для сферы телемедицинских услуг стран Союза.В документе также отмечена необходимость межотраслевого сотрудничества и использования имеющихся информационных ресурсов, совместно формируемых Комиссией и уполномоченными органами государств-членов.

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Sputnik Узбекистан

еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, кооперация, производство, оборудование, it-технологии, медицина