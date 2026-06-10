https://uz.sputniknews.ru/20260610/lavrov-vajno-ne-dopustit-prevrascheniya-evrazii-v-arenu-protivostoyaniya-58253946.html

Лавров: Важно не допустить превращения Евразии в арену противостояния

Лавров: Важно не допустить превращения Евразии в арену противостояния

Sputnik Узбекистан

В Казани проходит заседание СМИД ОДКБ под председательством главы российского внешнеполитического ведомства

2026-06-10T17:04+0500

2026-06-10T17:04+0500

2026-06-10T17:16+0500

политика

евразия

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сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Важно не допустить превращения евразийского региона в арену геополитического противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе. Об этом сообщает РИА Новости.Заседание под председательством Лаврова стартовало сегодня, 10 июня, в Казани. Лавров проинформировал коллег об инициативах, направленных на реализацию приоритетов текущего российского председательства в Организации. Главы МИД ОДКБ обсудили ситуацию на Украине, деструктивную линию запада на втягивание Киева в НАТО.Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомства:

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политика, евразия, россия, сергей лавров, казань, нато, одкб