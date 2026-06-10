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Лавров: Важно не допустить превращения Евразии в арену противостояния
Лавров: Важно не допустить превращения Евразии в арену противостояния
Sputnik Узбекистан
В Казани проходит заседание СМИД ОДКБ под председательством главы российского внешнеполитического ведомства
2026-06-10T17:04+0500
2026-06-10T17:16+0500
политика
евразия
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Важно не допустить превращения евразийского региона в арену геополитического противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе. Об этом сообщает РИА Новости.Заседание под председательством Лаврова стартовало сегодня, 10 июня, в Казани. Лавров проинформировал коллег об инициативах, направленных на реализацию приоритетов текущего российского председательства в Организации. Главы МИД ОДКБ обсудили ситуацию на Украине, деструктивную линию запада на втягивание Киева в НАТО.Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомства:
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политика, евразия, россия, сергей лавров, казань, нато, одкб
политика, евразия, россия, сергей лавров, казань, нато, одкб

Лавров: Важно не допустить превращения Евразии в арену противостояния

17:04 10.06.2026 (обновлено: 17:16 10.06.2026)
© Пресс служба МИД РФГлава МИД России Сергей Лавров дал интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью Шанхайской медиагруппе SMG. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2026
© Пресс служба МИД РФ
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В Казани проходит заседание СМИД ОДКБ под председательством главы российского внешнеполитического ведомства.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Важно не допустить превращения евразийского региона в арену геополитического противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам важно не допустить превращения того, что раньше называли общим общеевразийским домом в арену геополитического противостояния. Важно заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов подобных украинскому", — сказал он.

Заседание под председательством Лаврова стартовало сегодня, 10 июня, в Казани. Лавров проинформировал коллег об инициативах, направленных на реализацию приоритетов текущего российского председательства в Организации. Главы МИД ОДКБ обсудили ситуацию на Украине, деструктивную линию запада на втягивание Киева в НАТО.
Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомства:
НАТО интересуется всем евразийским континентом, претендует на то, чтобы обеспечивать евразийскую безопасность по своим правилам и под своим началом;
мало верится, что с Евросоюзом может произойти какое-то чудо в свете его желания участвовать в урегулировании на Украине;
необходимо как можно скорее выразить уважение к воле армянского народа, чтобы он не был поставлен перед фактом политических решений властей.
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