https://uz.sputniknews.ru/20260610/mojno-li-est-morojenoe-pri-boli-v-gorle-58246310.html
Можно ли есть мороженое при боли в горле— ответ врача
Можно ли есть мороженое при боли в горле— ответ врача
Sputnik Узбекистан
Существует мнение, что мороженое помогает облегчить боль в горле благодаря своему охлаждающему эффекту
2026-06-10T22:02+0500
2026-06-10T22:02+0500
2026-06-10T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
мороженое
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/08/35829813_0:95:2811:1676_1920x0_80_0_0_43f3fe2b3d338384c64201c6e3e509b2.jpg
Мороженое при боли в горле категорически нельзя, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача ЛОР — отоларинголога Дмитрия Субботу.Он развеял миф о том, что холодные десерты помогают при боли в горле. По словам специалиста, мороженое ослабляет местный иммунитет, может привести к обострению воспаления и усилению клинической картины.Он предупредил что мороженое при боли в горле особенно не рекомендуют детям, поскольку у детей это хронический воспалительный процесс.При острой боли в горле нужно выпить чай c молоком и медом, прополоскать горло, добавил ЛОР-врач.Исключение — восстановительный период после удаления миндалин. Для улучшения самочувствия и уменьшения кровотечения рекомендуют есть фруктовый лед, поскольку он эффективно сужает кровеносные сосуды и быстрее охлаждает заживающую область, чем обычное мороженое. При этом важно соблюдать рекомендации врача и не злоупотреблять сладким.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/08/35829813_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_61295b91b3c85287dae18f1ab37e516c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, мороженое, здоровье, заболевания
мнение эксперта, мороженое, здоровье, заболевания
Можно ли есть мороженое при боли в горле— ответ врача
Существует мнение, что мороженое помогает облегчить боль в горле благодаря своему охлаждающему эффекту.
Мороженое при боли в горле категорически нельзя, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача ЛОР — отоларинголога Дмитрия Субботу.
Он развеял миф о том, что холодные десерты помогают при боли в горле. По словам специалиста, мороженое ослабляет местный иммунитет, может привести к обострению воспаления и усилению клинической картины.
"Слизистая оболочка верхних дыхательных путей нестерильна, там постоянно присутствуют, условно, патогенные микробы. Защитные свойства ослабевают при воздействии холода, эти микробы, так скажем, начинают проявлять патогенные свойства. Поэтому если есть мороженое, охлаждать горло, то это может спровоцировать проблемы", — пояснил Суббота.
Он предупредил что мороженое при боли в горле особенно не рекомендуют детям, поскольку у детей это хронический воспалительный процесс.
"Не нужно разделять горло с носом, по сути это одна структура — околоносовые пазухи. Поэтому, когда болит горло, там и с носом проблемы могут быть, особенно у детей. На этот воспалительный процесс реагирует лимфоидная ткань, которая есть в горле, небные миндалины в носоглотке, аденоиды увеличиваются", — отметил Дмитрий Суббота.
При острой боли в горле нужно выпить чай c молоком и медом, прополоскать горло, добавил ЛОР-врач.
Исключение — восстановительный период после удаления миндалин. Для улучшения самочувствия и уменьшения кровотечения рекомендуют есть фруктовый лед, поскольку он эффективно сужает кровеносные сосуды и быстрее охлаждает заживающую область, чем обычное мороженое. При этом важно соблюдать рекомендации врача и не злоупотреблять сладким.