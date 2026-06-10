https://uz.sputniknews.ru/20260610/mojno-li-est-morojenoe-pri-boli-v-gorle-58246310.html

Можно ли есть мороженое при боли в горле— ответ врача

Можно ли есть мороженое при боли в горле— ответ врача

Sputnik Узбекистан

Существует мнение, что мороженое помогает облегчить боль в горле благодаря своему охлаждающему эффекту

2026-06-10T22:02+0500

2026-06-10T22:02+0500

2026-06-10T22:02+0500

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Мороженое при боли в горле категорически нельзя, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача ЛОР — отоларинголога Дмитрия Субботу.Он развеял миф о том, что холодные десерты помогают при боли в горле. По словам специалиста, мороженое ослабляет местный иммунитет, может привести к обострению воспаления и усилению клинической картины.Он предупредил что мороженое при боли в горле особенно не рекомендуют детям, поскольку у детей это хронический воспалительный процесс.При острой боли в горле нужно выпить чай c молоком и медом, прополоскать горло, добавил ЛОР-врач.Исключение — восстановительный период после удаления миндалин. Для улучшения самочувствия и уменьшения кровотечения рекомендуют есть фруктовый лед, поскольку он эффективно сужает кровеносные сосуды и быстрее охлаждает заживающую область, чем обычное мороженое. При этом важно соблюдать рекомендации врача и не злоупотреблять сладким.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, мороженое, здоровье, заболевания