https://uz.sputniknews.ru/20260610/podgotovka-k-tretey-mirovoy-voyne-doshla-do-oon-58245356.html

Подготовка к третьей мировой войне дошла до ООН

Подготовка к третьей мировой войне дошла до ООН

Sputnik Узбекистан

Для политика или журналиста нет надежней способа остаться неуслышанным, чем написать статью об ООН и упомянуть ее в заголовке, пишет колумнист РИА Новости... 10.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-10T12:43+0500

2026-06-10T12:43+0500

2026-06-10T12:43+0500

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Для политика или журналиста нет надежней способа остаться неуслышанным, чем написать статью об ООН и упомянуть ее в заголовке, пишет колумнист РИА Новости. Читать никто не будет, потому что всем плевать на судьбы Организации Объединенных Наций. Дни, когда трансляция пикировок в Совете Безопасности претендовала на роль главного телешоу мира, остались там же, где молодость Фиделя Кастро и упражнения Никиты Хрущева с кукурузой. "Моя позиция такова, это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит", — выразил недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко как будто бы общее мнение. Трудно спорить, однако есть нюанс: ООН будет окончательно списана в утиль перед третьей мировой войной, из которой человечество живым не факт что выберется. А уничтожение ООН — это по ощущениям скоро. Над этим сознательно работает самая агрессивная держава на планете, претендующая на погоны мирового гегемона: США. При этом ей паче чаяния помогает другая сверхдержава, претендующая перенять погоны гегемона в этом веке: КНР.По сути, ООН банкротят, как какой-нибудь районный магазинчик, чтобы перепрофилировать. Третья мировая — часть перепрофилирования, какой стала Вторая мировая для Лиги Наций, созданной после Первой мировой. Между бесславной смертью одной, сколь угодно плохо работающей главной международной организацией, и блестящим рождением новой, происходит жестокая бойня между сверхдержавами в борьбе за более выгодное положение, которое действующая Лавочка Мирового Значения перестала удовлетворять.Госсекретарь США Марко Рубио, отчитываясь намедни перед конгрессом, не только анонсировал новые санкции против России и помощь для Украины, но и признал — финансовую удавку сознательно набросили на ООН, лишив почти четверти бюджета, чтобы перестроить ее на свой вкус. Мы, мол, все это придумали, нам и устанавливать порядки.На самом деле всемирную организацию, где ради минимизации войн состоят все государства, придумал Иммануил Кант, но — действительно — впервые реализовал президент США Вудро Вильсон, интеллигент и романтик. При этом сами Штаты в Лиге Наций не состояли и каких-либо обязательств на себя брать не хотели, мол, нам и не надо, мы в Америке себя ведем прилично — в отличие от европейцев.К концу Второй мировой подход изменился: США стали одним из главных доноров ООН, хотя вопрос членства там на внутреннем рынке всегда был спорным. Организация отражала мировой баланс на момент создания и имела в основе относительно здравую идею: применение силы к той или иной стране возможно лишь в случае, если не возражает ни одна из пяти великих держав с правом вето, а вот тому, против кого ополчится вся пятерка, мало не покажется.До распада СССР трогать эту схему в Вашингтоне побаивались, помня, что обновлению предшествует очень большая война. А вот после организацию в ее прежнем виде приговорили: США не нужна была структура, где они не единоличный гегемон, а на равных с Россией и Китаем. Разногласия внутри страны касались только методов. Демократы относились к ООН более лояльно, благо она плодила бюрократию в том числе в Америке, а бюрократы — костяк их партии. Мейнстримной позицией республиканцев на рубеже веков стало — ломай и круши.Представителем Вашингтона в ООН тогда был Джон Болтон, сформулировавший свою позицию так: "Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять единственная в мире сверхдержава, коей являются США".Почти официальная позиция американцев в те годы: мы, так уж и быть, попробуем действовать в соответствии с процедурой ООН, но, если не получится, станем поступать, как считаем нужным. Так началась война в Ираке, катастрофические последствия которой на Ближнем Востоке не изжиты до сих пор.Это к вопросу о том, почему ООН плохо работает: вот поэтому, из-за отвратительного поведения и самоуправства США. А дурной пример заразителен: многие нации отнюдь не считают, что им не позволено что-либо, что позволено американцам.А потом пришел Дональд Трамп и решил без обиняков добить старушку, заморив ее голодом: США в одностороннем порядке отказались от своих финансовых обязательств, будучи крупнейшим плательщиком в бюджет ООН. Всего они задолжали больше четырех миллиардов долларов. Если смотреть на это глазами американца, которого инфляция волнует, а война в Конго до лампочки, Трампа легко понять, и он всегда выступал за экономию госсредств. Но тогда не стоило и нападать на Иран без явных целей, что обошлось бюджету США, согласно независимым подсчетам, минимум в 100 миллиардов.Что характерно, Трамп гневно поносил ооновцев за то, что они не помогли напасть на Иран. Впрочем, Совет мира с ним во главе тоже никак себя не проявил, хотя презентовалась эта организация как альтернатива ООН, что многие восприняли как шутку. Но все в действиях Вашингтона говорит, что шутки кончились. Датчане тоже поначалу считали, что Трамп со своими претензиями на Гренландию юморит. А через месяц отправили на остров взрывчатку на случай, если придется взрывать взлетно-посадочные полосы. На ООН-то надежд нет.С другой стороны, из-за своей структуры она не стала организацией, которую США смогли бы полностью подавить и сделать приложением к себе, как, например, работает ОБСЕ при ЕС. Но Вашингтон намерен начинать войны, когда и где захочет, ни с кем не считаясь, а ограничитель 1945-го года выпуска выбросить на свалку истории. Для того и банкротят.Понимая, что методы американцев могут привести к успехам, например, к тотальному переподчинению ооновской бюрократии Вашингтону, Пекин начал давить со своей стороны. Методы те же — финансовые, только китайцы играют вежливее и тоньше. Будучи вторым по значимости донором, они перенесли выплаты с начала года на конец, резко усугубив положение ООН, но при этом отрицают шантаж, одновременно подсказывая, какие ооновские программы нужно закрыть за то, что они мешают пробуждению Великого Дракона.США плюс КНР — это уже более 42 процентов бюджета ООН, поэтому она стремительно летит в финансовую яму. Согласно своему уставу, организация должна возвращать странам-донорам неизрасходованные на свои программы деньги, но эти программы и не запускались, поскольку денег давно нет. "Мы попали в ловушку кафкианского цикла: от нас ожидают возврата средств, которых не существует", — обрисовал ситуацию генсек ООН Антониу Гутерриш.Если ничего не изменится, средства кончатся к августу, после чего генсек пойдет с шапкой по миру, где сейчас ни у кого лишних денег нет — ни у Европы, ни у Японии, ни у Индии, ни у России, ни у шейхов Ближнего Востока. А потом организация начнет сворачивать все свои программы действия, включая миротворческие, оставив только говорильню. Формально ООН будет существовать, по сути — нет. Как Лига Наций перед Второй мировой войной.Когда старушка наконец помрет, все будут вспоминать хорошее — вроде того, как с подачи СССР победила оспу во всем мире. Но для нас важно не сколько это, сколько то, что без третьей мировой войны альтернативной всемирной организации не появится, а если вдруг появится, России не предложат в ней столь же козырное место, как сразу после победы над Гитлером.Сейчас к третьей мировой активнее всех готовятся страны, которые начали Вторую — Германия и Япония, вставшие на путь новой милитаризации. В то же время США и КНР перетягивают ООН, как тряпичную куклу, а к моменту, когда они ее порвут, времени на подготовку, вероятно, уже не останется.

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колумнисты, дональд трамп, оон, обсе, китай, вашингтон, сша