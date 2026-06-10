https://uz.sputniknews.ru/20260610/turizm-innovatsionnyy-proekt-uzbekistana-zanyal-pervoe-mesto-na-mejdunarodnom-konkurse-58250681.html

Туризм: инновационный проект Узбекистана занял первое место на международном конкурсе

Туризм: инновационный проект Узбекистана занял первое место на международном конкурсе

Sputnik Узбекистан

В дальнейшем по данному проекту реализуют Глобальную программу интенсивного консалтинга (Global Intensive Consulting Program). В ее рамках планируют разработку концепции проекта и подготовку заявки на получение грантового финансирования

2026-06-10T16:00+0500

2026-06-10T16:00+0500

2026-06-10T16:15+0500

туризм

узбекистан

инновации

проект

туризм

победа

конкурс

южная корея

финансирование

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Инновационный проект Узбекистана в сфере туризма занял первое место на международном конкурсе лучших турпроектов, финансирование которых осуществляет Правительство Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.Конкурсу предшествовал обучающий семинар-тренинг для представителей туротрасли Узбекистана, Египта, Индонезии, Казахстана, Монголии, Бутана, Лаоса, Ганы, Уганды и Перу.Проект Узбекистана носит название "Управление туристическим потоком в государственном музее-заповеднике Ичан-Кала посредством применения технологий искусственного интеллекта". В дальнейшем по нему реализуют Глобальную программу интенсивного консалтинга (Global Intensive Consulting Program) с участием международных экспертов партнерской стороны. В рамках программы разработают концепцию проекта и подготовят заявку на получение грантового финансирования.

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туризм, узбекистан, инновации, проект, туризм, победа, конкурс, южная корея, финансирование