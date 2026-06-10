https://uz.sputniknews.ru/20260610/turizm-innovatsionnyy-proekt-uzbekistana-zanyal-pervoe-mesto-na-mejdunarodnom-konkurse-58250681.html
Туризм: инновационный проект Узбекистана занял первое место на международном конкурсе
Туризм: инновационный проект Узбекистана занял первое место на международном конкурсе
Sputnik Узбекистан
В дальнейшем по данному проекту реализуют Глобальную программу интенсивного консалтинга (Global Intensive Consulting Program). В ее рамках планируют разработку концепции проекта и подготовку заявки на получение грантового финансирования
2026-06-10T16:00+0500
2026-06-10T16:00+0500
2026-06-10T16:15+0500
туризм
узбекистан
инновации
проект
туризм
победа
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южная корея
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Инновационный проект Узбекистана в сфере туризма занял первое место на международном конкурсе лучших турпроектов, финансирование которых осуществляет Правительство Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.Конкурсу предшествовал обучающий семинар-тренинг для представителей туротрасли Узбекистана, Египта, Индонезии, Казахстана, Монголии, Бутана, Лаоса, Ганы, Уганды и Перу.Проект Узбекистана носит название "Управление туристическим потоком в государственном музее-заповеднике Ичан-Кала посредством применения технологий искусственного интеллекта". В дальнейшем по нему реализуют Глобальную программу интенсивного консалтинга (Global Intensive Consulting Program) с участием международных экспертов партнерской стороны. В рамках программы разработают концепцию проекта и подготовят заявку на получение грантового финансирования.
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туризм, узбекистан, инновации, проект, туризм, победа, конкурс, южная корея, финансирование
туризм, узбекистан, инновации, проект, туризм, победа, конкурс, южная корея, финансирование
Туризм: инновационный проект Узбекистана занял первое место на международном конкурсе
16:00 10.06.2026 (обновлено: 16:15 10.06.2026)
В дальнейшем по данному проекту реализуют Глобальную программу интенсивного консалтинга (Global Intensive Consulting Program). В ее рамках планируют разработать концепцию проекта и подготовить заявку на получение грантового финансирования.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Инновационный проект Узбекистана в сфере туризма занял первое место на международном конкурсе лучших турпроектов, финансирование которых осуществляет Правительство Южной Кореи. Об этом сообщает
пресс-служба Комитета по туризму.
“Представители Комитета по туризму Республики Узбекистан заняли первое место на презентации туристических проектов, организованной в рамках конкурса “KOPIST-2026”, проводимого Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея”, — говорится в сообщении.
Конкурсу предшествовал обучающий семинар-тренинг для представителей туротрасли Узбекистана, Египта, Индонезии, Казахстана, Монголии, Бутана, Лаоса, Ганы, Уганды и Перу.
Проект Узбекистана носит название "Управление туристическим потоком в государственном музее-заповеднике Ичан-Кала посредством применения технологий искусственного интеллекта". В дальнейшем по нему реализуют Глобальную программу интенсивного консалтинга (Global Intensive Consulting Program) с участием международных экспертов партнерской стороны. В рамках программы разработают концепцию проекта и подготовят заявку на получение грантового финансирования.