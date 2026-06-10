https://uz.sputniknews.ru/20260610/vracha-iz-uzbekistana-nagradili-mejdunarodnym-evropeyskim-ordenom-nikolaya-pirogova-58238584.html
Врача из Узбекистана наградили Международным Европейским орденом Николая Пирогова
Врача из Узбекистана наградили Международным Европейским орденом Николая Пирогова
Sputnik Узбекистан
Награду присуждают за исключительный личный вклад в развитие фундаментальной науки, внедрение уникальных операций, создание новых медицинских школ и развитие высокотехнологичной медицины
2026-06-10T10:55+0500
2026-06-10T10:55+0500
2026-06-10T11:03+0500
медицина
врач
узбекистан
эндокринология
хирургия
награда
общество
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Врача из Узбекистана наградили Международным Европейским орденом Николая Пирогова. Лауреатом стал хирург, руководитель научного отдела эндокринной хирургии РСНПМЦ эндокринологии им. академика Туракулова, доктор медицинских наук Ойбек Омонов, сообщает УзА.Одну из наиболее авторитетных наград мирового медицинского сообщества присуждают за исключительный личный вклад в развитие фундаментальной науки, внедрение уникальных операций, создание новых медицинских школ и развитие высокотехнологичной медицины.Особое место среди достижений занимает проведение уникальной эндоскопической тиреоидэктомии — современной малоинвазивной операции на щитовидной железе без разреза на шее. Она относится к категории хирургии "высшего пилотажа". Узбекистан стал первой страной на пространстве СНГ, где данную технологию внедрили и стали применять на системной клинической основе.Еще одно важнейшее направление — лапароскопическая адреналэктомия — высокотехнологичная малоинвазивная операция по удалению опухолей надпочечников. Надпочечники находятся в глубоком анатомическом пространстве рядом с магистральными сосудами и жизненно важными органами. Любое неосторожное хирургическое воздействие может вызвать критические скачки артериального давления, тяжелые метаболические кризы и угрожающие жизни осложнения прямо во время операции.Эта операция требует идеального взаимодействия хирургов, анестезиологов и эндокринологов. Поэтому лапароскопическую адреналэктомию выполняют только специализированных высокотехнологичных центрах.Пациенты Центра эндокринологии зачастую имеют тяжелые сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, ожирение, выраженные метаболические нарушения и гормональные дисфункции в разы повышают хирургические риски и осложняют реабилитацию. Несмотря на это, хирурги успешно выполняют сложнейшие высокотехнологичные вмешательства. Если несколько лет назад пациенты с подобными диагнозами были вынуждены обращаться за дорогостоящим лечением в клиники Турции, Южной Кореи, Германии и России, сегодня уникальные операции мирового уровня доступны в Узбекистане.
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медицина, врач, узбекистан, эндокринология, хирургия, награда, общество
медицина, врач, узбекистан, эндокринология, хирургия, награда, общество
Врача из Узбекистана наградили Международным Европейским орденом Николая Пирогова
10:55 10.06.2026 (обновлено: 11:03 10.06.2026)
Награду присуждают за исключительный личный вклад в развитие фундаментальной науки, внедрение уникальных операций, создание новых медицинских школ и развитие высокотехнологичной медицины.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Врача из Узбекистана наградили Международным Европейским орденом Николая Пирогова. Лауреатом стал хирург, руководитель научного отдела эндокринной хирургии РСНПМЦ эндокринологии им. академика Туракулова, доктор медицинских наук Ойбек Омонов, сообщает
УзА.
Одну из наиболее авторитетных наград мирового медицинского сообщества присуждают за исключительный личный вклад в развитие фундаментальной науки, внедрение уникальных операций, создание новых медицинских школ и развитие высокотехнологичной медицины.
“Вручением данной награды международное медицинское сообщество официально признало выдающиеся заслуги узбекской хирургической школы и прорывные достижения Центра эндокринологии Узбекистана в области сложнейшей эндокринной и малоинвазивной хирургии”, — говорится в сообщении.
Особое место среди достижений занимает проведение уникальной эндоскопической тиреоидэктомии — современной малоинвазивной операции на щитовидной железе без разреза на шее. Она относится к категории хирургии "высшего пилотажа". Узбекистан стал первой страной на пространстве СНГ, где данную технологию внедрили и стали применять на системной клинической основе.
Еще одно важнейшее направление — лапароскопическая адреналэктомия — высокотехнологичная малоинвазивная операция по удалению опухолей надпочечников. Надпочечники находятся в глубоком анатомическом пространстве рядом с магистральными сосудами и жизненно важными органами. Любое неосторожное хирургическое воздействие может вызвать критические скачки артериального давления, тяжелые метаболические кризы и угрожающие жизни осложнения прямо во время операции.
Эта операция требует идеального взаимодействия хирургов, анестезиологов и эндокринологов. Поэтому лапароскопическую адреналэктомию выполняют только специализированных высокотехнологичных центрах.
Пациенты Центра эндокринологии зачастую имеют тяжелые сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, ожирение, выраженные метаболические нарушения и гормональные дисфункции в разы повышают хирургические риски и осложняют реабилитацию. Несмотря на это, хирурги успешно выполняют сложнейшие высокотехнологичные вмешательства.
Если несколько лет назад пациенты с подобными диагнозами были вынуждены обращаться за дорогостоящим лечением в клиники Турции, Южной Кореи, Германии и России, сегодня уникальные операции мирового уровня доступны в Узбекистане.