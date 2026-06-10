https://uz.sputniknews.ru/20260610/xudojnitsa-iz-uzbekistana-predstavit-v-kazani-sostav-schastya-58253001.html

Художница из Узбекистана представит в Казани “Состав счастья”

Художница из Узбекистана представит в Казани “Состав счастья”

Sputnik Узбекистан

В экспозицию войдут более 70 произведений живописи и графики, инсталляции, а также мультипликация

2026-06-10T18:10+0500

2026-06-10T18:10+0500

2026-06-10T18:10+0500

культура

искусство

узбекистанка

художник

выставка

казань

татарстан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В столице Татарстана Казани пройдет выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой, сообщается в Telegram-канале Национальной художественной галереи ГМИИ РТ.Проект подготовлен при поддержке Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, Академии художеств и Союза художников Узбекистана.Выставка "Состав счастья" — это размышление о том, как складывается человеческая судьба, из каких внутренних и внешних элементов рождается ощущение целостности и света. Отмечается, что "состав" в этом названии символизирует и поезд, и жизнь художника, и путь из Ташкента в Казань.Татьяна Фадеева (1978) — яркий представитель международной современной арт-сцены, известный живописец, сценограф, художник-постановщик анимационных фильмов, куратор выставок.Она — выпускница Ташкентского Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода (отделение театральной декорации, 2002), стажировалась в США (2004).В смелых и волевых произведениях Фадеевой с помощью иносказания, метафоры и аллегории раскрывается тема женской идентичности, красоты, расы, культуры, национальности и т. д.

казань

татарстан

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культура, искусство, узбекистанка, художник, выставка, казань, татарстан