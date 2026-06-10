Художница из Узбекистана представит в Казани “Состав счастья”
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТВ галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТ
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В экспозицию войдут более 70 произведений живописи и графики, инсталляции, а также мультипликация.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В столице Татарстана Казани пройдет выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой, сообщается в Telegram-канале Национальной художественной галереи ГМИИ РТ.
“В Национальной художественной галерее "Хазинэ" 11 июня в 16.00 открывается международная персональная выставка художника из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья". Экспозиция представит более 70 произведений живописи и графики, инсталляции, а также мультипликацию”, — говорится в сообщении.
Проект подготовлен при поддержке Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, Академии художеств и Союза художников Узбекистана.
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТВ галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
В галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТ
Выставка "Состав счастья" — это размышление о том, как складывается человеческая судьба, из каких внутренних и внешних элементов рождается ощущение целостности и света. Отмечается, что "состав" в этом названии символизирует и поезд, и жизнь художника, и путь из Ташкента в Казань.
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТВ галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
В галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТ
Татьяна Фадеева (1978) — яркий представитель международной современной арт-сцены, известный живописец, сценограф, художник-постановщик анимационных фильмов, куратор выставок.
Она — выпускница Ташкентского Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода (отделение театральной декорации, 2002), стажировалась в США (2004).
В смелых и волевых произведениях Фадеевой с помощью иносказания, метафоры и аллегории раскрывается тема женской идентичности, красоты, расы, культуры, национальности и т. д.