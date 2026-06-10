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https://uz.sputniknews.ru/20260610/xudojnitsa-iz-uzbekistana-predstavit-v-kazani-sostav-schastya-58253001.html
Художница из Узбекистана представит в Казани “Состав счастья”
Художница из Узбекистана представит в Казани “Состав счастья”
Sputnik Узбекистан
В экспозицию войдут более 70 произведений живописи и графики, инсталляции, а также мультипликация
2026-06-10T18:10+0500
2026-06-10T18:10+0500
культура
искусство
узбекистанка
художник
выставка
казань
татарстан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В столице Татарстана Казани пройдет выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой, сообщается в Telegram-канале Национальной художественной галереи ГМИИ РТ.Проект подготовлен при поддержке Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, Академии художеств и Союза художников Узбекистана.Выставка "Состав счастья" — это размышление о том, как складывается человеческая судьба, из каких внутренних и внешних элементов рождается ощущение целостности и света. Отмечается, что "состав" в этом названии символизирует и поезд, и жизнь художника, и путь из Ташкента в Казань.Татьяна Фадеева (1978) — яркий представитель международной современной арт-сцены, известный живописец, сценограф, художник-постановщик анимационных фильмов, куратор выставок.Она — выпускница Ташкентского Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода (отделение театральной декорации, 2002), стажировалась в США (2004).В смелых и волевых произведениях Фадеевой с помощью иносказания, метафоры и аллегории раскрывается тема женской идентичности, красоты, расы, культуры, национальности и т. д.
казань
татарстан
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культура, искусство, узбекистанка, художник, выставка, казань, татарстан
культура, искусство, узбекистанка, художник, выставка, казань, татарстан

Художница из Узбекистана представит в Казани “Состав счастья”

18:10 10.06.2026
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТВ галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
В галерее Хазинэ откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой Состав счастья - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2026
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТ
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В экспозицию войдут более 70 произведений живописи и графики, инсталляции, а также мультипликация.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В столице Татарстана Казани пройдет выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой, сообщается в Telegram-канале Национальной художественной галереи ГМИИ РТ.

“В Национальной художественной галерее "Хазинэ" 11 июня в 16.00 открывается международная персональная выставка художника из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья". Экспозиция представит более 70 произведений живописи и графики, инсталляции, а также мультипликацию”, — говорится в сообщении.

Проект подготовлен при поддержке Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, Академии художеств и Союза художников Узбекистана.
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТВ галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
В галерее Хазинэ откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой Состав счастья - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2026
В галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТ
Выставка "Состав счастья" — это размышление о том, как складывается человеческая судьба, из каких внутренних и внешних элементов рождается ощущение целостности и света. Отмечается, что "состав" в этом названии символизирует и поезд, и жизнь художника, и путь из Ташкента в Казань.
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТВ галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
В галерее Хазинэ откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой Состав счастья - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2026
В галерее "Хазинэ" откроется персональная выставка художницы из Узбекистана Татьяны Фадеевой "Состав счастья"
© Telegram-канал Национальной художественной галереи ГМИИ РТ
Татьяна Фадеева (1978) — яркий представитель международной современной арт-сцены, известный живописец, сценограф, художник-постановщик анимационных фильмов, куратор выставок.
Она — выпускница Ташкентского Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода (отделение театральной декорации, 2002), стажировалась в США (2004).
В смелых и волевых произведениях Фадеевой с помощью иносказания, метафоры и аллегории раскрывается тема женской идентичности, красоты, расы, культуры, национальности и т. д.
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