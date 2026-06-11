https://uz.sputniknews.ru/20260611/kontsert-kotoryy-jdali-v-samarkande-vystupila-opernaya-truppa-bolshogo-teatra-rossii-58278871.html

Концерт, который ждали: в Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России

Концерт, который ждали: в Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России

Sputnik Узбекистан

Два дня на площади Регистан звучали шедевры симфонической музыки, произведения русской и зарубежной оперы

2026-06-11T18:40+0500

2026-06-11T18:40+0500

2026-06-11T18:42+0500

культура

искусство

узбекистан

самарканд

концерт

большой театр

россия

валерий гергиев

регистан

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САМАРКАНД, 11 июн — Sputnik. Перед жителями Самарканда и гостями города выступили заслуженные и народные артисты России, известные певцы и музыканты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Своим искусством зрителей порадовали ведущие солисты Большого театра: Динара Алиева, Анна Аглатова (сопрано), Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Олег Долгов (тенор), Константин Шушаков (баритон) и Владислав Попов (бас). И главное — на протяжении всего концерта за дирижерским пультом был всемирно известный маэстро Валерий Гергиев.С импровизированной сцены Регистана прозвучали арии, сцены и симфонические фрагменты из русской и мировой оперной классики. Здесь были представлены произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Франца Легара, Шарля Гуно, Имре Кальмана и Жоржа Бизе.О своих ощущениях во время выступления рассказала и оперная певица Государственного академического Большого театра России Динара Алиева.Гала-концерт Большого театра, собравший около 2,5 тыс. зрителей, был разделен на три блока: русская, зарубежная опера и шедевры симфонической музыки. А завершился вечер необычным выступлением солистов оперной труппы, которые исполнили знаменитую русскую песню "Подмосковные вечера" с самаркандским колоритом.Напомним, что на днях в России в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума на сцене Мариинского театра выступил Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои. Артисты ташкентского театра представили оперу "Тамерлан", которая вызвала бурные овации зрителей, как и состоявшийся на Регистане гала-концерт солистов оперы и симфонического оркестра Большого театра России.Еще несколько лет назад приезд звезд такого масштаба воспринимался как исключительное событие. Сегодня же выступления артистов мирового уровня становятся для Узбекистана новой культурной нормой. Концерт Большого театра на Регистане продолжил череду громких проектов, реализуемых при поддержке Фонда развития культуры и искусства республики.Балетные и джазовые фестивали, концерт всемирно известного скрипача Владимира Спивакова, международные постановки — культурный календарь страны становится все насыщеннее. К примеру, осенью Самарканд вновь окажется в центре музыкального внимания — здесь выступит всемирно известный пианист Ланг Ланг.

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культура, искусство, узбекистан, самарканд, концерт, большой театр, россия, валерий гергиев, регистан