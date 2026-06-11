Концерт, который ждали: в Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России
18:40 11.06.2026 (обновлено: 18:42 11.06.2026)
© SputnikВ Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России
© Sputnik
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Два дня на площади Регистан звучали шедевры симфонической музыки, произведения русской и зарубежной оперы.
САМАРКАНД, 11 июн — Sputnik. Перед жителями Самарканда и гостями города выступили заслуженные и народные артисты России, известные певцы и музыканты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России
В Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России
© Sputnik
Своим искусством зрителей порадовали ведущие солисты Большого театра: Динара Алиева, Анна Аглатова (сопрано), Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Олег Долгов (тенор), Константин Шушаков (баритон) и Владислав Попов (бас). И главное — на протяжении всего концерта за дирижерским пультом был всемирно известный маэстро Валерий Гергиев.
"Собираясь в Самарканд, мы исходили из того, что публика ждет встречи с прекрасным и великой классикой, поэтому тщательно подбирали репертуар. В нашей программе — французские, австрийско-немецкие, итальянские и, конечно же, русские авторы. Программа достаточно насыщенная. И отдельно хочу отметить площадку, на которой прошел наш концерт. Регистан завораживает, вдохновляет и духовно обогащает", — отметил главный дирижер Большого театра Валерий Гергиев.
С импровизированной сцены Регистана прозвучали арии, сцены и симфонические фрагменты из русской и мировой оперной классики. Здесь были представлены произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Франца Легара, Шарля Гуно, Имре Кальмана и Жоржа Бизе.
© SputnikВ Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России
В Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России
© Sputnik
О своих ощущениях во время выступления рассказала и оперная певица Государственного академического Большого театра России Динара Алиева.
"Меня захватили эмоции, потому что на Регистане ощущается невероятная мощь и сильнейшая энергетика. А нам, артистам, это всегда очень важно. Концерт на такой площадке, безусловно, стал значимым не только для зрителей, но и для нас, исполнителей. В Самарканде я исполнила арию Иоланты, выступила в дуэте с тенором Олегом Долговым. И, конечно же, прозвучали партия Сильвы и ария Леоноры из оперы "Сила судьбы", — отметила она.
Гала-концерт Большого театра, собравший около 2,5 тыс. зрителей, был разделен на три блока: русская, зарубежная опера и шедевры симфонической музыки. А завершился вечер необычным выступлением солистов оперной труппы, которые исполнили знаменитую русскую песню "Подмосковные вечера" с самаркандским колоритом.
"Счастлива находиться в этом прекрасном историческом городе. Освежила в памяти историю Самарканда, вспомнила картины Верещагина, которые, к слову, соответствуют действительности. Здесь я почувствовала внутреннюю гармонию и душевное равновесие. Будто все встало на свои места", — отметила солистка Большого театра Агунда Кулаева.
© SputnikВ Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России
В Самарканде выступила оперная труппа Большого театра России
© Sputnik
Напомним, что на днях в России в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума на сцене Мариинского театра выступил Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои. Артисты ташкентского театра представили оперу "Тамерлан", которая вызвала бурные овации зрителей, как и состоявшийся на Регистане гала-концерт солистов оперы и симфонического оркестра Большого театра России.
Еще несколько лет назад приезд звезд такого масштаба воспринимался как исключительное событие. Сегодня же выступления артистов мирового уровня становятся для Узбекистана новой культурной нормой. Концерт Большого театра на Регистане продолжил череду громких проектов, реализуемых при поддержке Фонда развития культуры и искусства республики.
Балетные и джазовые фестивали, концерт всемирно известного скрипача Владимира Спивакова, международные постановки — культурный календарь страны становится все насыщеннее. К примеру, осенью Самарканд вновь окажется в центре музыкального внимания — здесь выступит всемирно известный пианист Ланг Ланг.