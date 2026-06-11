https://uz.sputniknews.ru/20260611/opyt-iata-v-sfere-tsifrovizatsii-mog-by-poslujit-orientirom-dlya-stran-pyaterki-58264212.html

ЕЭК: опыт ИАТА в сфере цифровизации мог бы послужить ориентиром для стран "пятерки"

ЕЭК: опыт ИАТА в сфере цифровизации мог бы послужить ориентиром для стран "пятерки"

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия и Международная ассоциация воздушного транспорта обсудили цифровизацию и транспортную политику в ЕАЭС

2026-06-11T10:23+0500

2026-06-11T10:23+0500

2026-06-11T10:30+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Опыт ИАТА в сфере цифровизации мог бы послужить ориентиром для стран "пятерки", заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев в ходе встречи с региональным директором ИАТА в России и СНГ Дмитрием Шамраевым. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Стороны обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии в рамках подписанного в 2016 году Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и ИАТА, в том числе в части проведения совместных аналитических работ в области международных воздушных перевозок.Актуальные вызовы, стоящие перед мировой авиационной отраслью в условиях геополитической неопределенности, вопросы обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности, а также роль цифровизации в авиаперевозках представители ЕЭК обсудили на семинаре с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).Международная ассоциация воздушного транспорта создана 19 апреля 1945 года в Гаване, Куба.Ведущая отраслевая ассоциация представляет интересы более 370 мировых авиакомпаний, на долю которых приходится около 85% мирового воздушного трафика.Помимо координации, ИАТА выдает уникальные 3-буквенные коды для аэропортов и 2-символьные коды для авиакомпаний, а также разрабатывает отраслевые стандарты и регламенты, которые дополняют обязательные нормы ИКАО и формируют основу безопасных, предсказуемых и совместимых авиаперевозок по всему миру.

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, цифровизация, авиация