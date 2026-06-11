https://uz.sputniknews.ru/20260611/rossiyskaya-armiya-osvobodila-oxrimovku-v-xarkovskoy-oblasti-i-roskoshnoe-v-dnr-58273902.html

СВО: российская армия освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

СВО: российская армия освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север" и "Юг"

2026-06-11T14:45+0500

2026-06-11T14:45+0500

2026-06-11T15:44+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что Охримовка — это основной укрепрайон ВСУ в Волчанском районе. Контроль над ней существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области.Роскошное в ДНР удалось освободить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке Минобороны РФ.

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