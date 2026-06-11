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СВО: российская армия освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР
СВО: российская армия освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север" и "Юг"
2026-06-11T14:45+0500
2026-06-11T14:45+0500
2026-06-11T15:44+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что Охримовка — это основной укрепрайон ВСУ в Волчанском районе. Контроль над ней существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области.Роскошное в ДНР удалось освободить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке Минобороны РФ.
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сво, днр, россия, безопасность, в мире
сво, днр, россия, безопасность, в мире
СВО: российская армия освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР
14:45 11.06.2026 (обновлено: 15:44 11.06.2026)
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север" и "Юг".
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Российские бойцы освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что Охримовка — это основной укрепрайон ВСУ в Волчанском районе. Контроль над ней существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области.
Роскошное в ДНР удалось освободить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке Минобороны РФ.