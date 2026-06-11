https://uz.sputniknews.ru/20260611/uzbekistan-obsudil-s-hyundai-rotem-zapusk-vysokoskorostnyx-poezdov-po-dvum-novym-marshrutam-58269754.html

Узбекистан обсудил с Hyundai Rotem запуск высокоскоростных поездов по двум новым маршрутам

Узбекистан обсудил с Hyundai Rotem запуск высокоскоростных поездов по двум новым маршрутам

Sputnik Узбекистан

Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество для эффективной реализации совместных проектов

2026-06-11T12:34+0500

2026-06-11T12:34+0500

2026-06-11T12:38+0500

узбекистан

южная корея

сотрудничество

электропоезд

поставки

запуск

ташкент

андижан

термез

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители АО "Узбекистон темир йуллари", Минтранса РУз и компании "Hyundai Rotem" в ходе переговоров в Южной Корее обсудили запуск высокоскоростных поездов по двум новым направлениям: Ташкент – Андижан и Ташкент – Термез, сообщает пресс-служба транспортного ведомства.Также речь шла о своевременной поставке высокоскоростного электропоезда "Жалолиддин Мангуберди" для АО "Узбекистон темир йуллари".Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество и продолжать эффективную реализацию совместных проектов.

узбекистан

южная корея

ташкент

андижан

термез

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узбекистан, южная корея, сотрудничество, электропоезд, поставки, запуск, ташкент, андижан, термез, железная дорога, узбекистон темир йуллари, министерство транспорта республики узбекистан