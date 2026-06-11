Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260611/uzbekistan-obsudil-s-hyundai-rotem-zapusk-vysokoskorostnyx-poezdov-po-dvum-novym-marshrutam-58269754.html
Узбекистан обсудил с Hyundai Rotem запуск высокоскоростных поездов по двум новым маршрутам
Узбекистан обсудил с Hyundai Rotem запуск высокоскоростных поездов по двум новым маршрутам
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество для эффективной реализации совместных проектов
2026-06-11T12:34+0500
2026-06-11T12:38+0500
узбекистан
южная корея
сотрудничество
электропоезд
поставки
запуск
ташкент
андижан
термез
железная дорога
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58267761_1:0:1194:671_1920x0_80_0_0_4bb923a9699401370c7cc5e0b3b638ce.png
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители АО "Узбекистон темир йуллари", Минтранса РУз и компании "Hyundai Rotem" в ходе переговоров в Южной Корее обсудили запуск высокоскоростных поездов по двум новым направлениям: Ташкент – Андижан и Ташкент – Термез, сообщает пресс-служба транспортного ведомства.Также речь шла о своевременной поставке высокоскоростного электропоезда "Жалолиддин Мангуберди" для АО "Узбекистон темир йуллари".Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество и продолжать эффективную реализацию совместных проектов.
узбекистан
южная корея
ташкент
андижан
термез
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0b/58267761_150:0:1045:671_1920x0_80_0_0_46b6111628e2bb9fe266807b6a658118.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, южная корея, сотрудничество, электропоезд, поставки, запуск, ташкент, андижан, термез, железная дорога, узбекистон темир йуллари, министерство транспорта республики узбекистан
узбекистан, южная корея, сотрудничество, электропоезд, поставки, запуск, ташкент, андижан, термез, железная дорога, узбекистон темир йуллари, министерство транспорта республики узбекистан

Узбекистан обсудил с Hyundai Rotem запуск высокоскоростных поездов по двум новым маршрутам

12:34 11.06.2026 (обновлено: 12:38 11.06.2026)
© АО "Узбекистон темир йуллари" Высокоскоростные поезда из Южной Кореи
Высокоскоростные поезда из Южной Кореи - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2026
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Подписаться
Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество и продолжать эффективную реализацию совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители АО "Узбекистон темир йуллари", Минтранса РУз и компании "Hyundai Rotem" в ходе переговоров в Южной Корее обсудили запуск высокоскоростных поездов по двум новым направлениям: Ташкент – Андижан и Ташкент – Термез, сообщает пресс-служба транспортного ведомства.
“Были детально обсуждены вопросы, связанные с окончательным согласованием технических условий по проекту поставки 8 современных высокоскоростных электропоездов с целью организации движения по маршрутам "Ташкент – Андижан" и "Ташкент – Термез", — говорится в сообщении.
Также речь шла о своевременной поставке высокоскоростного электропоезда "Жалолиддин Мангуберди" для АО "Узбекистон темир йуллари".
Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество и продолжать эффективную реализацию совместных проектов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0