https://uz.sputniknews.ru/20260611/uzbekistan-obsudil-s-hyundai-rotem-zapusk-vysokoskorostnyx-poezdov-po-dvum-novym-marshrutam-58269754.html
Узбекистан обсудил с Hyundai Rotem запуск высокоскоростных поездов по двум новым маршрутам
Узбекистан обсудил с Hyundai Rotem запуск высокоскоростных поездов по двум новым маршрутам
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество для эффективной реализации совместных проектов
2026-06-11T12:34+0500
2026-06-11T12:34+0500
2026-06-11T12:38+0500
узбекистан
южная корея
сотрудничество
электропоезд
поставки
запуск
ташкент
андижан
термез
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители АО "Узбекистон темир йуллари", Минтранса РУз и компании "Hyundai Rotem" в ходе переговоров в Южной Корее обсудили запуск высокоскоростных поездов по двум новым направлениям: Ташкент – Андижан и Ташкент – Термез, сообщает пресс-служба транспортного ведомства.Также речь шла о своевременной поставке высокоскоростного электропоезда "Жалолиддин Мангуберди" для АО "Узбекистон темир йуллари".Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество и продолжать эффективную реализацию совместных проектов.
узбекистан
южная корея
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узбекистан, южная корея, сотрудничество, электропоезд, поставки, запуск, ташкент, андижан, термез, железная дорога, узбекистон темир йуллари, министерство транспорта республики узбекистан
узбекистан, южная корея, сотрудничество, электропоезд, поставки, запуск, ташкент, андижан, термез, железная дорога, узбекистон темир йуллари, министерство транспорта республики узбекистан
Узбекистан обсудил с Hyundai Rotem запуск высокоскоростных поездов по двум новым маршрутам
12:34 11.06.2026 (обновлено: 12:38 11.06.2026)
Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество и продолжать эффективную реализацию совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Представители АО "Узбекистон темир йуллари", Минтранса РУз и компании "Hyundai Rotem" в ходе переговоров в Южной Корее обсудили запуск высокоскоростных поездов по двум новым направлениям: Ташкент – Андижан и Ташкент – Термез, сообщает
пресс-служба транспортного ведомства.
“Были детально обсуждены вопросы, связанные с окончательным согласованием технических условий по проекту поставки 8 современных высокоскоростных электропоездов с целью организации движения по маршрутам "Ташкент – Андижан" и "Ташкент – Термез", — говорится в сообщении.
Также речь шла о своевременной поставке высокоскоростного электропоезда "Жалолиддин Мангуберди" для АО "Узбекистон темир йуллари".
Стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество и продолжать эффективную реализацию совместных проектов.