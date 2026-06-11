https://uz.sputniknews.ru/20260611/v-uzbekistane-usilyat-otvetstvennost-za-pravonarusheniya-v-sfere-gradostroitelstva-58266083.html
В Узбекистане усилят ответственность за правонарушения в сфере градостроительства
В Узбекистане усилят ответственность за правонарушения в сфере градостроительства
Sputnik Узбекистан
В 2025 году в республике выявили 1 952 незаконные постройки. В числе проблем также искусственное затягивание сроков строительства и неэффективное использование земельных участков
2026-06-11T11:15+0500
2026-06-11T11:15+0500
2026-06-11T12:07+0500
узбекистан
правонарушение
градостроительство
штраф
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане усилят ответственность за правонарушения при градостроительстве. Об этом шла речь в ходе презентации по повышению эффективности реформ, осуществляемых в сфере урбанизации и градостроительства, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Отмечалось, что сохраняются такие проблемы, как незаконное и самовольное строительство, искусственное затягивание сроков строительства, неэффективное использование земельных участков.“Указано, что действующие штрафы не имеют достаточного сдерживающего воздействия. В 2025 году было выявлено 1 952 незаконные постройки. В этой связи предложено усилить финансовые санкции за правонарушения”, — говорится в сообщении.
узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, правонарушение, градостроительство, штраф
узбекистан, правонарушение, градостроительство, штраф
В Узбекистане усилят ответственность за правонарушения в сфере градостроительства
11:15 11.06.2026 (обновлено: 12:07 11.06.2026)
В 2025 году в республике выявили 1 952 незаконные постройки. В числе проблем также искусственное затягивание сроков строительства и неэффективное использование земельных участков.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
В Узбекистане усилят ответственность за правонарушения при градостроительстве. Об этом шла речь в ходе презентации
по повышению эффективности реформ, осуществляемых в сфере урбанизации и градостроительства, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.
Отмечалось, что сохраняются такие проблемы, как незаконное и самовольное строительство, искусственное затягивание сроков строительства, неэффективное использование земельных участков.
“Указано, что действующие штрафы не имеют достаточного сдерживающего воздействия. В 2025 году было выявлено 1 952 незаконные постройки. В этой связи предложено усилить финансовые санкции за правонарушения”, — говорится в сообщении.