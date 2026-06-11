https://uz.sputniknews.ru/20260611/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-so-stranami-eaes-58266959.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за январь–апрель 2026 года. 11.06.2026, Sputnik Узбекистан
2026-06-11T13:40+0500
2026-06-11T13:40+0500
2026-06-11T13:40+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за первые четыре месяца этого года составил свыше $7 млрд (26,7% от общего объема), из них:Основным партнером в Союзе по итогам прошлого года продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, торговля, статистика, россия, инфографика
инфографика, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, торговля, статистика, россия, инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за январь–апрель 2026 года.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за первые четыре месяца этого года составил свыше $7 млрд (26,7% от общего объема), из них:
Основным партнером в Союзе по итогам прошлого года продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан
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