Врач раскрыл коварство подагры

"Не надо его расхаживать. Сустав не должен постоянно быть под нагрузкой. Также должен быть холод, холодный компресс через ткань буквально 10-15 минут, несколько раз в день. Не лед прямо на кожу. Плюс противовоспалительные препараты, нестероидные препараты. И также еще пить достаточно жидкости. Ну и вообще исключить алкоголь. А также должен быть прием ревматолога, то есть пациент должен находиться все время под контролем”, — отметил врач.