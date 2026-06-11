https://uz.sputniknews.ru/20260611/vrach-raskryl-kovarstvo-podagry-58261266.html
Врач раскрыл коварство подагры
Врач раскрыл коварство подагры
Sputnik Узбекистан
Специалист перечислил ошибки пациентов при снятии болевого синдрома
2026-06-11T22:03+0500
2026-06-11T22:03+0500
2026-06-11T22:03+0500
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Излишек в организме мочевой кислоты зачастую приводит к такому заболеванию, как подагра. Мочевая кислота начинает выпадать в осадок в виде кристаллов, которые "втыкаются" в сустав и разрушают его, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дмитрия Киселева.Специалист рассказал о симптомах подагры.Киселев предупредил об опасности подагры.По его словам, ощущения при подагре очень трудно забыть.Также он рассказал, что снять острый приступ подагры можно обеспечив полный покой для сустава.Он также перечислил ошибки пациентов при снятии болевого синдрома: прикладывание капустного листа, нанесение йодной сетки, горячие ванночки, прием настоев трав, выводящих соли. И самое главное — пациенты терпят боль, которую при подагре терпеть не нужно, заключил Дмитрий Киселев.
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здоровье, заболевания, мнение эксперта
здоровье, заболевания, мнение эксперта
Врач раскрыл коварство подагры
Специалист перечислил ошибки пациентов при снятии болевого синдрома.
Излишек в организме мочевой кислоты зачастую приводит к такому заболеванию, как подагра. Мочевая кислота начинает выпадать в осадок в виде кристаллов, которые "втыкаются" в сустав и разрушают его, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-терапевта Дмитрия Киселева.
Специалист рассказал о симптомах подагры.
"Сустав краснеет, опухает, становится горячим, боль такая, что пациент не может даже наступать на ногу, иногда даже легкое какое-то касание одеяла ощущается просто как какая-то пытка”, — отметил он.
Киселев предупредил об опасности подагры.
“Многие думают: "ну поболело и прошло". А вот и нет. Подагра будет возвращаться снова и снова, раздалбливать суставы хроническим воспалением, откладывать кристаллы не только в суставах, но и в тканях. Еще подагра бьет по почкам. То есть подагра — это не просто палец заболел, это системная проблема обмена веществ", — подчеркнул врач.
По его словам, ощущения при подагре очень трудно забыть.
"Приступ начинается резко, часто ночью или под утро один сустав вдруг становится багровым, горячим таким или распухшим. Боль очень сильная, пульсирующая, рвущая. Человек не может нормально ходить, просто тупо наступать на ногу, даже надевать обувь. Иногда бывает температура и общее ощущение, что вас кто-то переехал. Самое коварное — первый приступ может пройти сам, после приемов нестероидных препаратов, а потом вернуться", — предостерег Дмитрий Киселев.
Также он рассказал, что снять острый приступ подагры можно обеспечив полный покой для сустава.
"Не надо его расхаживать. Сустав не должен постоянно быть под нагрузкой. Также должен быть холод, холодный компресс через ткань буквально 10-15 минут, несколько раз в день. Не лед прямо на кожу. Плюс противовоспалительные препараты, нестероидные препараты. И также еще пить достаточно жидкости. Ну и вообще исключить алкоголь. А также должен быть прием ревматолога, то есть пациент должен находиться все время под контролем”, — отметил врач.
Он также перечислил ошибки пациентов при снятии болевого синдрома: прикладывание капустного листа, нанесение йодной сетки, горячие ванночки, прием настоев трав, выводящих соли. И самое главное — пациенты терпят боль, которую при подагре терпеть не нужно, заключил Дмитрий Киселев.