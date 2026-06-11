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https://uz.sputniknews.ru/20260611/vystavka-rustama-bazarova-uskolzayuschiy-tashkent-58243350.html
Пронизанная воспоминаниями: выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент" — фото
Пронизанная воспоминаниями: выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент" — фото
Sputnik Узбекистан
В Human House открылась ретроспективная выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент". Экспозиция посвящена образу старого Ташкента, его дворам, улицам и атмосфере, сохранившимся в памяти художника.
2026-06-11T18:10+0500
2026-06-11T18:10+0500
выставка
ташкент
фото
фотолента
искусство
узбекистан
картины
художник
культура
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В ташкентском культурном пространстве Human House проходит ретроспективная выставка художника Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент". Экспозиция посвящена городу, который постепенно меняется, сохраняя прежний облик лишь в воспоминаниях его жителей и в произведениях искусства.Выставка объединяет работы разных лет. Автор обращается к знакомым каждому ташкентцу образам: старым дворам, тихим улочкам, мягкому вечернему свету и людям, ставшим частью городской истории. Через живопись художник исследует тему памяти, времени и утраты, превращая личные впечатления в коллективный портрет города."Ускользающий Ташкент" — это не только художественный проект, но и попытка сохранить атмосферу того Ташкента, который постепенно исчезает под натиском перемен, оставаясь при этом важной частью культурного кода. Выставка, которая продлится до 6 июля, приглашает посетителей совершить путешествие по страницам памяти, где прошлое и настоящее города существуют одновременно.
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выставка, фото, ташкент, фото, фотолента, искусство, узбекистан, картины, художник, культура, живопись
выставка, фото, ташкент, фото, фотолента, искусство, узбекистан, картины, художник, культура, живопись

Пронизанная воспоминаниями: выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент" — фото

18:10 11.06.2026
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Экспозиция посвящена образу старого Ташкента, его дворам, улицам и атмосфере, сохранившимся в памяти художника.
В ташкентском культурном пространстве Human House проходит ретроспективная выставка художника Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент". Экспозиция посвящена городу, который постепенно меняется, сохраняя прежний облик лишь в воспоминаниях его жителей и в произведениях искусства.
Выставка объединяет работы разных лет. Автор обращается к знакомым каждому ташкентцу образам: старым дворам, тихим улочкам, мягкому вечернему свету и людям, ставшим частью городской истории. Через живопись художник исследует тему памяти, времени и утраты, превращая личные впечатления в коллективный портрет города.
"Ускользающий Ташкент" — это не только художественный проект, но и попытка сохранить атмосферу того Ташкента, который постепенно исчезает под натиском перемен, оставаясь при этом важной частью культурного кода.
Выставка, которая продлится до 6 июля, приглашает посетителей совершить путешествие по страницам памяти, где прошлое и настоящее города существуют одновременно.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

Выставка Рустама Базарова &quot;Ускользающий Ташкент&quot; - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент"

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