https://uz.sputniknews.ru/20260611/vystavka-rustama-bazarova-uskolzayuschiy-tashkent-58243350.html

Пронизанная воспоминаниями: выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент" — фото

Пронизанная воспоминаниями: выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент" — фото

Sputnik Узбекистан

В Human House открылась ретроспективная выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент". Экспозиция посвящена образу старого Ташкента, его дворам, улицам и атмосфере, сохранившимся в памяти художника.

2026-06-11T18:10+0500

2026-06-11T18:10+0500

2026-06-11T18:10+0500

выставка

ташкент

фото

фотолента

искусство

узбекистан

картины

художник

культура

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В ташкентском культурном пространстве Human House проходит ретроспективная выставка художника Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент". Экспозиция посвящена городу, который постепенно меняется, сохраняя прежний облик лишь в воспоминаниях его жителей и в произведениях искусства.Выставка объединяет работы разных лет. Автор обращается к знакомым каждому ташкентцу образам: старым дворам, тихим улочкам, мягкому вечернему свету и людям, ставшим частью городской истории. Через живопись художник исследует тему памяти, времени и утраты, превращая личные впечатления в коллективный портрет города."Ускользающий Ташкент" — это не только художественный проект, но и попытка сохранить атмосферу того Ташкента, который постепенно исчезает под натиском перемен, оставаясь при этом важной частью культурного кода. Выставка, которая продлится до 6 июля, приглашает посетителей совершить путешествие по страницам памяти, где прошлое и настоящее города существуют одновременно.

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выставка, фото, ташкент, фото, фотолента, искусство, узбекистан, картины, художник, культура, живопись