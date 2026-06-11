Пронизанная воспоминаниями: выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент" — фото

В Human House открылась ретроспективная выставка Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент". Экспозиция посвящена образу старого Ташкента, его дворам, улицам и атмосфере, сохранившимся в памяти художника.
В ташкентском культурном пространстве Human House проходит ретроспективная выставка художника Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент". Экспозиция посвящена городу, который постепенно меняется, сохраняя прежний облик лишь в воспоминаниях его жителей и в произведениях искусства.Выставка объединяет работы разных лет. Автор обращается к знакомым каждому ташкентцу образам: старым дворам, тихим улочкам, мягкому вечернему свету и людям, ставшим частью городской истории. Через живопись художник исследует тему памяти, времени и утраты, превращая личные впечатления в коллективный портрет города."Ускользающий Ташкент" — это не только художественный проект, но и попытка сохранить атмосферу того Ташкента, который постепенно исчезает под натиском перемен, оставаясь при этом важной частью культурного кода. Выставка, которая продлится до 6 июля, приглашает посетителей совершить путешествие по страницам памяти, где прошлое и настоящее города существуют одновременно.
Экспозиция посвящена образу старого Ташкента, его дворам, улицам и атмосфере, сохранившимся в памяти художника.
В ташкентском культурном пространстве Human House проходит ретроспективная выставка художника Рустама Базарова "Ускользающий Ташкент". Экспозиция посвящена городу, который постепенно меняется, сохраняя прежний облик лишь в воспоминаниях его жителей и в произведениях искусства.
Выставка объединяет работы разных лет. Автор обращается к знакомым каждому ташкентцу образам: старым дворам, тихим улочкам, мягкому вечернему свету и людям, ставшим частью городской истории. Через живопись художник исследует тему памяти, времени и утраты, превращая личные впечатления в коллективный портрет города.
"Ускользающий Ташкент" — это не только художественный проект, но и попытка сохранить атмосферу того Ташкента, который постепенно исчезает под натиском перемен, оставаясь при этом важной частью культурного кода.
Выставка, которая продлится до 6 июля, приглашает посетителей совершить путешествие по страницам памяти, где прошлое и настоящее города существуют одновременно.