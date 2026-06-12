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Российские военные освободили населенный пункт Приют в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Приют в ДНР
Sputnik Узбекистан
В зоне действий "Центра" за неделю потери ВСУ составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 ББМ, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
2026-06-12T15:10+0500
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2026-06-12T15:59+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Приют в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.За неделю армия нанесла поражение формированиям нескольких бригад противника и боевикам "Азов"*. Потери ВСУ составили более 2 135 военнослужащих, три танка, 17 ББМ, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.* Запрещенная в России террористическая организация.
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сво, россия, украина, минобороны рф, днр
сво, россия, украина, минобороны рф, днр
Российские военные освободили населенный пункт Приют в ДНР
15:10 12.06.2026 (обновлено: 15:59 12.06.2026)
В зоне действий "Центра" за неделю потери ВСУ составили более 2 135 военнослужащих, три танка, 17 ББМ, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Приют в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют", — говорится в сводке.
За неделю армия нанесла поражение формированиям нескольких бригад противника и боевикам "Азов"*. Потери ВСУ составили более 2 135 военнослужащих, три танка, 17 ББМ, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
"За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"*. Потери противника на данном направлении составили более 2 135 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", — говорится в сообщении ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация.