https://uz.sputniknews.ru/20260612/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-priyut-v-dnr-58300817.html

Российские военные освободили населенный пункт Приют в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Приют в ДНР

Sputnik Узбекистан

В зоне действий "Центра" за неделю потери ВСУ составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 ББМ, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

2026-06-12T15:10+0500

2026-06-12T15:10+0500

2026-06-12T15:59+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Приют в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.За неделю армия нанесла поражение формированиям нескольких бригад противника и боевикам "Азов"*. Потери ВСУ составили более 2 135 военнослужащих, три танка, 17 ББМ, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.* Запрещенная в России террористическая организация.

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