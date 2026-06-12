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https://uz.sputniknews.ru/20260612/sbornaya-meksiki-obygrala-yuar-match-chempionat-mira-2026-58292113.html
Сборная Мексики обыграла ЮАР в стартовом матче чемпионата мира 2026
Сборная Мексики обыграла ЮАР в стартовом матче чемпионата мира 2026
Sputnik Узбекистан
Чемпионат мира по футболу 2026 года официально стартовал: в Северной Америке начался главный футбольный турнир планеты.
2026-06-12T11:00+0500
2026-06-12T11:31+0500
мексика
футбол
чемпионат мира
спорт
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Одно из крупнейших спортивных событий мира — чемпионат мира по футболу — торжественно открылся в Мехико. Турнир, который впервые в истории проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, собрал рекордные 48 сборных и уже в первый день подарил громкую сенсацию.Праздничная церемония открытия главного футбольного турнира 2026 года прошла на легендарном стадионе Estadio Azteca. В шоу приняли участие мировые звезды — Шакира, Андреа Бочелли и Джей Бальвин, создав атмосферу большого футбольного праздника.В мероприятиях в день открытия чемпионата мира приняли участие около 500 тысяч человек. Матч открытия на стадионе в Мехико посетили 80 тысяч зрителей, еще 100 тысяч человек собрались в главной фан-зоне турнира на площади Сокало.Сразу после завершения церемонии состоялся матч открытия турнира, в котором хозяева чемпионата, сборная Мексики, уверенно обыграли ЮАР со счетом 2:0.Команда Мексики начала чемпионат максимально уверенно. Уже на 9-й минуте Хулиан Киньонес стал автором первого гола турнира, открыв счет в историческом матче. Во втором тайме преимущество Мексики укрепил Рауль Хименес, забив гол на 67-й минуте.Встреча прошла в высоком напряжении и оказалась богатой на удаления: арбитр показал три красные карточки. В составе ЮАР были удалены Сфифело Ситхоул (50’) и Темба Зване (84’), а у Мексики — Сесар Монтес (90+2’).По итогам матча сборная Мексики набрала 3 очка и возглавила группу A.Следующую встречу мексиканцы провели против сборной Южной Кореи.FIFA World Cup 2026 уже с первых минут подтверждает свой статус одного из самых масштабных и ожидаемых спортивных событий десятилетия. Командам предстоит сыграть рекордные 104 матча за 39 дней. Финал запланирован на 19 июля на стадионе в Нью-Йорке/Нью-Джерси.
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мексика, футбол, чемпионат мира, спорт, юар
мексика, футбол, чемпионат мира, спорт, юар

Сборная Мексики обыграла ЮАР в стартовом матче чемпионата мира 2026

11:00 12.06.2026 (обновлено: 11:31 12.06.2026)
© © REUTERS / Pawel KopczynskiЭпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026.
Эпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2026
© © REUTERS / Pawel Kopczynski
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Чемпионат мира по футболу 2026 года официально стартовал: в Северной Америке начался главный футбольный турнир планеты.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Одно из крупнейших спортивных событий мира — чемпионат мира по футболу — торжественно открылся в Мехико. Турнир, который впервые в истории проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, собрал рекордные 48 сборных и уже в первый день подарил громкую сенсацию.
Праздничная церемония открытия главного футбольного турнира 2026 года прошла на легендарном стадионе Estadio Azteca. В шоу приняли участие мировые звезды — Шакира, Андреа Бочелли и Джей Бальвин, создав атмосферу большого футбольного праздника.
В мероприятиях в день открытия чемпионата мира приняли участие около 500 тысяч человек. Матч открытия на стадионе в Мехико посетили 80 тысяч зрителей, еще 100 тысяч человек собрались в главной фан-зоне турнира на площади Сокало.
© © REUTERS / Eloisa SanchezФутболисты сборной Мексики перед стартом ЧМ-2026
Футболисты сборной Мексики перед стартом ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2026
Футболисты сборной Мексики перед стартом ЧМ-2026
© © REUTERS / Eloisa Sanchez
Сразу после завершения церемонии состоялся матч открытия турнира, в котором хозяева чемпионата, сборная Мексики, уверенно обыграли ЮАР со счетом 2:0.
Команда Мексики начала чемпионат максимально уверенно. Уже на 9-й минуте Хулиан Киньонес стал автором первого гола турнира, открыв счет в историческом матче. Во втором тайме преимущество Мексики укрепил Рауль Хименес, забив гол на 67-й минуте.
© © REUTERS / Kai PfaffenbachФутболист сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого гола на ЧМ-2026.
Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого гола на ЧМ-2026. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2026
Футболист сборной Мексики Хулиан Киньонес стал автором первого гола на ЧМ-2026.
© © REUTERS / Kai Pfaffenbach
Встреча прошла в высоком напряжении и оказалась богатой на удаления: арбитр показал три красные карточки. В составе ЮАР были удалены Сфифело Ситхоул (50’) и Темба Зване (84’), а у Мексики — Сесар Монтес (90+2’).
По итогам матча сборная Мексики набрала 3 очка и возглавила группу A.
Следующую встречу мексиканцы провели против сборной Южной Кореи.
FIFA World Cup 2026 уже с первых минут подтверждает свой статус одного из самых масштабных и ожидаемых спортивных событий десятилетия. Командам предстоит сыграть рекордные 104 матча за 39 дней. Финал запланирован на 19 июля на стадионе в Нью-Йорке/Нью-Джерси.
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