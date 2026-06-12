https://uz.sputniknews.ru/20260612/subsidii-keshbek-uzbekistan-programma-podderjki-turizma-58296811.html

Субсидии и кешбэк: в Узбекистане стартует программа поддержки туризма

Субсидии и кешбэк: в Узбекистане стартует программа поддержки туризма

Sputnik Узбекистан

В стране будет действовать программа, предусматривающая субсидии авиакомпаниям и туроператорам, кешбэк НДС и меры по продвижению страны на международном туристическом рынке.

2026-06-12T13:18+0500

2026-06-12T13:18+0500

2026-06-12T14:38+0500

туризм

льготы

узбекистан

туроператоры

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. С июня 2026 года в Узбекистане ежегодно в летний период с июня по август будет действовать новая государственная программа "Открытый туристический сезон", направленная на активное развитие туристической отрасли и увеличение потока иностранных гостей. Об этом сообщает Минюст республики.Программа предусматривает комплексные меры поддержки для авиакомпаний, туроператоров и сферы гостеприимства.Так, иностранным и местным авиаперевозчикам, которые откроют новые рейсы в Узбекистан из зарубежных стран, будет компенсироваться часть затрат из государственного бюджета. Дополнительно за каждого привлеченного иностранного туриста будет выплачиваться субсидия в размере $100.Существенная поддержка предусмотрена и для туроператоров-резидентов. За привлечение каждых 1 000 иностранных туристов из перспективных зарубежных рынков им будет выделяться субсидия в размере $5 тысяч.В сфере гостиничных и туроператорских услуг также вводится механизм стимулирования — 50% налога на добавленную стоимость будет возвращаться в виде кешбэка.Особое внимание уделено международному продвижению туристического потенциала Узбекистан. В рамках программы 50 популярных иностранных блогеров, каждый из которых имеет более 5 миллионов подписчиков в социальных сетях, получат возможность посетить страну в рамках бесплатного 7-дневного туристического тура.Кроме того, государство будет компенсировать расходы на продвижение туристических услуг Узбекистана на крупнейших международных онлайн-платформах путешествий. Это позволит повысить узнаваемость страны и укрепить её позиции на мировом туристическом рынке.

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туризм, льготы, узбекистан, туроператоры