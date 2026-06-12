Торговля, инвестиции и подготовка дипломатов: Узбекистан и Алжир укрепляют сотрудничество
10:15 12.06.2026 (обновлено: 10:34 12.06.2026)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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Подписаны документы, направленные на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества, включая соглашение о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований и меморандум о взаимодействии между дипломатическими академиями двух стран.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов находится с официальным визитом в Алжире, где провел ряд встреч на высоком уровне, направленных на дальнейшее укрепление узбекско-алжирского сотрудничества.
В ходе визита состоялись переговоры с министром иностранных дел, национального сообщества за рубежом и по делам Африки Алжира, государственным министром Ахмедом Аттафом. Стороны провели встречи как в узком, так и в расширенном составе.
"В Алжире провели искренние и содержательные переговоры с министром иностранных дел, национального сообщества за рубежом и по делам Африки Алжирской Народной Демократической Республики, государственным министром Ахмедом Аттафом", — написал Саидов в своем Telegram-канале.
Основное внимание было уделено вопросам активизации политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепления культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Алжиром.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Подчеркивалось, что Алжир является важным и перспективным партнером Узбекистана на Африканском континенте, а двусторонние отношения обладают значительным потенциалом для дальнейшего развития.
"Высоко ценим Алжир как важного и перспективного партнера на Африканском континенте. В наших двусторонних отношениях сохраняется значительный нереализованный потенциал. Мы выступаем за наполнение нашей исторической дружбы практическим содержанием, налаживание регулярных контактов на высоком уровне и расширение совместных проектов", — написал Саидов.
Стороны также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, включая Движение неприсоединения и Организацию Объединенных Наций, а также вопросы взаимной поддержки на многосторонних площадках.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Отдельное внимание было уделено актуальным региональным и международным вопросам. В частности, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Собеседники подчеркнули важность дипломатических усилий, диалога и сдержанности для обеспечения стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
По итогам переговоров подписан ряд важных документов, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений.
В их числе:
Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований;
Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической академией при Университете мировой экономики и дипломатии Министерства иностранных дел Узбекистана и Институтом дипломатии и международных отношений Министерства иностранных дел Алжира.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Кроме того, Бахтиёр Саидов был принят президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Узбекистана передал алжирскому лидеру искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Собеседники обсудили вопросы вывода узбекско-алжирских отношений на качественно новый уровень. Обменялись мнениями по активизации политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укреплению культурно-гуманитарных связей.
Рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также перспективы взаимодействия в рамках международных организаций.
Саидов отметил, что в Ташкенте высоко оценивают приверженность руководства Алжира дальнейшему развитию отношений с Узбекистаном.
Рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также перспективы взаимодействия в рамках международных организаций.
Саидов отметил, что в Ташкенте высоко оценивают приверженность руководства Алжира дальнейшему развитию отношений с Узбекистаном.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
"Опираясь на атмосферу взаимного доверия и дружбы, готовы продолжать совместную работу по наполнению многопланового сотрудничества новым содержанием и его нацеливанию на конкретные практические результаты", — добавил глава узбекского МИД.
Стороны выразили готовность продолжать совместную работу по наполнению многопланового сотрудничества новым содержанием и достижению конкретных практических результатов.