https://uz.sputniknews.ru/20260612/torgovlya-investitsii-podgotovka-diplomatov-uzbekistan-aljir-sotrudnichestvo-58289244.html

Торговля, инвестиции и подготовка дипломатов: Узбекистан и Алжир укрепляют сотрудничество

Торговля, инвестиции и подготовка дипломатов: Узбекистан и Алжир укрепляют сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Подписаны документы, направленные на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества, включая соглашение о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований и меморандум о взаимодействии между дипломатическими академиями двух стран.

2026-06-12T10:15+0500

2026-06-12T10:15+0500

2026-06-12T10:34+0500

бахтиёр саидов

алжир

переговоры

подписание документов

инвестиции

торговля

дипломаты

образование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0c/58289711_0:227:2385:1569_1920x0_80_0_0_07cb8301732c6966f93d0495b1ade0a5.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов находится с официальным визитом в Алжире, где провел ряд встреч на высоком уровне, направленных на дальнейшее укрепление узбекско-алжирского сотрудничества.В ходе визита состоялись переговоры с министром иностранных дел, национального сообщества за рубежом и по делам Африки Алжира, государственным министром Ахмедом Аттафом. Стороны провели встречи как в узком, так и в расширенном составе.Основное внимание было уделено вопросам активизации политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепления культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Алжиром. Подчеркивалось, что Алжир является важным и перспективным партнером Узбекистана на Африканском континенте, а двусторонние отношения обладают значительным потенциалом для дальнейшего развития.Стороны также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, включая Движение неприсоединения и Организацию Объединенных Наций, а также вопросы взаимной поддержки на многосторонних площадках.Отдельное внимание было уделено актуальным региональным и международным вопросам. В частности, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Собеседники подчеркнули важность дипломатических усилий, диалога и сдержанности для обеспечения стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.По итогам переговоров подписан ряд важных документов, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений. В их числе:Кроме того, Бахтиёр Саидов был принят президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Узбекистана передал алжирскому лидеру искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.Собеседники обсудили вопросы вывода узбекско-алжирских отношений на качественно новый уровень. Обменялись мнениями по активизации политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укреплению культурно-гуманитарных связей.Рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также перспективы взаимодействия в рамках международных организаций.Саидов отметил, что в Ташкенте высоко оценивают приверженность руководства Алжира дальнейшему развитию отношений с Узбекистаном. Стороны выразили готовность продолжать совместную работу по наполнению многопланового сотрудничества новым содержанием и достижению конкретных практических результатов.

алжир

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бахтиёр саидов, алжир, переговоры, подписание документов, инвестиции, торговля, дипломаты, образование