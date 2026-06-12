https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-sistema-onkologicheskoy-gematologicheskoy-palliativnoy-pomoschi-58285832.html

В Узбекистане расширят систему онкологической, гематологической и паллиативной помощи

В Узбекистане расширят систему онкологической, гематологической и паллиативной помощи

Sputnik Узбекистан

Планируется внедрение современных стандартов диагностики и лечения, расширение программ раннего выявления заболеваний, развитие хосписной и паллиативной служб.

2026-06-12T09:29+0500

2026-06-12T09:29+0500

2026-06-12T09:48+0500

здравоохранение

онкология

узбекистан

гематология

медицина

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы онкологической и гематологической медицинской помощи и паллиативной службы, материальной поддержке работников государственных медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В ходе презентации были рассмотрены меры по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний на основе международных стандартов. Как отмечалось, поставлена задача увеличить охват населения целевыми скрининговыми обследованиями по наиболее распространенным видам рака до 60%, а показатель пятилетней выживаемости онкологических пациентов — не менее чем до 45%.Для этого с 2027 года в регионах поэтапно начнет внедряться Национальная программа по борьбе с раком, разработанная при участии Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов. Она предусматривает повышение квалификации специалистов первичного звена, внедрение клинических руководств, основанных на международных стандартах, а также мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению пациентов с участием врачей разных специальностей.Кроме того, будут расширены программы раннего выявления наиболее распространенных онкологических заболеваний и внедрены механизмы ускоренной диагностики, позволяющие оперативно проводить обследования и устанавливать диагноз.Особое внимание уделено модернизации службы лучевой терапии. Устаревшее оборудование будет поэтапно заменяться современными линейными ускорителями, расширятся возможности высокодозной брахитерапии.Отдельный блок предложений касается развития паллиативной и хосписной помощи. До 2030 года планируется обеспечить охват такими услугами не менее 80% нуждающихся. С 1 сентября 2026 года будет создана единая система паллиативной и хосписной помощи на основе интеграции медицинских и социальных услуг с использованием электронной информационной системы.Предусматривается развитие мобильных паллиативных бригад, расширение сети хосписов во всех регионах страны, а также создание центра паллиативной помощи для детей в Самаркандской области. Пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут получать необходимые услуги и средства ухода на дому, а для их семей будет внедрена служба "Семейная поддержка".Также обсуждены меры по совершенствованию помощи пациентам с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. К 2030 году планируется увеличить долю выявления таких заболеваний на ранних стадиях до 60%, сократить сроки подготовки к трансплантации с 6 до 3 месяцев, обеспечить полный охват пациентов специализированной медицинской помощью, а также внедрить в регионах практику трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.Глава государства одобрил представленные инициативы и поручил обеспечить их качественную реализацию, повысить доступность специализированной медицинской помощи в регионах и активнее внедрять современные технологии диагностики и лечения.

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здравоохранение, онкология, узбекистан, гематология, медицина, шавкат мирзиёев