В Узбекистане расширят систему онкологической, гематологической и паллиативной помощи
09:29 12.06.2026 (обновлено: 09:48 12.06.2026)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОперация по удалению опухоли головного мозга в НИИ онкологии имени П.А. Герцена.
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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Планируется внедрение современных стандартов диагностики и лечения, расширение программ раннего выявления заболеваний, развитие хосписной и паллиативной служб.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы онкологической и гематологической медицинской помощи и паллиативной службы, материальной поддержке работников государственных медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы онкологической и гематологической медицинской помощи и паллиативной службы.
Президент ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы онкологической и гематологической медицинской помощи и паллиативной службы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе презентации были рассмотрены меры по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний на основе международных стандартов. Как отмечалось, поставлена задача увеличить охват населения целевыми скрининговыми обследованиями по наиболее распространенным видам рака до 60%, а показатель пятилетней выживаемости онкологических пациентов — не менее чем до 45%.
Для этого с 2027 года в регионах поэтапно начнет внедряться Национальная программа по борьбе с раком, разработанная при участии Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов.
Она предусматривает повышение квалификации специалистов первичного звена, внедрение клинических руководств, основанных на международных стандартах, а также мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению пациентов с участием врачей разных специальностей.
Кроме того, будут расширены программы раннего выявления наиболее распространенных онкологических заболеваний и внедрены механизмы ускоренной диагностики, позволяющие оперативно проводить обследования и устанавливать диагноз.
Особое внимание уделено модернизации службы лучевой терапии. Устаревшее оборудование будет поэтапно заменяться современными линейными ускорителями, расширятся возможности высокодозной брахитерапии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы онкологической и гематологической медицинской помощи и паллиативной службы.
Президент ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы онкологической и гематологической медицинской помощи и паллиативной службы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отдельный блок предложений касается развития паллиативной и хосписной помощи. До 2030 года планируется обеспечить охват такими услугами не менее 80% нуждающихся. С 1 сентября 2026 года будет создана единая система паллиативной и хосписной помощи на основе интеграции медицинских и социальных услуг с использованием электронной информационной системы.
Предусматривается развитие мобильных паллиативных бригад, расширение сети хосписов во всех регионах страны, а также создание центра паллиативной помощи для детей в Самаркандской области. Пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут получать необходимые услуги и средства ухода на дому, а для их семей будет внедрена служба "Семейная поддержка".
"Пациентам, взятым на учет в электронной информационной системе в качестве нуждающихся в паллиативной и хосписной помощи, решением медико-социальной экспертной комиссии будет назначена инвалидность без дополнительных медицинских обследований и осмотров. Пациенты, нуждающиеся в уходе на дому, будут обеспечиваться функциональными кроватями и специальными матрасами на основе ваучерной системы", — отмечалось на совещании.
Также обсуждены меры по совершенствованию помощи пациентам с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. К 2030 году планируется увеличить долю выявления таких заболеваний на ранних стадиях до 60%, сократить сроки подготовки к трансплантации с 6 до 3 месяцев, обеспечить полный охват пациентов специализированной медицинской помощью, а также внедрить в регионах практику трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы онкологической и гематологической медицинской помощи и паллиативной службы.
Президент ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы онкологической и гематологической медицинской помощи и паллиативной службы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства одобрил представленные инициативы и поручил обеспечить их качественную реализацию, повысить доступность специализированной медицинской помощи в регионах и активнее внедрять современные технологии диагностики и лечения.