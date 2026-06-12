https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-ustanovlen-poryadok-obyavleniya-zabastovok-58299380.html

До 10 лет лишения свободы: в Узбекистане утвердили порядок проведения забастовок

До 10 лет лишения свободы: в Узбекистане утвердили порядок проведения забастовок

Sputnik Узбекистан

В законодательство внесены изменения и дополнения, которые регулируют порядок проведения забастовок в рамках коллективных трудовых споров.

2026-06-12T14:19+0500

2026-06-12T14:19+0500

2026-06-12T14:46+0500

забастовка

трудовой кодекс

узбекистан

законодательство

штраф

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который впервые детально регулирует порядок объявления и проведения забастовок, а также устанавливает ответственность за нарушение установленных требований, сообщает Минюст.Документ предусматривает изменения и дополнения в Уголовный кодекс, Кодекс об административной ответственности, Гражданский процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, а также законы "Об общественных объединениях" и "О профессиональных союзах".Согласно поправкам в Трудовой кодекс, работники получают право на забастовку, если коллективный трудовой спор не удалось урегулировать с помощью примирительных процедур. При этом забастовка рассматривается как крайняя мера защиты трудовых прав и законных интересов работников.Особо отмечается, что участие в забастовке полностью добровольное. Никто не может быть принужден ни к участию в ней, ни к отказу от участия.Решение об объявлении забастовки принимается на общем собрании работников организации. Оно считается действительным, если за него проголосовало более 50% присутствующих сотрудников.При этом решение должно быть принято заранее — не менее чем за один месяц до предполагаемой даты начала забастовки. После принятия решения профсоюзный комитет обязан уведомить работодателя в письменной форме не позднее одного рабочего дня.В свою очередь работодатель, получив уведомление о планируемой забастовке, также обязан в течение одного рабочего дня сообщить об этом в государственный орган, занимающийся регулированием коллективных трудовых споров.Согласно новым нормам, забастовкой руководит уполномоченный представитель комитета профсоюза.Участие работника в забастовке не может рассматриваться как основание для привлечения его к дисциплинарной ответственности. Это означает, что сам факт участия в законной забастовке не влечет негативных последствий для работника.При этом за сотрудниками, участвующими в забастовке, сохраняются их рабочие места и занимаемые должности. Однако работодатель имеет право не выплачивать заработную плату за время участия работника в забастовке.Отдельно предусмотрены меры безопасности: если забастовка создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, общественной безопасности, общественному порядку или экологической стабильности, ее проведение может быть ограничено.По решению суда начало объявленной забастовки может быть отложено на срок до 30 календарных дней либо сама забастовка может быть приостановлена на период до 30 календарных дней.Кроме того, в рамках внесенных изменений в законодательство уточнены случаи, когда проведение забастовок запрещается, а также определены категории работников, которые не вправе в них участвовать.Так, проведение забастовок запрещено в период чрезвычайного или военного положения, при объявлении общей мобилизации, а также во время чрезвычайных ситуаций.Отдельно установлен перечень работников, которые не имеют права участвовать в забастовках. К ним относятся:Подчеркивается, что забастовка признается незаконной, если она проводится с нарушением требований Трудового кодекса и других законов, либо если решение о ее объявлении принято с нарушением установленного порядка.В соответствии с поправками в уголовный кодекс Узбекистана вводится отдельная статья "нарушение законодательства о забастовках", которая предусматривает наказание за руководство незаконной забастовкой, а равно принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в ней.Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа в размере 100 БРВ (41, 2 млн сумов) до трех лет лишения свободы. В случае причинения серьезного ущерба в результате указанных действий, а также гибели людей срок наказания увеличивается от пяти до десяти лет лишения свободы.В настоящий момент в УК республики действует статья "руководство запрещенной забастовкой или воспрепятствование работе предприятия в условиях чрезвычайного положения". Она предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.Закон вступит в силу через три месяца.

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забастовка, трудовой кодекс, узбекистан, законодательство, штраф