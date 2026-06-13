https://uz.sputniknews.ru/20260613/senat-zakon-o-zaschite-naseleniya-shum-58314152.html
За спокойствие граждан: в Узбекистане приняли закон о защите от вредного шума
За спокойствие граждан: в Узбекистане приняли закон о защите от вредного шума
Sputnik Узбекистан
Законом определяются общие правила защиты населения от вредного воздействия шума, полномочия государственных органов в этой области, а также меры по защите... 13.06.2026, Sputnik Узбекистан
2026-06-13T14:42+0500
2026-06-13T14:42+0500
2026-06-13T14:54+0500
сенат олий мажлиса узбекистана
новый закон
шум
защита прав и свобод
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. На пленарном заседании Сената одобрен Закон "О защите населения от вредного воздействия шума", сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.В ходе обсуждения сенаторы отмечали, что негативное влияние шума на повседневную жизнь граждан усиливается в связи с ростом числа промышленных предприятий, масштабным строительством, расширением городов и увеличением количества транспортных средств.При этом в действующем законодательстве пока нет единого документа, который комплексно регулировал бы вопросы борьбы с вредным шумом, влияющим на здоровье людей и их отдых. Несмотря на наличие семи санитарных норм, устанавливающих допустимые уровни шума, действующие требования недостаточно четко закреплены, что затрудняет контроль за их соблюдением.Также было отмечено, что вопросы ответственности за превышение допустимого уровня шума и причинение вреда здоровью граждан в законодательстве урегулированы не в полной мере и требуют уточнения.Отдельное внимание в законе уделено шуму, нарушающему покой и отдых граждан. Документ устанавливает периоды времени, в которые запрещено превышать допустимый уровень шума, а также предусматривает компенсацию за причиненный вред.Кроме того, закон закрепляет права и обязанности граждан, организаций и предприятий по соблюдению требований по защите населения от вредного воздействия шума.Участники заседания подчеркнули, что принятие данного закона позволит более эффективно регулировать отношения в сфере защиты граждан от шумового воздействия и повысит уровень их правовой защищенности.
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сенат олий мажлиса узбекистана, новый закон, шум, защита прав и свобод
сенат олий мажлиса узбекистана, новый закон, шум, защита прав и свобод
За спокойствие граждан: в Узбекистане приняли закон о защите от вредного шума
14:42 13.06.2026 (обновлено: 14:54 13.06.2026)
Законом определяются общие правила защиты населения от вредного воздействия шума, полномочия государственных органов в этой области, а также меры по защите населения от вредного воздействия шума.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
На пленарном заседании Сената одобрен Закон "О защите населения от вредного воздействия шума", сообщила
пресс-служба верхней палаты парламента.
В ходе обсуждения сенаторы отмечали, что негативное влияние шума на повседневную жизнь граждан усиливается в связи с ростом числа промышленных предприятий, масштабным строительством, расширением городов и увеличением количества транспортных средств.
При этом в действующем законодательстве пока нет единого документа, который комплексно регулировал бы вопросы борьбы с вредным шумом, влияющим на здоровье людей и их отдых. Несмотря на наличие семи санитарных норм, устанавливающих допустимые уровни шума, действующие требования недостаточно четко закреплены, что затрудняет контроль за их соблюдением.
Также было отмечено, что вопросы ответственности за превышение допустимого уровня шума и причинение вреда здоровью граждан в законодательстве урегулированы не в полной мере и требуют уточнения.
"Законом четко определяются общие правила защиты населения от вредного воздействия шума, полномочия государственных органов в этой области, а также меры по защите населения от вредного воздействия шума", — говорится в сообщении.
Отдельное внимание в законе уделено шуму, нарушающему покой и отдых граждан. Документ устанавливает периоды времени, в которые запрещено превышать допустимый уровень шума, а также предусматривает компенсацию за причиненный вред.
Кроме того, закон закрепляет права и обязанности граждан, организаций и предприятий по соблюдению требований по защите населения от вредного воздействия шума.
Участники заседания подчеркнули, что принятие данного закона позволит более эффективно регулировать отношения в сфере защиты граждан от шумового воздействия и повысит уровень их правовой защищенности.