https://uz.sputniknews.ru/20260613/sochi-startoval-iii-mejdunarodnyy-festival-evraziya-kinofest-58316495.html

В Сочи стартовал III Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" — трансляция

В Сочи стартовал III Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" — трансляция

Sputnik Узбекистан

Международный фестиваль стал одной из крупнейших кинофорумных площадок региона, объединяющей показы, конкурсную программу и профессиональные отраслевые проекты.

2026-06-13T20:05+0500

2026-06-13T20:05+0500

2026-06-13T20:05+0500

прямая трансляция

евразия

кино

фестиваль

россия

киноиндустрия

культура

сочи

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В Летнем театре Сочи проходит торжественная церемония открытия III Международного фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест". В этом году мероприятие объединило более 700 участников из свыше 50 стран мира.В рамках фестиваля будут представлены документальные и художественные фильмы, а конкурсная программа включает 20 номинаций.Зрителям покажут больше 100 кинокартин, включая конкурсные, внеконкурсные и ретроспективные показы.Одна из главных особенностей фестиваля 2026 года — большое количество премьер. Среди них — фильм "Малыш-каратист", где известный российский актер Роман Курцын исполнил роль сэнсэя.Также среди новшеств "Евразия-Кинофеста":Церемония закрытия международного фестиваля состоится 19 июня в Летнем театре.Для справки: I форум "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом стал кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий заслуженный артист России Тигран Кеосаян.Второй фестиваль прошел в 2025-м в Сочи. Он включал насыщенные конкурсную, образовательную и деловую программы. Президент II МКФ "Евразия-Кинофест" — узбекский и российский режиссер, актер и продюсер Джаник Файзиев. Было показано 95 фильмов, 55 из них — фестивальные премьеры.Фестивали объединили свыше 650 кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2025 году география проекта существенно расширилась: к нему присоединились представители Абхазии, Австрии, Бразилии, Германии, Испании, Кении, Монголии, Пакистана, Сербии, Туркменистана, Турции, Франции, Швейцарии, Эфиопии и ЮАР."Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Цель мероприятия — пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.

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