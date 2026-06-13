https://uz.sputniknews.ru/20260613/uzbekistan-kaliningrad-razvivayut-sotrudnichestvo-promyshlennost-logistika-apk-58309246.html

Узбекистан и Калининградская область расширяют агроэкспорт и инвестиционное сотрудничество

Узбекистан и Калининградская область расширяют агроэкспорт и инвестиционное сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, с акцентом на увеличение поставок сельхозпродукции, развитие промышленной кооперации и новые проекты в рамках формата БРИКС.

2026-06-13T11:12+0500

2026-06-13T11:12+0500

2026-06-13T11:43+0500

калининградская область

узбекистан

агропромышленность

сельское хозяйство

логистика

россия

экономика

фрукты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0b/41496719_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_9c93c7dba08c83a95c2fe1f1b54006b7.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистан и Калининградская область России наращивают взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Перспективы дальнейшего расширения сотрудничества обсудили первый заместитель председателя правительства региона Валерий Шерин и заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев. Об этом сообщает "АиФ Калининград"Встреча состоялась при участии представителей региональных властей, Министерства иностранных дел России и дипломатического корпуса республики.По словам Валерия Шерина, основу товарооборота между Калининградской областью и Узбекистаном составляют продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и текстильная продукция. В дальнейшем стороны рассчитывают значительно расширить ассортимент поставок.Особый интерес для региона представляет импорт свежих овощей, фруктов и ягод. Речь идет о поставках абрикосов, черешни, бахчевых культур и другой сельскохозяйственной продукции.Дополнительные перспективы для развития сотрудничества связаны с участием Узбекистана в формате БРИКС, партнером которого республика стала в 2025 году. Уже этим летом в Калининграде планируется открытие торгового дома БРИКС, где узбекские производители смогут представить свою продукцию и инвестиционные проекты.Со своей стороны представители Узбекистана проявили интерес к промышленному потенциалу Калининградской области. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества в сфере солнечной энергетики, машиностроения и производства аккумуляторов, включая перспективы участия в соответствующих промышленных проектах региона.Кроме экономики стороны обсудили вопросы образования, здравоохранения и трудовой миграции.По мнению властей региона, расширение сотрудничества с Узбекистаном позволит укрепить внешнеэкономические связи области, увеличить ассортимент товаров на потребительском рынке и создать новые возможности для бизнеса обеих сторон.

калининградская область

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

калининградская область, узбекистан, агропромышленность, сельское хозяйство, логистика, россия, экономика, фрукты