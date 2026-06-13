https://uz.sputniknews.ru/20260613/uzbekistan-osujdennye-za-vzyatki-ne-smogut-vyyti-po-udo-58315520.html

В Узбекистане осужденные за взятки не смогут выйти по УДО

В Узбекистане осужденные за взятки не смогут выйти по УДО

Sputnik Узбекистан

Сенат одобрил закон об усилении ответственности за коррупционные преступления. Одним из ключевых нововведений станет запрет на условно-досрочное освобождение для осужденных за взяточничество.

2026-06-13T17:51+0500

2026-06-13T17:51+0500

2026-06-13T17:51+0500

новый закон

сенат олий мажлиса узбекистана

взятка

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил закон, который ужесточает ответственность за коррупционные преступления и приводит национальное законодательство в соответствие с международными стандартами. В частности, в Уголовном кодексе впервые закреплено понятие "коррупционные преступления" и определен их официальный перечень, что поможет исключить разночтения при применении закона. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.Законом также устанавливается запрет на применение условно-досрочного освобождения к лицам, осужденным за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.Для устранения противоречий в судебной практике мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, отнесено к категории особо тяжких преступлений. За такое деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Также ужесточается ответственность за подкуп сотрудников частных организаций. Кроме того, в ряде статей Уголовного кодекса корыстные мотивы будут считаться отягчающим обстоятельством, что приведет к более строгому наказанию.По мнению сенаторов, принятие закона будет способствовать формированию в обществе нетерпимости к коррупции, повышению эффективности борьбы с этим явлением и обеспечению неотвратимости наказания за коррупционные преступления.

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новый закон, сенат олий мажлиса узбекистана, взятка