https://uz.sputniknews.ru/20260614/devyat-let-dobra-ot-volonterov-uzbekistana-dlya-malyshey-s-ladoshku--video-58332853.html

Девять лет добра от волонтеров Узбекистана для малышей с ладошку — видео

Девять лет добра от волонтеров Узбекистана для малышей с ладошку — видео

Sputnik Узбекистан

За годы работы волонтеры клуба "28 петель" связали около 13 тыс. комплектов для недоношенных детишек в Узбекистане. Носочки, шапочки, жилетки и пледы помогают самым маленьким пациентам сохранять тепло и бороться за жизнь

2026-06-14T18:12+0500

2026-06-14T18:12+0500

2026-06-14T18:13+0500

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волонтер

общество

дети

добрые дела

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В Международный день вязания на публике в Центральном парке культуры и отдыха Ташкента (Central park) прошла акция "Свяжи жизнь". Около 70 человек связали теплую одежду и терапевтические игрушки для недоношенных детей, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участвовали в акции как "профессионалы", так и те, кто еще только учится вязать. Для желающих проводили короткий инструктаж и обеспечивали пряжей и спицами.Также гости смогли пообщаться с экспертом — заместителем директора по неонатальной службе городского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка Сайёрой Нурмухамедовой. Она рассказала о проблеме преждевременных родов и о том, как сегодня медики выхаживают таких младенцев.Мероприятие прошло при поддержке клуба "28 петель", который функционирует в Узбекистане уже десятый год. Его участники безвозмездно вяжут специальную одежду для деток с ладошку — малышей, родившихся раньше срока. Такие вещи, связанные из 100%-ной шерсти, помогают крохам дышать и поддерживать теплообмен благодаря покалыванию изделий, которые, массируя и согревая, оказывают лечебно-терапевтический эффект.Елена Семерджиди — основатель и координатор клуба, бухгалтер по специальности и большой энтузиаст в душе. Узнав о подобной инициативе, возникшей в Казахстане и познакомившись с его основателем, фотожурналисткой Карлой Нур в 2017 году, она решила во что бы то ни стало реализовать ее и в Узбекистане. Сегодня такие клубы, к слову, существуют во многих странах СНГ.Важно было познакомить с инициативой врачей — акушеров-гинекологов и неонатологов. Связав первые комплекты, Елена отправилась в Республиканский перинатальный центр и родильный комплекс при Ташкентской медицинской академии, где такую идею восприняли с энтузиазмом.17 апреля 2017 года, когда первые комплекты одежды передали в медучреждения, можно считать днем создания клуба "28 петель" в Узбекистане.Первые "заседания" клуба проходили дома у Елены. Постепенно она стала активно развивать социальные сети, где с разрешения родителей делилась фотографиями и добрыми историями мам, деткам которых передавали комплекты от клуба "28 петель". Постепенно клуб стал разрастаться, встречи стали проходить в кафе и на открытых площадках. Не останавливалась работа даже в период карантина, когда "феечки" (так называют друг друга волонтеры клуба) дома вязали вещи для "торопыжек" — недоношенных детей.В первые годы не все верили, что волонтеры передают вещи безвозмездно. Позже на смену недоверию пришла благодарность. "феечкам" за их веру в малыша и помощь в такое непростое для родителей таких деток время.За девять лет работы клуба, по словам Семерджиди, связали около 13 тыс. комплектов вещей.Она также отметила, что в каждый комплект вкладывают пожелание с поддержкой родителей и именем волонтера, который подготовил комплект. Тронутые таким подарком родители часто пишут и звонят Елене Семерджиди и благодарят своих "феечек". Добрые слова от мам и пап обязательно передают волонтеру.Также для крошечных “торопыжек” изготавливают специальные игрушки.Такие игрушки-спиральки выполняют терапевтическую функцию. Мягкие спиральки, делающие их похожими на осьминожек, напоминают малышу о пуповине матери. Это успокаивает ребенка, нормализует дыхание, стабилизирует давление и снижает тревожность. Кроме того, такие игрушки, по словам Елены, помогают предотвратить случайное отключение жизненно важных систем: малыши часто инстинктивно хватаются за проводки и катетеры, а игрушка становится для них безопасной альтернативой.Для всех вещей используют исключительно натуральную шерсть без ворса, а изделие изготавливают посредством лицевой глади, чтобы ребенок не ощущал никаких узелков на теле.Вещи чаще всего "феечки" создают дома, потом стирают их детским мылом, сушат и на встречи приносят уже готовые комплекты. Как, к примеру, Галина Ходжабекова, которая в клубе уже 6 лет и каждое воскресенье вяжет только для "торопыжек".Пряжу помогают приобретать спонсоры, ее волонтерам выдают безвозмездно, однако все они стараются вносить и свой вклад, приобретая шерсть, подключая к этому родных и знакомых. На один комплект в среднем уходит два мотка.Еще один волонтер клуба — Зеноре Меметова, которая здесь с 2019 года.Сколько всего связала комплектов, Зеноре точно сказать не может: сбилась со счета.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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видео, эксклюзив, ташкент, узбекистан, акция, волонтер, общество, дети, добрые дела