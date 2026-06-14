https://uz.sputniknews.ru/20260614/devyat-let-dobra-ot-volonterov-uzbekistana-dlya-malyshey-s-ladoshku--video-58332853.html
Девять лет добра от волонтеров Узбекистана для малышей с ладошку — видео
Девять лет добра от волонтеров Узбекистана для малышей с ладошку — видео
Sputnik Узбекистан
За годы работы волонтеры клуба "28 петель" связали около 13 тыс. комплектов для недоношенных детишек в Узбекистане. Носочки, шапочки, жилетки и пледы помогают самым маленьким пациентам сохранять тепло и бороться за жизнь
2026-06-14T18:12+0500
2026-06-14T18:12+0500
2026-06-14T18:13+0500
видео
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ташкент
узбекистан
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волонтер
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добрые дела
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В Международный день вязания на публике в Центральном парке культуры и отдыха Ташкента (Central park) прошла акция "Свяжи жизнь". Около 70 человек связали теплую одежду и терапевтические игрушки для недоношенных детей, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участвовали в акции как "профессионалы", так и те, кто еще только учится вязать. Для желающих проводили короткий инструктаж и обеспечивали пряжей и спицами.Также гости смогли пообщаться с экспертом — заместителем директора по неонатальной службе городского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка Сайёрой Нурмухамедовой. Она рассказала о проблеме преждевременных родов и о том, как сегодня медики выхаживают таких младенцев.Мероприятие прошло при поддержке клуба "28 петель", который функционирует в Узбекистане уже десятый год. Его участники безвозмездно вяжут специальную одежду для деток с ладошку — малышей, родившихся раньше срока. Такие вещи, связанные из 100%-ной шерсти, помогают крохам дышать и поддерживать теплообмен благодаря покалыванию изделий, которые, массируя и согревая, оказывают лечебно-терапевтический эффект.Елена Семерджиди — основатель и координатор клуба, бухгалтер по специальности и большой энтузиаст в душе. Узнав о подобной инициативе, возникшей в Казахстане и познакомившись с его основателем, фотожурналисткой Карлой Нур в 2017 году, она решила во что бы то ни стало реализовать ее и в Узбекистане. Сегодня такие клубы, к слову, существуют во многих странах СНГ.Важно было познакомить с инициативой врачей — акушеров-гинекологов и неонатологов. Связав первые комплекты, Елена отправилась в Республиканский перинатальный центр и родильный комплекс при Ташкентской медицинской академии, где такую идею восприняли с энтузиазмом.17 апреля 2017 года, когда первые комплекты одежды передали в медучреждения, можно считать днем создания клуба "28 петель" в Узбекистане.Первые "заседания" клуба проходили дома у Елены. Постепенно она стала активно развивать социальные сети, где с разрешения родителей делилась фотографиями и добрыми историями мам, деткам которых передавали комплекты от клуба "28 петель". Постепенно клуб стал разрастаться, встречи стали проходить в кафе и на открытых площадках. Не останавливалась работа даже в период карантина, когда "феечки" (так называют друг друга волонтеры клуба) дома вязали вещи для "торопыжек" — недоношенных детей.В первые годы не все верили, что волонтеры передают вещи безвозмездно. Позже на смену недоверию пришла благодарность. "феечкам" за их веру в малыша и помощь в такое непростое для родителей таких деток время.За девять лет работы клуба, по словам Семерджиди, связали около 13 тыс. комплектов вещей.Она также отметила, что в каждый комплект вкладывают пожелание с поддержкой родителей и именем волонтера, который подготовил комплект. Тронутые таким подарком родители часто пишут и звонят Елене Семерджиди и благодарят своих "феечек". Добрые слова от мам и пап обязательно передают волонтеру.Также для крошечных “торопыжек” изготавливают специальные игрушки.Такие игрушки-спиральки выполняют терапевтическую функцию. Мягкие спиральки, делающие их похожими на осьминожек, напоминают малышу о пуповине матери. Это успокаивает ребенка, нормализует дыхание, стабилизирует давление и снижает тревожность. Кроме того, такие игрушки, по словам Елены, помогают предотвратить случайное отключение жизненно важных систем: малыши часто инстинктивно хватаются за проводки и катетеры, а игрушка становится для них безопасной альтернативой.Для всех вещей используют исключительно натуральную шерсть без ворса, а изделие изготавливают посредством лицевой глади, чтобы ребенок не ощущал никаких узелков на теле.Вещи чаще всего "феечки" создают дома, потом стирают их детским мылом, сушат и на встречи приносят уже готовые комплекты. Как, к примеру, Галина Ходжабекова, которая в клубе уже 6 лет и каждое воскресенье вяжет только для "торопыжек".Пряжу помогают приобретать спонсоры, ее волонтерам выдают безвозмездно, однако все они стараются вносить и свой вклад, приобретая шерсть, подключая к этому родных и знакомых. На один комплект в среднем уходит два мотка.Еще один волонтер клуба — Зеноре Меметова, которая здесь с 2019 года.Сколько всего связала комплектов, Зеноре точно сказать не может: сбилась со счета.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, ташкент, узбекистан, акция, волонтер, общество, дети, добрые дела
Девять лет добра от волонтеров Узбекистана для малышей с ладошку — видео
18:12 14.06.2026 (обновлено: 18:13 14.06.2026)
Эксклюзив
За годы работы волонтеры клуба "28 петель" связали около 13 тыс. комплектов для недоношенных детишек в Узбекистане. Носочки, шапочки, жилетки и пледы помогают самым маленьким пациентам сохранять тепло и бороться за жизнь.
В Международный день вязания на публике в Центральном парке культуры и отдыха Ташкента (Central park) прошла акция "Свяжи жизнь". Около 70 человек связали теплую одежду и терапевтические игрушки для недоношенных детей, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Участвовали в акции как "профессионалы", так и те, кто еще только учится вязать. Для желающих проводили короткий инструктаж и обеспечивали пряжей и спицами.
Также гости смогли пообщаться с экспертом — заместителем директора по неонатальной службе городского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка Сайёрой Нурмухамедовой. Она рассказала о проблеме преждевременных родов и о том, как сегодня медики выхаживают таких младенцев.
Мероприятие прошло при поддержке клуба "28 петель", который функционирует в Узбекистане уже десятый год. Его участники безвозмездно вяжут специальную одежду для деток с ладошку — малышей, родившихся раньше срока. Такие вещи, связанные из 100%-ной шерсти, помогают крохам дышать и поддерживать теплообмен благодаря покалыванию изделий, которые, массируя и согревая, оказывают лечебно-терапевтический эффект.
Елена Семерджиди — основатель и координатор клуба, бухгалтер по специальности и большой энтузиаст в душе. Узнав о подобной инициативе, возникшей в Казахстане и познакомившись с его основателем, фотожурналисткой Карлой Нур в 2017 году, она решила во что бы то ни стало реализовать ее и в Узбекистане. Сегодня такие клубы, к слову, существуют во многих странах СНГ.
"Начинать всегда сложно: не знаешь, за что браться и что делать. Но мне помогали Карла Нур и волонтеры из Казахстана. Сначала нужно было приобрести пряжу, самостоятельно связать несколько комплектов по специальным размерам, разработать описание, чтобы остальные участники могли работать по нему", — рассказывает она.
Важно было познакомить с инициативой врачей — акушеров-гинекологов и неонатологов. Связав первые комплекты, Елена отправилась в Республиканский перинатальный центр и родильный комплекс при Ташкентской медицинской академии, где такую идею восприняли с энтузиазмом.
17 апреля 2017 года, когда первые комплекты одежды передали в медучреждения, можно считать днем создания клуба "28 петель" в Узбекистане.
Первые "заседания" клуба проходили дома у Елены. Постепенно она стала активно развивать социальные сети, где с разрешения родителей делилась фотографиями и добрыми историями мам, деткам которых передавали комплекты от клуба "28 петель". Постепенно клуб стал разрастаться, встречи стали проходить в кафе и на открытых площадках. Не останавливалась работа даже в период карантина, когда "феечки" (так называют друг друга волонтеры клуба) дома вязали вещи для "торопыжек" — недоношенных детей.
"Чтобы клуб жил, обязательно нужно устраивать регулярные встречи. Мы стараемся собираться каждые две недели или хотя бы раз в месяц. Приходит на такие встречи не менее 35 человек. А всего их в клубе — около ста. Были в наших рядах и мужчины, которые отлично справлялись со своим делом. Сегодня работы наших волонтеров мы отправляем в медучреждения Самарканда, Чирчика, Алмалыка, городов Ферганской долины", — добавляет Елена Семерджиди.
В первые годы не все верили, что волонтеры передают вещи безвозмездно. Позже на смену недоверию пришла благодарность. "феечкам" за их веру в малыша и помощь в такое непростое для родителей таких деток время.
"С клубом "28 петель" мы сотрудничаем уже больше 9 лет. Они приносят нам свои вещи, сделанные вручную. Это шапочки, носочки, жилетки, пледы. И мы ими широко пользуемся. Это очень нам помогает при выхаживании недоношенных детей, чтобы сохранить их в тепле", — говорит врач-неонатолог Сайёра Нурмухамедова.
За девять лет работы клуба, по словам Семерджиди, связали около 13 тыс. комплектов вещей.
"Самое необходимое — это носочки. И каждый носочек начинается с двадцати восьми петель, — собственно, почему наш клуб именно так называется. Далее — шапочка, жилетка и плед. Наши волонтеры вяжут эти комплекты по определенным размерам, которые подходят для деток от восьмисот грамм и где-то в среднем до двух с половиной-трех килограммов. А еще волонтеры добавляют пряжу, которую сами красят специально для внесения ярких красок в жизнь малышей", — рассказала волонтер и активист клуба Кристина Фролова.
Она также отметила, что в каждый комплект вкладывают пожелание с поддержкой родителей и именем волонтера, который подготовил комплект. Тронутые таким подарком родители часто пишут и звонят Елене Семерджиди и благодарят своих "феечек". Добрые слова от мам и пап обязательно передают волонтеру.
"От наших вещей, на самом деле, не только детки получают тепло и заботу. Мамы, папы, которые оказываются в этой ситуации, находятся в растерянности. И когда они получают этот комплект, они успокаиваются, потому что понимают, что они не одни с этой бедой, с этой проблемой. И каждый вот такой вкладыш-пожелание, которое мы добавляем в каждый комплект, дает надежду родителям, что с их ребенком будет все хорошо", — поясняет Кристина Фролова.
Также для крошечных “торопыжек” изготавливают специальные игрушки.
"Мы передаем деткам специальные игрушки, которые в обязательные комплекты не входят, их могут вязать не все волонтеры из-за особой специфики", — рассказывает координатор клуба.
Такие игрушки-спиральки выполняют терапевтическую функцию. Мягкие спиральки, делающие их похожими на осьминожек, напоминают малышу о пуповине матери. Это успокаивает ребенка, нормализует дыхание, стабилизирует давление и снижает тревожность. Кроме того, такие игрушки, по словам Елены, помогают предотвратить случайное отключение жизненно важных систем: малыши часто инстинктивно хватаются за проводки и катетеры, а игрушка становится для них безопасной альтернативой.
Для всех вещей используют исключительно натуральную шерсть без ворса, а изделие изготавливают посредством лицевой глади, чтобы ребенок не ощущал никаких узелков на теле.
Вещи чаще всего "феечки" создают дома, потом стирают их детским мылом, сушат и на встречи приносят уже готовые комплекты. Как, к примеру, Галина Ходжабекова, которая в клубе уже 6 лет и каждое воскресенье вяжет только для "торопыжек".
"Про "28 петель" я узнала от дочери 6 лет назад. На первой встрече познакомилась с координатором. "Вязать умеете?", спросила она. А вязать я умела с 12 лет. Елена дала мне задание — подготовить два комплекта по уже имеющимся лекалам, это я считаю своим "зачетом" для вступления в клуб, без которого сегодня я не представляю жизни", — говорит волонтер.
Пряжу помогают приобретать спонсоры, ее волонтерам выдают безвозмездно, однако все они стараются вносить и свой вклад, приобретая шерсть, подключая к этому родных и знакомых. На один комплект в среднем уходит два мотка.
"Заходя в магазин пряжи, мы не можем пройти мимо и обязательно что-то приобретаем. И в первую очередь, потому что вспоминаем, что есть недоношенные дети, и им надо связать что-то интересное. А из красивой пряжи получаются красивые комплекты", — добавляет Галина Ходжабекова.
Еще один волонтер клуба — Зеноре Меметова, которая здесь с 2019 года.
"Клуб "28 петель" — это пространство, где все женщины стараются внести свой вклад в добро. В каждую петельку женщина вкладывает что-то свое, хорошее. Мы всегда стараемся вязать с хорошим настроением, с хорошими намерениями, с хорошими пожеланиями", — говорит она.
Сколько всего связала комплектов, Зеноре точно сказать не может: сбилась со счета.
"Очень хочется, чтобы все детки были здоровыми! Пусть мамочки будут счастливы, пусть живут, радуются, наслаждаются, детишки развиваются и все у них будет хорошо. А мы будем продолжать свое дело", — говорит она.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.