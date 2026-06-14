https://uz.sputniknews.ru/20260614/glava-mid-uzbekistana-vstretilsya-s-egipetskim-kollegoy-v-kaire--podrobnosti-58319740.html

Глава МИД Узбекистана встретился с египетским коллегой в Каире — подробности

Глава МИД Узбекистана встретился с египетским коллегой в Каире — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны убеждены, что сложившееся между внешнеполитическими ведомствам двух стран тесное и доверительное сотрудничество будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению практического взаимодействия по всем направлениям

2026-06-14T09:20+0500

2026-06-14T09:20+0500

2026-06-14T09:20+0500

политика

мид узбекистана

бахтиер саидов

встреча

министр

египет

каир

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с египетским коллегой Бадром Абдельати в Каире. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники отметили последовательное укрепление отношений между Узбекистаном и Египтом, в основе которых — взаимное уважение, доверие и общность интересов.Гавы МИД Узбекистана и Египта:Стороны убеждены, что сложившееся между внешнеполитическими ведомствам РУз и Египта тесное и доверительное сотрудничество будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению практического взаимодействия по всем направлениям.

египет

каир

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Sputnik Узбекистан

политика, мид узбекистана, бахтиер саидов, встреча, министр, египет, каир, сотрудничество