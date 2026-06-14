Глава МИД Узбекистана встретился с египетским коллегой в Каире — подробности
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана встретился с египетским коллегой в Каире
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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Стороны убеждены, что сложившееся между внешнеполитическими ведомствам двух стран тесное и доверительное сотрудничество будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению практического взаимодействия по всем направлениям.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с египетским коллегой Бадром Абдельати в Каире. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовГлава МИД Узбекистана встретился с египетским коллегой в Каире
Глава МИД Узбекистана встретился с египетским коллегой в Каире
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
"Провели содержательный и открытый диалог с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абдельати. Прежде всего выразили признательность египетской стороне за теплый прием и искреннее гостеприимство, оказанные нашей делегации”, — говорится в сообщении.
Собеседники отметили последовательное укрепление отношений между Узбекистаном и Египтом, в основе которых — взаимное уважение, доверие и общность интересов.
Гавы МИД Узбекистана и Египта:
подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшей активизации политического диалога на высшем и высоком уровнях;
обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства, стимулирования контактов между деловыми кругами и увеличения числа совместных проектов.
“Также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Высоко оценили усилия Египта, направленные на обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке”, — говорится в сообщении.
Стороны убеждены, что сложившееся между внешнеполитическими ведомствам РУз и Египта тесное и доверительное сотрудничество будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению практического взаимодействия по всем направлениям.