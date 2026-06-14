Как жара влияет на смартфоны — ответ эксперта
© Sputnik / Евгений Биятов/
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Современная электроника, включая смартфоны, очень надежная, поэтому люди все чаще используют их в экстремальных условиях.
Жара отрицательно влияет на работу мобильных телефонов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
"Такими экстремальными условиями становится пляж, торпеды машины, где под прямыми солнечными лучами температура на поверхности устройства может достигать 55-60 градусов, это запредельно много. В результате смартфон пытается защитить себя, понижает яркость экрана, включает троттлинг процессора (защитный механизм устройства, – прим. ред.), а в запущенных случаях просто выключается", — предупредил специалист.
Он также отметил, что прямые солнечные лучи действуют разрушительно на защитную пленку и аккумулятор.
"Прямые солнечные лучи могут разрушать проклеенную основу водозащиты, как правило, это мембраны, это клей внутри. То есть он мокнет, и тогда вы в общем-то не повредили устройство, но водозащита у него пропадает по факту, поэтому следует избегать прямых солнечных лучей, чрезмерного нагрева, потому что от этого могут разрушаться органические светодиоды, OLED экраны. Ну и химия аккумулятора устроена таким образом, что высокая температура снижает его срок службы. Вот этого надо избегать", — подчеркнул Муртазин.
Он дал несколько рекомендаций пользователям смартфонов в жаркую погоду.
"Если вы отправляетесь на пляж со смартфоном, кладете его на лежак под прямые солнечные лучи, еще подключаете пауэрбанк, то это не то, что стоит делать. Также не стоит оставлять смартфон на торпеде машины, когда вы под прямыми солнечными лучами, лучше его спрятать под козырек в тенек", – заключил Эльдар Муртазин.