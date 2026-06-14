https://uz.sputniknews.ru/20260614/kak-jara-vliyaet-na-smartfony-58320255.html

Как жара влияет на смартфоны — ответ эксперта

Как жара влияет на смартфоны — ответ эксперта

Sputnik Узбекистан

Современная электроника, включая смартфоны, очень надежная, поэтому люди все чаще используют их в экстремальных условиях

2026-06-14T22:01+0500

2026-06-14T22:01+0500

2026-06-14T22:01+0500

это интересно

мнение эксперта

жара

смартфон

технологии

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Жара отрицательно влияет на работу мобильных телефонов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.Он также отметил, что прямые солнечные лучи действуют разрушительно на защитную пленку и аккумулятор.Он дал несколько рекомендаций пользователям смартфонов в жаркую погоду."Если вы отправляетесь на пляж со смартфоном, кладете его на лежак под прямые солнечные лучи, еще подключаете пауэрбанк, то это не то, что стоит делать. Также не стоит оставлять смартфон на торпеде машины, когда вы под прямыми солнечными лучами, лучше его спрятать под козырек в тенек", – заключил Эльдар Муртазин.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, жара, смартфон, технологии