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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как жара влияет на смартфоны — ответ эксперта
Как жара влияет на смартфоны — ответ эксперта
Sputnik Узбекистан
Современная электроника, включая смартфоны, очень надежная, поэтому люди все чаще используют их в экстремальных условиях
2026-06-14T22:01+0500
2026-06-14T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
жара
смартфон
технологии
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Жара отрицательно влияет на работу мобильных телефонов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.Он также отметил, что прямые солнечные лучи действуют разрушительно на защитную пленку и аккумулятор.Он дал несколько рекомендаций пользователям смартфонов в жаркую погоду."Если вы отправляетесь на пляж со смартфоном, кладете его на лежак под прямые солнечные лучи, еще подключаете пауэрбанк, то это не то, что стоит делать. Также не стоит оставлять смартфон на торпеде машины, когда вы под прямыми солнечными лучами, лучше его спрятать под козырек в тенек", – заключил Эльдар Муртазин.
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мнение эксперта, жара, смартфон, технологии
мнение эксперта, жара, смартфон, технологии

Как жара влияет на смартфоны — ответ эксперта

22:01 14.06.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСелфи
Селфи - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Современная электроника, включая смартфоны, очень надежная, поэтому люди все чаще используют их в экстремальных условиях.
Жара отрицательно влияет на работу мобильных телефонов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
"Такими экстремальными условиями становится пляж, торпеды машины, где под прямыми солнечными лучами температура на поверхности устройства может достигать 55-60 градусов, это запредельно много. В результате смартфон пытается защитить себя, понижает яркость экрана, включает троттлинг процессора (защитный механизм устройства, – прим. ред.), а в запущенных случаях просто выключается", — предупредил специалист.
Он также отметил, что прямые солнечные лучи действуют разрушительно на защитную пленку и аккумулятор.
"Прямые солнечные лучи могут разрушать проклеенную основу водозащиты, как правило, это мембраны, это клей внутри. То есть он мокнет, и тогда вы в общем-то не повредили устройство, но водозащита у него пропадает по факту, поэтому следует избегать прямых солнечных лучей, чрезмерного нагрева, потому что от этого могут разрушаться органические светодиоды, OLED экраны. Ну и химия аккумулятора устроена таким образом, что высокая температура снижает его срок службы. Вот этого надо избегать", — подчеркнул Муртазин.
Он дал несколько рекомендаций пользователям смартфонов в жаркую погоду.
"Если вы отправляетесь на пляж со смартфоном, кладете его на лежак под прямые солнечные лучи, еще подключаете пауэрбанк, то это не то, что стоит делать. Также не стоит оставлять смартфон на торпеде машины, когда вы под прямыми солнечными лучами, лучше его спрятать под козырек в тенек", – заключил Эльдар Муртазин.
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