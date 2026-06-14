https://uz.sputniknews.ru/20260614/kak-v-uzbekistane-otmetili-mejdunarodnyy-olimpiyskiy-den--58324916.html

Как отметили Международный Олимпийский день в Узбекистане

Как отметили Международный Олимпийский день в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Праздник, организованный в новом формате, объединил представителей спортивного сообщества, а также сотни узбекистанцев соотечественников вокруг идей здорового образа жизни и Олимпийских ценностей.

2026-06-14T12:23+0500

2026-06-14T12:23+0500

2026-06-14T12:33+0500

спорт

узбекистан

олимпийский городок

праздник

общество

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Узбекистане в новом формате отметили Международный Олимпийский день, сообщает НОК.Торжественное мероприятие прошло в "Олимпийском городке".Всех узбекистанцев с этим днем поздравили представитель президента РУз по вопросам спорта Одил Абдурахманов, глава Минспорта Адхам Икрамов и первый зампредседателя Национального Олимпийского комитета Отабек Умаров.Международный Олимпийский день отмечают ежегодно 23 июня. Именно в этот день в 1894 году француз Пьер де Кубертен выступил с предложением возродить Олимпийские игры и с инициативой создания Международного олимпийского комитета (МОК).Официально праздник учредили в 1948 году, и с тех пор 23 июня стало особой датой для всех, кто ценит спорт и разделяет олимпийские идеалы."Быстрее, выше, сильнее — вместе" — утвержденный МОК в 2021 году новый олимпийский девиз отражает суть этого праздника. Здесь не важен возраст или спортивные достижения — главное, быть в движении и радоваться новым открытиям.Основным мероприятием, который сопровождает Международный Олимпийский день, является организация массовых забегов на длинные дистанции 23 июня, или в ближайшие выходные к этому дню.

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спорт, узбекистан, олимпийский городок, праздник, общество