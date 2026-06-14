Как отметили Международный Олимпийский день в Узбекистане
12:23 14.06.2026 (обновлено: 12:33 14.06.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Праздник, организованный в новом формате, объединил представителей спортивного сообщества, а также сотни узбекистанцев соотечественников вокруг идей здорового образа жизни и Олимпийских ценностей.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Узбекистане в новом формате отметили Международный Олимпийский день, сообщает НОК.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
В Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Торжественное мероприятие прошло в "Олимпийском городке".
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
В Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
© Пресс-служба НОК Узбекистана
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
В Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
© Пресс-служба НОК Узбекистана
“Праздник, организованный совершенно в новом формате, объединил представителей спортивного сообщества, а также сотни наших соотечественников вокруг идей здорового образа жизни и Олимпийских ценностей”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
В Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Всех узбекистанцев с этим днем поздравили представитель президента РУз по вопросам спорта Одил Абдурахманов, глава Минспорта Адхам Икрамов и первый зампредседателя Национального Олимпийского комитета Отабек Умаров.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
В Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
© Пресс-служба НОК Узбекистана
“Международный Олимпийский день стал настоящим праздником спорта, дружбы и единства, подарив всем участникам яркие воспоминания”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
В Узбекистане отметили Международный Олимпийский день
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Международный Олимпийский день отмечают ежегодно 23 июня. Именно в этот день в 1894 году француз Пьер де Кубертен выступил с предложением возродить Олимпийские игры и с инициативой создания Международного олимпийского комитета (МОК).
Официально праздник учредили в 1948 году, и с тех пор 23 июня стало особой датой для всех, кто ценит спорт и разделяет олимпийские идеалы.
"Быстрее, выше, сильнее — вместе" — утвержденный МОК в 2021 году новый олимпийский девиз отражает суть этого праздника. Здесь не важен возраст или спортивные достижения — главное, быть в движении и радоваться новым открытиям.
Основным мероприятием, который сопровождает Международный Олимпийский день, является организация массовых забегов на длинные дистанции 23 июня, или в ближайшие выходные к этому дню.