https://uz.sputniknews.ru/20260614/studentka-iz-uzbekistana-stala-pobeditelnitsey-konkursa-shos-58327105.html

Студентка из Узбекистана стала победительницей конкурса ШОС

Студентка из Узбекистана стала победительницей конкурса ШОС

Sputnik Узбекистан

Тема конкурса — "25 лет ШОС: партнерство во имя устойчивого будущего". Для участия в нем подали более 600 научных работ на китайском, русском и английском языках

2026-06-14T14:30+0500

2026-06-14T14:30+0500

2026-06-14T14:30+0500

шос

конкурс

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Третьекурсница Университета мировой экономики и дипломатии, узбекистанка Нилуфар Муратбаева стала победительницей конкурса ШОС на тему "25 лет ШОС: партнерство во имя устойчивого будущего", сообщает пресс-служба Организации.Конкурс на лучшую научную статью среди студентов, магистрантов и аспирантов вузов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходил с 1 апреля по 20 мая по формуле "один победитель от каждого государства-члена ШОС".В нем участвовали свыше 600 научных работ на китайском, русском и английском языках. Наряду с гражданами десяти государств-членов ШОС, в нем также участвовали молодые исследователи из Азербайджана, Армении, Афганистана, Бангладеш, Йемена, Молдовы, Монголии и ТуркменистанаРабота представительницы Узбекистана посвящена теме "От регионального сотрудничества к устойчивой трансформации: роль ШОС в поддержке институциональной и цифровой адаптации в Центральной Азии".Победителей конкурса наградят дипломами генерального секретаря ШОС и юбилейными медальонами, посвященными 25-летию организации. Награды передадут через МИД Китая и посольства государств-членов ШОС в Пекине.

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