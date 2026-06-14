https://uz.sputniknews.ru/20260614/uzbekistan-predstavil-natsionalnye-blyuda-na-gastronomicheskom-festivale-v-belarusi-58321337.html

Узбекистан представил национальные блюда на гастрономическом фестивале в Беларуси

Узбекистан представил национальные блюда на гастрономическом фестивале в Беларуси

Sputnik Узбекистан

В мероприятии приняли участие главы дипломатического корпуса, аккредитованного в РБ

2026-06-14T10:14+0500

2026-06-14T10:14+0500

2026-06-14T10:14+0500

фестиваль

национальные блюда

узбекистан

беларусь

дипломаты

политика

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Узбекистан представил национальные блюда на гастрономическом фестивале "Дипломатия вкуса" в Беларуси, сообщает БелТа.В мероприятии, которое проводят во второй раз, приняли участие главы дипломатического корпуса, аккредитованного в РБ.Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил, что фестиваль способствует укреплению связей между разными странами. По его словам, кулинарный, гастрономический язык, который идет от души, от национальных традиций, от понимания глубинных основ своего народа, не нуждается в переводе.Министр убежден, что многие вопросы здесь можно решать гораздо эффективнее, так же, как и устанавливать дружеские связи.

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фестиваль, национальные блюда, узбекистан, беларусь, дипломаты, политика