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https://uz.sputniknews.ru/20260614/uzbekistan-predstavil-natsionalnye-blyuda-na-gastronomicheskom-festivale-v-belarusi-58321337.html
Узбекистан представил национальные блюда на гастрономическом фестивале в Беларуси
Узбекистан представил национальные блюда на гастрономическом фестивале в Беларуси
Sputnik Узбекистан
В мероприятии приняли участие главы дипломатического корпуса, аккредитованного в РБ
2026-06-14T10:14+0500
2026-06-14T10:14+0500
фестиваль
национальные блюда
узбекистан
беларусь
дипломаты
политика
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Узбекистан представил национальные блюда на гастрономическом фестивале "Дипломатия вкуса" в Беларуси, сообщает БелТа.В мероприятии, которое проводят во второй раз, приняли участие главы дипломатического корпуса, аккредитованного в РБ.Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил, что фестиваль способствует укреплению связей между разными странами. По его словам, кулинарный, гастрономический язык, который идет от души, от национальных традиций, от понимания глубинных основ своего народа, не нуждается в переводе.Министр убежден, что многие вопросы здесь можно решать гораздо эффективнее, так же, как и устанавливать дружеские связи.
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фестиваль, национальные блюда, узбекистан, беларусь, дипломаты, политика
фестиваль, национальные блюда, узбекистан, беларусь, дипломаты, политика

Узбекистан представил национальные блюда на гастрономическом фестивале в Беларуси

10:14 14.06.2026
© информационное агентство "Белта"Узбекистан представил национальные блюда и сладости на гастрономическом фестивале в Беларуси
Узбекистан представил национальные блюда и сладости на гастрономическом фестивале в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2026
© информационное агентство "Белта"
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В мероприятии приняли участие главы дипломатического корпуса, аккредитованного в РБ.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Узбекистан представил национальные блюда на гастрономическом фестивале "Дипломатия вкуса" в Беларуси, сообщает БелТа.
В мероприятии, которое проводят во второй раз, приняли участие главы дипломатического корпуса, аккредитованного в РБ.
“На фестивале представлены кухни 17 стран — Великобритании, Германии, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Мьянмы, ОАЭ, России, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Швейцарии — и стенд Исполнительного комитета СНГ”, — говорится в сообщении.
© информационное агентство "Белта"Узбекистан представил национальные блюда и сладости на гастрономическом фестивале в Беларуси
Узбекистан представил национальные блюда и сладости на гастрономическом фестивале в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2026
Узбекистан представил национальные блюда и сладости на гастрономическом фестивале в Беларуси
© информационное агентство "Белта"
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил, что фестиваль способствует укреплению связей между разными странами. По его словам, кулинарный, гастрономический язык, который идет от души, от национальных традиций, от понимания глубинных основ своего народа, не нуждается в переводе.
© информационное агентство "Белта"В Беларуси прошел гастрономический фестиваль "Дипломатия вкуса"
В Беларуси прошел гастрономический фестиваль Дипломатия вкуса - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2026
В Беларуси прошел гастрономический фестиваль "Дипломатия вкуса"
© информационное агентство "Белта"
Министр убежден, что многие вопросы здесь можно решать гораздо эффективнее, так же, как и устанавливать дружеские связи.
"Как дипломаты мы порой можем очень жестко дискутировать, но сближению и пониманию способствует культура, знакомство с кулинарными традициями. Когда за соседними столами можно попробовать плов, драники, равиоли, восточные сладости, то это только добавляет понимания, насколько мы все разные, но едины в понимании друг друга", — отметил он.
© информационное агентство "Белта"В Беларуси прошел гастрономический фестиваль "Дипломатия вкуса"
В Беларуси прошел гастрономический фестиваль Дипломатия вкуса - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2026
В Беларуси прошел гастрономический фестиваль "Дипломатия вкуса"
© информационное агентство "Белта"
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