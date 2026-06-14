https://uz.sputniknews.ru/20260614/v-xive-sobralis-silneyshie-bogatyri-mira-58322650.html

В Хиве собрались сильнейшие богатыри мира

В Хиве собрались сильнейшие богатыри мира

Sputnik Узбекистан

VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд" требуют от участников силы, выносливости и технического мастерства

2026-06-14T11:10+0500

2026-06-14T11:10+0500

2026-06-14T11:10+0500

общество

игры

хива

хорезмская область

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0e/58321930_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_168bc518c1650e8160b3c469733a4463.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Хиве Хорезмской области собрались сильнейшие богатыри мира, сообщает Комитет по туризму Узбекистана.Здесь в шестой раз проходят традиционные Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд".Спортсмены состязаются в национальных и силовых дисциплинах, включая "Чугирма отиш", "Муйнак лангари", "Хивинскую мельницу", а также становую тягу (deadlift).Пахлавон Махмуд (1247–1326 гг.) — хорезмийский поэт, просветитель, философ и суфий, национальный герой хорезмийцев и персов. Прославился как непобедимый борец, талантливый поэт и духовный наставник.

хива

хорезмская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, игры, хива, хорезмская область, узбекистан