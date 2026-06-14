В Хиве собрались сильнейшие богатыри мира
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
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Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд" требуют от участников силы, выносливости и технического мастерства.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Хиве Хорезмской области собрались сильнейшие богатыри мира, сообщает Комитет по туризму Узбекистана.
Здесь в шестой раз проходят традиционные Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд".
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
“В туристическом комплексе "Арда Хива" в рамках VI Международных игр богатырей "Пахлавон Махмуд" около 40 богатырей и спортсменов из 15 стран соревнуются в испытаниях, требующих силы, выносливости и мастерства”, — говорится в сообщении.
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
Спортсмены состязаются в национальных и силовых дисциплинах, включая "Чугирма отиш", "Муйнак лангари", "Хивинскую мельницу", а также становую тягу (deadlift).
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
Пахлавон Махмуд (1247–1326 гг.) — хорезмийский поэт, просветитель, философ и суфий, национальный герой хорезмийцев и персов. Прославился как непобедимый борец, талантливый поэт и духовный наставник.