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https://uz.sputniknews.ru/20260614/v-xive-sobralis-silneyshie-bogatyri-mira-58322650.html
В Хиве собрались сильнейшие богатыри мира
В Хиве собрались сильнейшие богатыри мира
Sputnik Узбекистан
VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд" требуют от участников силы, выносливости и технического мастерства
2026-06-14T11:10+0500
2026-06-14T11:10+0500
общество
игры
хива
хорезмская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Хиве Хорезмской области собрались сильнейшие богатыри мира, сообщает Комитет по туризму Узбекистана.Здесь в шестой раз проходят традиционные Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд".Спортсмены состязаются в национальных и силовых дисциплинах, включая "Чугирма отиш", "Муйнак лангари", "Хивинскую мельницу", а также становую тягу (deadlift).Пахлавон Махмуд (1247–1326 гг.) — хорезмийский поэт, просветитель, философ и суфий, национальный герой хорезмийцев и персов. Прославился как непобедимый борец, талантливый поэт и духовный наставник.
хива
хорезмская область
узбекистан
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общество, игры, хива, хорезмская область, узбекистан
общество, игры, хива, хорезмская область, узбекистан

В Хиве собрались сильнейшие богатыри мира

11:10 14.06.2026
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей Пахлавон Махмуд - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2026
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
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Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд" требуют от участников силы, выносливости и технического мастерства.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Хиве Хорезмской области собрались сильнейшие богатыри мира, сообщает Комитет по туризму Узбекистана.
Здесь в шестой раз проходят традиционные Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд".
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей Пахлавон Махмуд - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2026
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
“В туристическом комплексе "Арда Хива" в рамках VI Международных игр богатырей "Пахлавон Махмуд" около 40 богатырей и спортсменов из 15 стран соревнуются в испытаниях, требующих силы, выносливости и мастерства”, — говорится в сообщении.
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей Пахлавон Махмуд - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2026
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
Спортсмены состязаются в национальных и силовых дисциплинах, включая "Чугирма отиш", "Муйнак лангари", "Хивинскую мельницу", а также становую тягу (deadlift).
© пресс-служба Комитета по туризму РУзВ Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей Пахлавон Махмуд - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2026
В Хиве проходят VI Международные игры богатырей "Пахлавон Махмуд"
© пресс-служба Комитета по туризму РУз
Пахлавон Махмуд (1247–1326 гг.) — хорезмийский поэт, просветитель, философ и суфий, национальный герой хорезмийцев и персов. Прославился как непобедимый борец, талантливый поэт и духовный наставник.
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