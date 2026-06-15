https://uz.sputniknews.ru/20260615/bellegprom-osobyy-interes-dlya-nas-predstavlyaet-uzbekistan-58347540.html
Беллегпром: особый интерес для нас представляет Узбекистан
Беллегпром: особый интерес для нас представляет Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Беларусь и Узбекистан последовательно расширяют сотрудничество в легкой промышленности, включая реализацию совместных проектов, обмен технологиями и развитие деловых контактов между предприятиями двух стран
2026-06-15T16:00+0500
2026-06-15T16:00+0500
2026-06-15T16:00+0500
узбекистан
беларусь
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Особый интерес для нас представляет Узбекистан, заявила председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич. Об этом сообщает БелТА.Она отметила, что одной из стратегических задач является диверсификация экспорта. В качестве наиболее перспективных направлений белорусская легкая промышленность рассматривает страны Центральной Азии, прежде всего Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также рынки Азии и Ближнего Востока.Она добавила, что Беларусь и Узбекистан последовательно расширяют сотрудничество в легкой промышленности, включая реализацию совместных проектов, обмен технологиями и развитие деловых контактов между предприятиями двух стран.Председатель Беллегпрома также рассказала, что для продвижения продукции на рынках ЕАЭС и Центральной Азии концерн делает ставку не только на прямые поставки готовой продукции, но и на развитие промышленной кооперации. Речь идет о создании совместных производств, расширении партнерских связей между предприятиями, использовании местных торговых сетей и маркетплейсов, а также продвижении белорусских брендов через отраслевые выставки и бизнес-форумы.Организации концерна развивают направление "умного" и функционального текстиля, что представляет интерес для партнеров. Цель — создание высокотехнологичных тканей с уникальными защитными, медицинскими и климатическими характеристиками.В частности, в производстве средств индивидуальной защиты от термических рисков и электродуги используют инновационные трикотажные полотна из пряжи на основе волокна арселон.Этот материал не плавится в открытом пламени, не поддерживает горение и устойчив к воздействию электрической дуги, сохраняя эластичность и прочность при длительной эксплуатации до плюс 250 градусов и кратковременно — до плюс 400 градусов.Трикотажные полотна из арселона используют для пошива нательного термостойкого белья, подшлемников и другой спецодежды для пожарных, спасателей, сварщиков, металлургов и нефтяников.Совершенно иную задачу решают полотна из чистого полиэфира с эффектом Quick Dry — максимально быстрое отведение пота с поверхности кожи и мгновенное высыхание. Эти материалы эффективны при высокоинтенсивных нагрузках, они обеспечивают терморегуляцию, легкость и свободу движений.
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узбекистан, беларусь, сотрудничество
узбекистан, беларусь, сотрудничество
Беллегпром: особый интерес для нас представляет Узбекистан
Беларусь и Узбекистан последовательно расширяют сотрудничество в легкой промышленности, включая реализацию совместных проектов, обмен технологиями и развитие деловых контактов между предприятиями двух стран.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Особый интерес для нас представляет Узбекистан, заявила председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич. Об этом сообщает
БелТА.
Она отметила, что одной из стратегических задач является диверсификация экспорта. В качестве наиболее перспективных направлений белорусская легкая промышленность рассматривает страны Центральной Азии, прежде всего Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также рынки Азии и Ближнего Востока.
“Особый интерес для нас представляет и Узбекистан. Это один из наиболее динамично развивающихся рынков региона с растущим населением, активным развитием текстильной и швейной промышленности, а также благоприятными условиями для промышленной кооперации”, — сказала Лазаревич.
Она добавила, что Беларусь и Узбекистан последовательно расширяют сотрудничество в легкой промышленности, включая реализацию совместных проектов, обмен технологиями и развитие деловых контактов между предприятиями двух стран.
Председатель Беллегпрома также рассказала, что для продвижения продукции на рынках ЕАЭС и Центральной Азии концерн делает ставку не только на прямые поставки готовой продукции, но и на развитие промышленной кооперации. Речь идет о создании совместных производств, расширении партнерских связей между предприятиями, использовании местных торговых сетей и маркетплейсов, а также продвижении белорусских брендов через отраслевые выставки и бизнес-форумы.
Организации концерна развивают направление "умного" и функционального текстиля, что представляет интерес для партнеров. Цель — создание высокотехнологичных тканей с уникальными защитными, медицинскими и климатическими характеристиками.
В частности, в производстве средств индивидуальной защиты от термических рисков и электродуги используют инновационные трикотажные полотна из пряжи на основе волокна арселон.
Этот материал не плавится в открытом пламени, не поддерживает горение и устойчив к воздействию электрической дуги, сохраняя эластичность и прочность при длительной эксплуатации до плюс 250 градусов и кратковременно — до плюс 400 градусов.
Трикотажные полотна из арселона используют для пошива нательного термостойкого белья, подшлемников и другой спецодежды для пожарных, спасателей, сварщиков, металлургов и нефтяников.
Совершенно иную задачу решают полотна из чистого полиэфира с эффектом Quick Dry — максимально быстрое отведение пота с поверхности кожи и мгновенное высыхание. Эти материалы эффективны при высокоинтенсивных нагрузках, они обеспечивают терморегуляцию, легкость и свободу движений.