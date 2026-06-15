https://uz.sputniknews.ru/20260615/chto-nelzya-delat-pered-sdachey-analizov-58345363.html

Что нельзя делать перед сдачей анализов

Что нельзя делать перед сдачей анализов

Sputnik Узбекистан

Эксперт рассказал, что может повлиять на результаты лабораторных исследований

2026-06-15T22:03+0500

2026-06-15T22:03+0500

2026-06-15T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

кровь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/401/10/4011032_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_6f79ec0e9db1940dcb2d4c609f110c2d.jpg

Соблюдение правил подготовки к сдаче анализов помогает врачу поставить правильный диагноз и избежать пересдачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора медицинской лаборатории Дмитрия Денисова.Он предупредил, что исказить результаты может курение за 20 минут до сдачи анализов, так как никотин повышает уровень глюкозы и влияет на показатели крови.Он добавил, что на результатах анализов могут отразиться стресс, физическая активность и прием пищи. Все эти факторы вызывают выброс гормонов стресса — кортизола, пролактина и адреналина, что может имитировать гормональные или метаболические нарушения.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, кровь