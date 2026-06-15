https://uz.sputniknews.ru/20260615/chto-nelzya-delat-pered-sdachey-analizov-58345363.html
Что нельзя делать перед сдачей анализов
Что нельзя делать перед сдачей анализов
Sputnik Узбекистан
Эксперт рассказал, что может повлиять на результаты лабораторных исследований
2026-06-15T22:03+0500
2026-06-15T22:03+0500
2026-06-15T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
кровь
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Соблюдение правил подготовки к сдаче анализов помогает врачу поставить правильный диагноз и избежать пересдачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора медицинской лаборатории Дмитрия Денисова.Он предупредил, что исказить результаты может курение за 20 минут до сдачи анализов, так как никотин повышает уровень глюкозы и влияет на показатели крови.Он добавил, что на результатах анализов могут отразиться стресс, физическая активность и прием пищи. Все эти факторы вызывают выброс гормонов стресса — кортизола, пролактина и адреналина, что может имитировать гормональные или метаболические нарушения.
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мнение эксперта, здоровье, кровь
мнение эксперта, здоровье, кровь
Что нельзя делать перед сдачей анализов
Эксперт рассказал, что может повлиять на результаты лабораторных исследований.
Соблюдение правил подготовки к сдаче анализов помогает врачу поставить правильный диагноз и избежать пересдачи, сообщает РИА Новости
со ссылкой на директора медицинской лаборатории Дмитрия Денисова.
Он предупредил, что исказить результаты может курение за 20 минут до сдачи анализов, так как никотин повышает уровень глюкозы и влияет на показатели крови.
"Курение запускает стрессовый каскад: надпочечники выбрасывают кортизол и адреналин, а печень — глюкозу из запасов. Уровень глюкозы у здорового человека может подскочить, превращая норму в гликемию натощак. У хронических курильщиков даже нормальные показатели эритроцитов зачастую оказываются компенсаторным ответом на тканевую гипоксию", — пояснил эксперт.
Он добавил, что на результатах анализов могут отразиться стресс, физическая активность и прием пищи. Все эти факторы вызывают выброс гормонов стресса — кортизола, пролактина и адреналина, что может имитировать гормональные или метаболические нарушения.