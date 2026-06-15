https://uz.sputniknews.ru/20260615/eaes-utverjdena-razrabotka-standartov-dlya-jeleznodorojnoy-produktsii-58336498.html

ЕАЭС: утверждена разработка стандартов для железнодорожной продукции

ЕАЭС: утверждена разработка стандартов для железнодорожной продукции

Sputnik Узбекистан

Программа к техрегламенту на железнодорожный подвижной состав предусматривает разработку более 30 межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов государств Евразийского экономического союза

2026-06-15T09:44+0500

2026-06-15T09:44+0500

2026-06-15T09:44+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

железная дорога

продукция

транспорт

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе актуализировали программы разработки стандартов для железнодорожной продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.Они обеспечат реализацию и применение в странах Союза технических регламентов "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта".Программа к техрегламенту на железнодорожный подвижной состав предусматривает разработку 31 межгосударственного стандарта на основе национальных стандартов государств ЕАЭС, пересмотр 17 межгосударственных стандартов.По Программе к техрегламенту на высокоскоростной железнодорожный транспорт разработают 24 межгосударственных стандарта и пересмотрят 20.Программой к техрегламенту на инфраструктуру железнодорожного транспорта предусмотрены разработка 14 межгосударственных стандартов, а также пересмотр восьми.По отдельным межгосударственным стандартам ответственный разработчик не определен, им присвоили статус перспективной разработки.

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, железная дорога, продукция, транспорт