https://uz.sputniknews.ru/20260615/eaes-utverjdena-razrabotka-standartov-dlya-jeleznodorojnoy-produktsii-58336498.html
ЕАЭС: утверждена разработка стандартов для железнодорожной продукции
ЕАЭС: утверждена разработка стандартов для железнодорожной продукции
Sputnik Узбекистан
Программа к техрегламенту на железнодорожный подвижной состав предусматривает разработку более 30 межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов государств Евразийского экономического союза
2026-06-15T09:44+0500
2026-06-15T09:44+0500
2026-06-15T09:44+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
железная дорога
продукция
транспорт
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе актуализировали программы разработки стандартов для железнодорожной продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.Они обеспечат реализацию и применение в странах Союза технических регламентов "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта".Программа к техрегламенту на железнодорожный подвижной состав предусматривает разработку 31 межгосударственного стандарта на основе национальных стандартов государств ЕАЭС, пересмотр 17 межгосударственных стандартов.По Программе к техрегламенту на высокоскоростной железнодорожный транспорт разработают 24 межгосударственных стандарта и пересмотрят 20.Программой к техрегламенту на инфраструктуру железнодорожного транспорта предусмотрены разработка 14 межгосударственных стандартов, а также пересмотр восьми.По отдельным межгосударственным стандартам ответственный разработчик не определен, им присвоили статус перспективной разработки.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, железная дорога, продукция, транспорт
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, железная дорога, продукция, транспорт
ЕАЭС: утверждена разработка стандартов для железнодорожной продукции
Программа к техрегламенту на железнодорожный подвижной состав предусматривает разработку более 30 межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов государств Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
В Евразийском экономическом союзе актуализировали программы разработки стандартов для железнодорожной продукции, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Они обеспечат реализацию и применение в странах Союза технических регламентов "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта".
Программа к техрегламенту на железнодорожный подвижной состав предусматривает разработку 31 межгосударственного стандарта на основе национальных стандартов государств ЕАЭС, пересмотр 17 межгосударственных стандартов.
По Программе к техрегламенту на высокоскоростной железнодорожный транспорт разработают 24 межгосударственных стандарта и пересмотрят 20.
Программой к техрегламенту на инфраструктуру железнодорожного транспорта предусмотрены разработка 14 межгосударственных стандартов, а также пересмотр восьми.
По отдельным межгосударственным стандартам ответственный разработчик не определен, им присвоили статус перспективной разработки.