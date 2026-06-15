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Эмиратская компания планирует выпуск санитарно-технических изделий в Узбекистане
Эмиратская компания планирует выпуск санитарно-технических изделий в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы развития промышленности строительных материалов в республике, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрения современных технологий и расширения инвестиционного сотрудничества
2026-06-15T10:55+0500
2026-06-15T10:55+0500
2026-06-15T12:32+0500
узбекистан
оаэ
сотрудничество
производство
стройматериалы
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Компания из ОАЭ намерена наладить производство санитарно-технических изделий в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Умида Шодиева с гендиректором одного из крупнейших производителей керамической продукции "RAK Ceramics" Абдуллой Массадом.Стороны обсудили вопросы развития промышленности строительных материалов в Узбекистане, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрения современных технологий, а также расширения инвестиционного сотрудничества.Собеседники договорились дополнительно проработать конкретные направления инвестиционного сотрудничества.
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узбекистан, оаэ, сотрудничество, производство, стройматериалы, инвестпроекты
узбекистан, оаэ, сотрудничество, производство, стройматериалы, инвестпроекты
Эмиратская компания планирует выпуск санитарно-технических изделий в Узбекистане
10:55 15.06.2026 (обновлено: 12:32 15.06.2026)
Стороны обсудили вопросы развития промышленности строительных материалов в республике, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрения современных технологий и расширения инвестиционного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Компания из ОАЭ намерена наладить производство санитарно-технических изделий в Узбекистане, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Умида Шодиева с гендиректором одного из крупнейших производителей керамической продукции "RAK Ceramics" Абдуллой Массадом.
Стороны обсудили вопросы развития промышленности строительных материалов в Узбекистане, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрения современных технологий, а также расширения инвестиционного сотрудничества.
“Абдулла Массад отметил динамичное развитие экономики Узбекистана и подчеркнул, что масштабные проекты в сфере строительства и инфраструктуры повышают инвестиционную привлекательность страны. Он также выразил заинтересованность компании в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном”, — говорится в сообщении.
Собеседники договорились дополнительно проработать конкретные направления инвестиционного сотрудничества.