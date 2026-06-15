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Эмиратская компания планирует выпуск санитарно-технических изделий в Узбекистане

Эмиратская компания планирует выпуск санитарно-технических изделий в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы развития промышленности строительных материалов в республике, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрения современных технологий и расширения инвестиционного сотрудничества

2026-06-15T10:55+0500

2026-06-15T10:55+0500

2026-06-15T12:32+0500

узбекистан

оаэ

сотрудничество

производство

стройматериалы

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Компания из ОАЭ намерена наладить производство санитарно-технических изделий в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Умида Шодиева с гендиректором одного из крупнейших производителей керамической продукции "RAK Ceramics" Абдуллой Массадом.Стороны обсудили вопросы развития промышленности строительных материалов в Узбекистане, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрения современных технологий, а также расширения инвестиционного сотрудничества.Собеседники договорились дополнительно проработать конкретные направления инвестиционного сотрудничества.

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узбекистан, оаэ, сотрудничество, производство, стройматериалы, инвестпроекты