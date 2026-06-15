https://uz.sputniknews.ru/20260615/prezident-albanii-priedet-s-ofitsialnym-vizitom-v-uzbekistan-58348341.html
Президент Албании приедет с официальным визитом в Узбекистан
Президент Албании приедет с официальным визитом в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В рамках программы пребывания Байрам Бегай примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме
2026-06-15T14:59+0500
2026-06-15T14:59+0500
2026-06-15T15:30+0500
узбекистан
официальный визит
президент
албания
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58348915_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_79d50c9a328385d39718dd11cc9f8636.png
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президент Албании Байрам Бегай посетит Узбекистан с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы дальнейшего развития узбекско-албанского многопланового сотрудничества.Речь пойдет о наращивании партнерства в таких приоритетных сферах, как торговля, промышленная кооперация, сельское хозяйство, "зеленая" энергетика, туризм. Рассмотрят и вопросы активизации культурно-гуманитарного обмена.Обмен мнениями коснется вопросов международной повестки, в том числе взаимной поддержки на многосторонних площадках.Президент Албании также примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме, добавили в пресс-службе.
узбекистан
албания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58348915_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_aa00b38ad6308b0e0d8dc639b99ebb80.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, официальный визит, президент, албания, сотрудничество
узбекистан, официальный визит, президент, албания, сотрудничество
Президент Албании приедет с официальным визитом в Узбекистан
14:59 15.06.2026 (обновлено: 15:30 15.06.2026)
В рамках программы пребывания Байрам Бегай примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Президент Албании Байрам Бегай посетит Узбекистан с двухдневным официальным визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 16-17 июня Президент Республики Албания Байрам Бегай вместе с супругой посетит нашу страну с официальным визитом”, — говорится в сообщении.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы дальнейшего развития узбекско-албанского многопланового сотрудничества.
Речь пойдет о наращивании партнерства в таких приоритетных сферах, как торговля, промышленная кооперация, сельское хозяйство, "зеленая" энергетика, туризм. Рассмотрят и вопросы активизации культурно-гуманитарного обмена.
Обмен мнениями коснется вопросов международной повестки, в том числе взаимной поддержки на многосторонних площадках.
Президент Албании также примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме, добавили в пресс-службе.