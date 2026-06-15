https://uz.sputniknews.ru/20260615/prezident-albanii-priedet-s-ofitsialnym-vizitom-v-uzbekistan-58348341.html

Президент Албании приедет с официальным визитом в Узбекистан

Президент Албании приедет с официальным визитом в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В рамках программы пребывания Байрам Бегай примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме

2026-06-15T14:59+0500

2026-06-15T14:59+0500

2026-06-15T15:30+0500

узбекистан

официальный визит

президент

албания

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президент Албании Байрам Бегай посетит Узбекистан с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы дальнейшего развития узбекско-албанского многопланового сотрудничества.Речь пойдет о наращивании партнерства в таких приоритетных сферах, как торговля, промышленная кооперация, сельское хозяйство, "зеленая" энергетика, туризм. Рассмотрят и вопросы активизации культурно-гуманитарного обмена.Обмен мнениями коснется вопросов международной повестки, в том числе взаимной поддержки на многосторонних площадках.Президент Албании также примет участие в юбилейном V Ташкентском международном инвестиционном форуме, добавили в пресс-службе.

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узбекистан, официальный визит, президент, албания, сотрудничество