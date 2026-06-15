https://uz.sputniknews.ru/20260615/prezident-germanii-posetit-uzbekistan-58342833.html

Президент Германии посетит Узбекистан — дата, что в программе

Президент Германии посетит Узбекистан — дата, что в программе

Sputnik Узбекистан

Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе пятидневной поездки по Азии будут сопровождать его супруга и делегация деловых кругов

2026-06-15T12:08+0500

2026-06-15T12:08+0500

2026-06-15T12:56+0500

президент

германия

франк-вальтер штайнмайер

визит

узбекистан

индонезия

филиппины

встреча

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 17-18 июня посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба президента ФРГ.Визит направлен на укрепление политических и экономических связей, а также развитие сотрудничества в сфере образования и привлечения квалифицированных кадров.В программе — встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.После переговоров немецкая деловая делегация в присутствии лидеров двух стран подпишет соглашения по нескольким проектам германских компаний в Узбекистане.Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер также посадят дерево в саду резиденции в качестве символа дружбы между двумя государствами.В Ташкенте Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Центр исламской цивилизации и филиал немецкой строительной компании GP Günter Papenburg, где примет участие в мероприятии, посвященном организованной трудовой миграции квалифицированных специалистов, и встретится с учащимися, преподавателями, представителями других немецких компаний.Пятидневная поездка по Азии также включает визиты в Индонезию и Филиппины. По сообщению DPA, Франка-Вальтера Штайнмайера будут сопровождать его супруга и делегация деловых кругов.Франк-Вальтер Штайнмайер ранее приезжал в Узбекистан в 2019 году.

германия

узбекистан

индонезия

филиппины

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президент, германия, франк-вальтер штайнмайер, визит, узбекистан, индонезия, филиппины, встреча, шавкат мирзиёев