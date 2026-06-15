https://uz.sputniknews.ru/20260615/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennyy-punkt-artema-v-dnr-58355992.html
Российские бойцы освободили населенный пункт Артема в ДНР
Российские бойцы освободили населенный пункт Артема в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить подразделениям “Южной” группировки войск
2026-06-15T16:35+0500
2026-06-15T16:35+0500
2026-06-15T17:05+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
днр
всу
безопасность
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/19/24180395_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_544e35da031955c5817ec1b7b5698a9d.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Российская армия освободила от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить подразделениям “Южной” группировки войск. ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Юга". Противник также лишился четырех боевых бронированных машин, 20 автомобилей и двух орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны РФ.
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/19/24180395_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_867c3981421067f501b916d28331f61a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, днр, всу, безопасность, в мире
россия, днр, всу, безопасность, в мире
Российские бойцы освободили населенный пункт Артема в ДНР
16:35 15.06.2026 (обновлено: 17:05 15.06.2026)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям “Южной” группировки войск.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Российская армия освободила от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить подразделениям “Южной” группировки войск.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Юга". Противник также лишился четырех боевых бронированных машин, 20 автомобилей и двух орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны РФ.