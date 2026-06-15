https://uz.sputniknews.ru/20260615/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennyy-punkt-artema-v-dnr-58355992.html

Российские бойцы освободили населенный пункт Артема в ДНР

Российские бойцы освободили населенный пункт Артема в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить подразделениям “Южной” группировки войск

2026-06-15T16:35+0500

2026-06-15T16:35+0500

2026-06-15T17:05+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Российская армия освободила от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить подразделениям “Южной” группировки войск. ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Юга". Противник также лишился четырех боевых бронированных машин, 20 автомобилей и двух орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны РФ.

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