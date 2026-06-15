https://uz.sputniknews.ru/20260615/top-5-stran-kuda-bolshe-vsego-uezjali-uzbekistantsy-na-uchebu--infografika-58346612.html

Топ-5 стран, куда больше всего уезжали узбекистанцы на учебу — инфографика

Топ-5 стран, куда больше всего уезжали узбекистанцы на учебу — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета по статистике, в январе-апреле 2026 года 7 355 граждан Узбекистана выехали за границу с целью обучения

2026-06-15T17:05+0500

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инфографика

узбекистанцы

обучение

страны

статистика

кыргызстан

россия

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В пятерке стран, куда чаще всего уезжали узбекистанцы на учебу за первые четыре месяца этого года, лидирует Кыргызстан. На втором месте с незначительным отставанием — Россия. По данным Нацкомстата, в январе–апреле 2026-го 7 355 граждан республики выехали за границу с целью обучения. Это на 2,6 тыс. человек или на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, узбекистанцы, обучение, страны, статистика, кыргызстан, россия, инфографика