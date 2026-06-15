https://uz.sputniknews.ru/20260615/uzbekistan-i-belarus-namereny-usilit-sotrudnichestvo-v-sfere-pererabotki-selxozproduktsii-58336279.html

Узбекистан и Беларусь намерены усилить сотрудничество в сфере переработки сельхозпродукции

Узбекистан и Беларусь намерены усилить сотрудничество в сфере переработки сельхозпродукции

Sputnik Узбекистан

Делегация РУз приняла участие в 36-й международной специализированной выставке-ярмарке "Белагро-2026" и провела ряд переговоров с потенциальными партнерами

2026-06-15T09:23+0500

2026-06-15T09:23+0500

2026-06-15T09:23+0500

узбекистан

беларусь

сельское хозяйство

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Узбекистан и Беларусь намерены усилить сотрудничество в сфере переработки сельхозпродукции, сообщает ИА "Дунё".Делегация республики во главе с замминистра сельского хозяйства Орифом Бутаевым приняла участие в 36-й международной специализированной выставке-ярмарке "Белагро-2026" в Минске и провела встречи и переговоры.В ходе встречи с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, объединения "Белплемживобъединение" и руководством Витебского областного исполнительного комитета говорили об обеспечении продовольственной безопасности на внутренних рынках, а также диверсификации номенклатуры импортируемой и экспортируемой сельхозпродукции.Также обсудили проекты по созданию фермерских хозяйств и развитию животноводства в Беларуси, вопросы подготовки кадров для аграрного сектора Узбекистана и повышения их квалификации на базе ветеринарной академии.Холдинговая компания "Uzagrostar", участвовавшая в выставке с национальным стендом, представила сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, производимую в Узбекистане. Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко посетил стенд Узбекистана, высоко оценив представленную продукцию и экспортные возможности.Белорусская сторона отметила наличие значительного, но пока не полностью реализованного потенциала сотрудничества двух стран в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и формирования производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью, подчеркнув готовность к активизировать взаимодействие в данном направлении.Состоялись B2B-переговоры с представителями более 10 крупных белорусских розничных сетей. Речь шла о поставках узбекской продукции на внутренний рынок Беларуси, расширении торговых объемов и развития долгосрочного партнерского сотрудничества. По итогам достигли конкретных договоренностей.

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