В Ташкенте подвели итоги работы Центра народной дипломатии ШОС
© SputnikВ Ташкенте подвели итоги работы Центра народной дипломатии ШОС
© Sputnik
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За последние годы институт народной дипломатии в республике сформировался как полноценная площадка международного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане подвел итоги работы в рамках 25-летия ШОС, сообщает корреспондент Sputnik.
За 2025 год центр организовал 165 мероприятий с участием более 10 тыс. человек, а его деятельность сегодня охватывает не только государства-члены организации, но и страны-партнеры.
Об этом на пресс-конференции сообщил директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров.
© Sputnik Кабулжон Сабиров директор Центра народной дипломатии ШОС
Кабулжон Сабиров директор Центра народной дипломатии ШОС
© Sputnik
По его словам, за последние годы институт народной дипломатии в республике сформировался как полноценная площадка международного сотрудничества.
"Сегодня с уверенностью можно сказать, что институт народной дипломатии ШОС в Узбекистане состоялся и твердо стоит на ногах. Мы уже не только изучаем зарубежный опыт, но и сами стали примером для других стран. Об этом говорил и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своем выступлении на открытии Национального центра народной дипломатии ШОС в России", — сказал Кабулжон Сабиров.
© SputnikВ Ташкенте подвели итоги работы Центра народной дипломатии ШОС
В Ташкенте подвели итоги работы Центра народной дипломатии ШОС
© Sputnik
Сейчас деятельность центра охватывает все 27 государств на пространстве ШОС, включая десять стран-членов и 17 партнеров по диалогу. Среди них Азербайджан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства.
За время работы центр подписал более 80 меморандумов о сотрудничестве с зарубежными и отечественными организациями. В 2025 году число мероприятий выросло более чем в четыре раза по сравнению с 2019 годом.
Особое внимание в центре уделяют молодежной политике. По данным организации, около 70% участников мероприятий составляют молодые люди. За последние годы более двух тысяч представителей молодежи приняли участие в конференциях, семинарах, форумах и проектах, посвященных деятельности Шанхайской организации сотрудничества.
Одним из таких проектов стала "Модель ШОС" — образовательная площадка, где студенты и молодые специалисты моделируют работу организации и приобретают навыки международных переговоров.
"Повышение интереса молодежи к тематике ШОС и народной дипломатии останется одним из наших главных приоритетов и в последующие годы", — отметил Сабиров.
В числе значимых направлений работы центра — сохранение исторической памяти, экологическая дипломатия, развитие женского и молодежного сотрудничества, спортивная дипломатия и поддержка межнационального согласия.
Так, экологический проект "Сырдарья — река дружбы" уже прошел в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. В этом году его планируют провести в Казахстане. В рамках первой акции более ста волонтеров собрали и отсортировали около четырех тонн мусора на берегах Сырдарьи.
Отдельным направлением стала работа по изучению истории ШОС. В вузах Узбекистана и соседних стран уже открыли около пяти специализированных кабинетов ШОС, а в Национальном университете Узбекистана начал работу первый в стране ресурсный центр организации.
© SputnikВ Ташкенте подвели итоги работы Центра народной дипломатии ШОС
В Ташкенте подвели итоги работы Центра народной дипломатии ШОС
© Sputnik
По словам Сабирова, одной из задач остается подготовка профессиональных экспертов по тематике ШОС.
"Сегодня, когда приближаются саммиты ШОС, СМИ часто сталкиваются с нехваткой специалистов, которые глубоко разбираются именно в повестке организации. Нам необходимо формировать такое экспертное сообщество", — подчеркнул он.
Говоря о планах на ближайшие годы, директор центра сообщил о подготовке многотомного издания о народных дипломатах стран ШОС, расширении института послов доброй воли организации, а также намерении провести в Узбекистане Дни Ассамблеи народов мира.
По его словам, проведение такого форума позволит привлечь тысячи участников из более чем 150 государств и станет дополнительным стимулом для развития международного сотрудничества, туризма и общественной дипломатии.