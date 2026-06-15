https://uz.sputniknews.ru/20260615/v-tashkente-podveli-itogi-raboty-tsentra-narodnoy-diplomatii-shos-58358063.html

В Ташкенте подвели итоги работы Центра народной дипломатии ШОС

В Ташкенте подвели итоги работы Центра народной дипломатии ШОС

Sputnik Узбекистан

За последние годы институт народной дипломатии в республике сформировался как полноценная площадка международного сотрудничества

2026-06-15T18:30+0500

2026-06-15T18:30+0500

2026-06-15T18:30+0500

шос

центр

ташкент

узбекистан

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане подвел итоги работы в рамках 25-летия ШОС, сообщает корреспондент Sputnik.За 2025 год центр организовал 165 мероприятий с участием более 10 тыс. человек, а его деятельность сегодня охватывает не только государства-члены организации, но и страны-партнеры.Об этом на пресс-конференции сообщил директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров.По его словам, за последние годы институт народной дипломатии в республике сформировался как полноценная площадка международного сотрудничества.Сейчас деятельность центра охватывает все 27 государств на пространстве ШОС, включая десять стран-членов и 17 партнеров по диалогу. Среди них Азербайджан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства.За время работы центр подписал более 80 меморандумов о сотрудничестве с зарубежными и отечественными организациями. В 2025 году число мероприятий выросло более чем в четыре раза по сравнению с 2019 годом.Особое внимание в центре уделяют молодежной политике. По данным организации, около 70% участников мероприятий составляют молодые люди. За последние годы более двух тысяч представителей молодежи приняли участие в конференциях, семинарах, форумах и проектах, посвященных деятельности Шанхайской организации сотрудничества.Одним из таких проектов стала "Модель ШОС" — образовательная площадка, где студенты и молодые специалисты моделируют работу организации и приобретают навыки международных переговоров.В числе значимых направлений работы центра — сохранение исторической памяти, экологическая дипломатия, развитие женского и молодежного сотрудничества, спортивная дипломатия и поддержка межнационального согласия.Так, экологический проект "Сырдарья — река дружбы" уже прошел в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. В этом году его планируют провести в Казахстане. В рамках первой акции более ста волонтеров собрали и отсортировали около четырех тонн мусора на берегах Сырдарьи.Отдельным направлением стала работа по изучению истории ШОС. В вузах Узбекистана и соседних стран уже открыли около пяти специализированных кабинетов ШОС, а в Национальном университете Узбекистана начал работу первый в стране ресурсный центр организации.По словам Сабирова, одной из задач остается подготовка профессиональных экспертов по тематике ШОС.Говоря о планах на ближайшие годы, директор центра сообщил о подготовке многотомного издания о народных дипломатах стран ШОС, расширении института послов доброй воли организации, а также намерении провести в Узбекистане Дни Ассамблеи народов мира. По его словам, проведение такого форума позволит привлечь тысячи участников из более чем 150 государств и станет дополнительным стимулом для развития международного сотрудничества, туризма и общественной дипломатии.

ташкент

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

шос, центр, ташкент, узбекистан, пресс-конференция