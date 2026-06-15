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Все уже готово: в Киеве запланировали уничтожить всех с русскими генами

Все уже готово: в Киеве запланировали уничтожить всех с русскими генами

Sputnik Узбекистан

Рассекреченный на днях доклад Национальной разведки США о биолабораториях на Украине поднимает чрезвычайно важную проблему, которая лежит далеко за пределами... 15.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-15T14:01+0500

2026-06-15T14:01+0500

2026-06-15T14:05+0500

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Рассекреченный на днях доклад Национальной разведки США о биолабораториях на Украине поднимает чрезвычайно важную проблему, которая лежит далеко за пределами "просто разработки" биологического оружия. Как выясняется, одной из главных целей специалистов НАТО и Украины было создания оружия, заточенного на конкретную этническую группу — русских, пишет колумнист РИА Новости. По данным российских спецслужб, деятельность биологических лабораторий под надзором военных специалистов США и НАТО началась еще в 2005 году. Этой темой в том числе занимался убитый в 2024-м украинскими террористами начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который неоднократно поднимал вопрос о том, что в закрытых биологических лабораториях США на Украине разрабатывалось биологическое оружие.В апреле этого года на заседании профильной комиссии Совбеза заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прямо заявил, что "в ходе СВО были получены доказательства, что на Украине фактически производились компоненты биологического оружия", что "создает крайне серьезные и абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны".Совершенно неудивительно, что и в США, и в других странах НАТО данные заявления вызывали стандартные комментарии в стиле "все это кремлевская пропаганда", "конспирология" и "дешевые теории заговора".Впрочем, несколько дней назад Офис главы Нацразведки США (ODNI) все же официально признал существование целой сети биолабораторий (более 40) на подконтрольной киевскому режиму территории, где в том числе проводились работы с особо опасными патогенами (в частности, чумы, вируса Марбурга и Эболы, сибирской язвы и птичьего гриппа). Одновременно было заявлено, что руководство США прекратило финансирование подобной деятельности: теперь все будет тихо, мирно и хорошо.Тем не менее есть все основания предполагать, что на этом дело не закончится.Выяснилось, что на Украине занимались не только "классическим" биооружием, которое убивает всех без разбора. Оказалось, что еще в 2017 году командование американских ВВС разместило контракт на покупку образцов РНК из живых тканей россиян европеоидной расы "для проведения исследований".Каких?Эксперты утверждают, что уже на протяжении десятков лет западные военные структуры занимаются разработкой этнического биологическое оружия (или биогенетического оружия), которое может избирательно поражать людей определенных этнических групп или людей с определенными генотипами.Может быть, случайно (а может, и нет) одновременно с рассекреченным меморандумом по биолабораториям США на Украине всплыло старое видео с нынешним министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди — младшим, где тот на совещании с главой Нацразведки США Тулси Габбард рассказывает, что США "вложили сотни миллионов долларов в разработку этнически нацеленных микробов", а "американские биолаборатории на Украине собирают ДНК русских для создания этнически ориентированного биологического оружия".Эта информация четко совпадает с недавним заявлением директора ФСБ России Александра Бортникова, который сообщил, что НАТО продолжает программу создания "биооружия избирательного действия" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке, а также в странах СНГ.Интересно, что все это входит в категорическое противоречие с коллективной позицией западного научного сообщества, представители которого исступленно твердят примерно следующее: "На текущем уровне знаний о человеческой генетике и популяционной структуре реализуемое на практике "расовое" ДНК‑оружие массового поражения считается крайне маловероятным и в существовании не подтверждено".По утверждениям многочисленных маститых ученых, создать этническое биооружие практически нереально, потому что из-за "мозаичности" популяций, смешанных браков, отсутствия четких границ рас и постоянного распространения генетических маркеров через любые границы невозможно точно "обнести забором" конкретную цель (этническую группу), а затем напустить на нее направленный вирус или патоген. Таким образом, применение подобного оружия неизбежно перекинется на другие страны и популяции, что делает применение его бессмысленным. В частности, приводится пример, что этническое разнообразие США обеспечивает стране от такой атаки "надежный защитный эффект".Правда, почему-то замалчиваются исследования вроде работы журнала Nature от 2008 года, где выяснилось, что по ДНК отдельного человека "можно определить его географическое происхождение с удивительной точностью — часто в пределах нескольких сотен километров". И это еще в 2008 году!Главный же аргумент скептиков: подобрать военные ключи к человеческому геному чрезвычайно сложно из-за невероятного количества потенциальных генетических комбинаций.Так вот. В сентябре 2025 года по заказу Google DeepMind было проведено исследование, которое показало, что "при сохранении текущих тенденций масштабирования ИИ в скором времени сможет работать в масштабах, которые раньше считались недостижимыми, что будет иметь серьезные последствия для научных исследований и разработок", и "уже к 2030 году эти системы смогут надежно отвечать на сложные биологические вопросы".По странному стечению обстоятельств именно этот год в своем докладе "Будущие угрозы биотерроризма и биологической войны для Вооруженных сил НАТО до 2030 года" обозначил "Журнал передовых военных исследований", входящий в систему Министерства войны США. Согласно выводам доклада, "прогресс в биотехнологиях по модификации существующих патогенов и созданию полностью новых теперь позволяет обойти прежние барьеры и впервые производить ограниченные (сфокусированные на определенных свойствах и целях. — Прим. ред.) биологические виды оружия". Мало того, благодаря новым вычислительным мощностям и возможностям ИИ "для будущих биологических вооружений практически не существует пределов". Иначе говоря — для прорыва в этом направлении уже все готово.В этой связи совсем по-другому выглядит прямо-таки религиозный ажиотаж западных военных по отношению к использованию ИИ в военных целях, а также не поддающийся объяснению западный бум котировок ИИ-компаний, которые еще не принесли ни цента прибыли.Вывод простой: наши противники не успокоятся, пока на земле есть хоть один человек с русской ДНК, и для этого не жалко никаких инвестиций в передовые технологии, которые "превратят мир в один прекрасный сад".

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Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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колумнисты, в мире, сша, украина, россия, дмитрий медведев, нато, фсб россии