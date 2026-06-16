https://uz.sputniknews.ru/20260616/gensek-sng-shos-prodoljaet-poisk-effektivnyx-form-sotrudnichestva-v-sfere-bezopasnosti-58366829.html

Генсек СНГ: ШОС продолжает поиск эффективных форм сотрудничества в сфере безопасности

Генсек СНГ: ШОС продолжает поиск эффективных форм сотрудничества в сфере безопасности

Sputnik Узбекистан

Сергей Лебедев направил поздравление по случаю 25-летия Шанхайской организации сотрудничества

2026-06-16T10:45+0500

2026-06-16T10:45+0500

2026-06-16T11:08+0500

сергей лебедев

снг

шос

поздравление

политика

безопасность

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. На фоне множащихся комбинированных вызовов и угроз ШОС продолжает поиск новых эффективных форм сотрудничества в сфере безопасности, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Лебедев направил поздравление Генеральному секретарю Шанхайской организации сотрудничества Нурлану Ермекбаеву с 25-летием организации.В нем говорится, что за годы своего становления ШОС органично включилась в стратегические процессы трансформации регионального и глобального характера, утвердилась в качестве авторитетной международной организации, играющей значительную роль в обеспечении безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Из шести стран-участниц она выросла в "большую семью ШОС", объединяющую 26 государств, став крупнейшим региональным объединением в мире как по территории, так и по численности населения.Это, по мнению Лебедева, в полной мере свидетельствует и отражает стремление народов к миру и совместному развитию и гарантирует, что организация будет неизменно совершенствоваться и сохранять жизненную силу.По словам Сергея Лебедева, приверженность "шанхайскому духу" в качестве универсальной теоретической базы для совершенствования взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии, равенстве и конструктивном партнерстве, позволила организации последовательно отстаивать многосторонность, придерживаться принципов неприсоединения, ненаправленности против третьих стран или регионов, а также открытости внешнему взаимодействию.Он также подчеркнул, что в условиях глубоких геополитических и геоэкономических трансформаций, глобальных климатических и демографических вызовов, гонки вооружений, технологического прогресса, включая внедрение ИИ, сотрудничество Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации обретает первостепенное значение.“Стратегической задачей дальнейшего наращивания расширения компетенций СНГ и ШОС становится их органичное включение в формирование новой архитектуры безопасности, способной противостоять комплексным вызовам и угрозам, что представляет собой взаимовыгодный процесс, включающий экономическую устойчивость, военно-политическое сотрудничество и гуманитарное взаимодействие", — резюмировал Лебедев.

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сергей лебедев, снг, шос, поздравление, политика, безопасность, сотрудничество