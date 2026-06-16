https://uz.sputniknews.ru/20260616/gensek-sng-shos-prodoljaet-poisk-effektivnyx-form-sotrudnichestva-v-sfere-bezopasnosti-58366829.html
Генсек СНГ: ШОС продолжает поиск эффективных форм сотрудничества в сфере безопасности
Генсек СНГ: ШОС продолжает поиск эффективных форм сотрудничества в сфере безопасности
Sputnik Узбекистан
Сергей Лебедев направил поздравление по случаю 25-летия Шанхайской организации сотрудничества
2026-06-16T10:45+0500
2026-06-16T10:45+0500
2026-06-16T11:08+0500
сергей лебедев
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шос
поздравление
политика
безопасность
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. На фоне множащихся комбинированных вызовов и угроз ШОС продолжает поиск новых эффективных форм сотрудничества в сфере безопасности, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Лебедев направил поздравление Генеральному секретарю Шанхайской организации сотрудничества Нурлану Ермекбаеву с 25-летием организации.В нем говорится, что за годы своего становления ШОС органично включилась в стратегические процессы трансформации регионального и глобального характера, утвердилась в качестве авторитетной международной организации, играющей значительную роль в обеспечении безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Из шести стран-участниц она выросла в "большую семью ШОС", объединяющую 26 государств, став крупнейшим региональным объединением в мире как по территории, так и по численности населения.Это, по мнению Лебедева, в полной мере свидетельствует и отражает стремление народов к миру и совместному развитию и гарантирует, что организация будет неизменно совершенствоваться и сохранять жизненную силу.По словам Сергея Лебедева, приверженность "шанхайскому духу" в качестве универсальной теоретической базы для совершенствования взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии, равенстве и конструктивном партнерстве, позволила организации последовательно отстаивать многосторонность, придерживаться принципов неприсоединения, ненаправленности против третьих стран или регионов, а также открытости внешнему взаимодействию.Он также подчеркнул, что в условиях глубоких геополитических и геоэкономических трансформаций, глобальных климатических и демографических вызовов, гонки вооружений, технологического прогресса, включая внедрение ИИ, сотрудничество Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации обретает первостепенное значение.“Стратегической задачей дальнейшего наращивания расширения компетенций СНГ и ШОС становится их органичное включение в формирование новой архитектуры безопасности, способной противостоять комплексным вызовам и угрозам, что представляет собой взаимовыгодный процесс, включающий экономическую устойчивость, военно-политическое сотрудничество и гуманитарное взаимодействие", — резюмировал Лебедев.
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сергей лебедев, снг, шос, поздравление, политика, безопасность, сотрудничество
сергей лебедев, снг, шос, поздравление, политика, безопасность, сотрудничество
Генсек СНГ: ШОС продолжает поиск эффективных форм сотрудничества в сфере безопасности
10:45 16.06.2026 (обновлено: 11:08 16.06.2026)
Сергей Лебедев направил поздравление по случаю 25-летия Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik
. На фоне множащихся комбинированных вызовов и угроз ШОС продолжает поиск новых эффективных форм сотрудничества в сфере безопасности, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Об этом сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
Лебедев направил поздравление Генеральному секретарю Шанхайской организации сотрудничества Нурлану Ермекбаеву с 25-летием организации.
В нем говорится, что за годы своего становления ШОС органично включилась в стратегические процессы трансформации регионального и глобального характера, утвердилась в качестве авторитетной международной организации, играющей значительную роль в обеспечении безопасности и стабильности на евразийском пространстве.
Из шести стран-участниц она выросла в "большую семью ШОС", объединяющую 26 государств, став крупнейшим региональным объединением в мире как по территории, так и по численности населения.
Это, по мнению Лебедева, в полной мере свидетельствует и отражает стремление народов к миру и совместному развитию и гарантирует, что организация будет неизменно совершенствоваться и сохранять жизненную силу.
"Расширение участников Шанхайской организации сотрудничества позволило раскрыть потенциал и эффективность ее деятельности, стать оптимальной политической площадкой для обсуждения вопросов дальнейшего мирового устройства, включая перспективы международного экономического порядка, новых схем организации международной торговли", — отмечено в поздравлении.
По словам Сергея Лебедева, приверженность "шанхайскому духу" в качестве универсальной теоретической базы для совершенствования взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии, равенстве и конструктивном партнерстве, позволила организации последовательно отстаивать многосторонность, придерживаться принципов неприсоединения, ненаправленности против третьих стран или регионов, а также открытости внешнему взаимодействию.
Он также подчеркнул, что в условиях глубоких геополитических и геоэкономических трансформаций, глобальных климатических и демографических вызовов, гонки вооружений, технологического прогресса, включая внедрение ИИ, сотрудничество Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации обретает первостепенное значение.
“Стратегической задачей дальнейшего наращивания расширения компетенций СНГ и ШОС становится их органичное включение в формирование новой архитектуры безопасности, способной противостоять комплексным вызовам и угрозам, что представляет собой взаимовыгодный процесс, включающий экономическую устойчивость, военно-политическое сотрудничество и гуманитарное взаимодействие", — резюмировал Лебедев.