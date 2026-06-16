https://uz.sputniknews.ru/20260616/glava-mid-uzbekistana-vstretilsya-s-ministrom-inostrannyx-del-respubliki-koreya-58363466.html
Глава МИД Узбекистана встретился с министром иностранных дел Республики Корея
Глава МИД Узбекистана встретился с министром иностранных дел Республики Корея
Sputnik Узбекистан
Стороны отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами
2026-06-16T09:13+0500
2026-06-16T09:13+0500
2026-06-16T11:59+0500
политика
встреча
мид узбекистана
бахтиер саидов
южная корея
министр
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел Республики Корея Чун И Хэ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Собеседники подтвердили поддержку активного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран в рамках подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.
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политика, встреча, мид узбекистана, бахтиер саидов, южная корея, министр, сотрудничество
политика, встреча, мид узбекистана, бахтиер саидов, южная корея, министр, сотрудничество
Глава МИД Узбекистана встретился с министром иностранных дел Республики Корея
09:13 16.06.2026 (обновлено: 11:59 16.06.2026)
Стороны отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел Республики Корея Чун И Хэ. Об этом он сообщил
в своем Telegram-канале.
“Рады принять заместителя министра иностранных дел Республики Корея Чун И Хэ. Отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего укрепления особого стратегического партнерства между Узбекистаном и Кореей, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах”, — говорится в сообщении.
Собеседники подтвердили поддержку активного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран в рамках подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.