https://uz.sputniknews.ru/20260616/mishustin-rossiya-zainteresovana-v-uglublenii-sotrudnichestva-s-uzbekistanom-58386647.html

Мишустин: Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Узбекистаном

Мишустин: Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Председатель правительства РФ находится в республике с двухдневным рабочим визитом

2026-06-16T18:09+0500

2026-06-16T18:09+0500

2026-06-16T18:17+0500

россия

узбекистан

премьер-министр

михаил мишустин

абдулла арипов

инвестиционный форум

ташкент

выставка

встреча

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана, заинтересована в углублении торгово-экономического сотрудничества, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым в Ташкенте. Глава российского правительства заявил, что впечатлен экономическими успехами республики. Он также напомнил, что Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику.Мишустин отдельно отметил запуск строительства первой АЭС в Узбекистане российскими специалистами, напомнив, что президенты двух стран 4 июня вместе дали старт заливке первого бетона в первый реактор этой станции.Одним из ключевых в российско-узбекистанском сотрудничестве премьер РФ назвал гуманитарное направление.Кроме того, он отметил важность межрегиональных связей двух стран в контексте создания новых инвестпроектов.Председатель правительства РФ находится в республике с двухдневным рабочим визитом.Премьер-министры Узбекистана и России Абдулла Арипов и Михаил Мишустин осмотрели выставку V Ташкентского международного инвестиционного форума.Экспозиция, разместившаяся на 6 тыс. квадратных метрах выставочного комплекса CAEx, демонстрирует инвестиционные возможности и флагманские проекты в более чем 10 ключевых секторах экономики Узбекистана, а также промышленный потенциал страны.Российский премьер отметил успехи Узбекистана в сфере цифровизации, указав на то, что его узбекистанский коллега Абдулла Арипов много лет работал министром коммуникаций и связи.V Ташкентский международный инвестиционный форум проходит в столице Узбекистана 16–18 июня. Ожидают участие в нем свыше 8 тыс. человек из 99 стран.

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россия, узбекистан, премьер-министр, михаил мишустин, абдулла арипов, инвестиционный форум, ташкент, выставка, встреча