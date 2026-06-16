https://uz.sputniknews.ru/20260616/mishustin-rossiya-zainteresovana-v-uglublenii-sotrudnichestva-s-uzbekistanom-58386647.html
Мишустин: Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Узбекистаном
Мишустин: Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Председатель правительства РФ находится в республике с двухдневным рабочим визитом
2026-06-16T18:09+0500
2026-06-16T18:09+0500
2026-06-16T18:17+0500
россия
узбекистан
премьер-министр
михаил мишустин
абдулла арипов
инвестиционный форум
ташкент
выставка
встреча
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0e/56888956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bff7a36f871ceff3c606a713c5888327.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана, заинтересована в углублении торгово-экономического сотрудничества, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым в Ташкенте. Глава российского правительства заявил, что впечатлен экономическими успехами республики. Он также напомнил, что Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику.Мишустин отдельно отметил запуск строительства первой АЭС в Узбекистане российскими специалистами, напомнив, что президенты двух стран 4 июня вместе дали старт заливке первого бетона в первый реактор этой станции.Одним из ключевых в российско-узбекистанском сотрудничестве премьер РФ назвал гуманитарное направление.Кроме того, он отметил важность межрегиональных связей двух стран в контексте создания новых инвестпроектов.Председатель правительства РФ находится в республике с двухдневным рабочим визитом.Премьер-министры Узбекистана и России Абдулла Арипов и Михаил Мишустин осмотрели выставку V Ташкентского международного инвестиционного форума.Экспозиция, разместившаяся на 6 тыс. квадратных метрах выставочного комплекса CAEx, демонстрирует инвестиционные возможности и флагманские проекты в более чем 10 ключевых секторах экономики Узбекистана, а также промышленный потенциал страны.Российский премьер отметил успехи Узбекистана в сфере цифровизации, указав на то, что его узбекистанский коллега Абдулла Арипов много лет работал министром коммуникаций и связи.V Ташкентский международный инвестиционный форум проходит в столице Узбекистана 16–18 июня. Ожидают участие в нем свыше 8 тыс. человек из 99 стран.
россия
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0e/56888956_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d9efef1c85f6658559874338ea618a22.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, узбекистан, премьер-министр, михаил мишустин, абдулла арипов, инвестиционный форум, ташкент, выставка, встреча
россия, узбекистан, премьер-министр, михаил мишустин, абдулла арипов, инвестиционный форум, ташкент, выставка, встреча
Мишустин: Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Узбекистаном
18:09 16.06.2026 (обновлено: 18:17 16.06.2026)
Председатель правительства РФ находится в республике с двухдневным рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана, заинтересована в углублении торгово-экономического сотрудничества, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым в Ташкенте.
Глава российского правительства заявил, что впечатлен экономическими успехами республики. Он также напомнил, что Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику.
"У нас есть хорошие возможности для запуска большого количества совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, в цифровой экономике", — подчеркнул премьер РФ.
Мишустин отдельно отметил запуск строительства первой АЭС в Узбекистане российскими специалистами, напомнив, что президенты двух стран 4 июня вместе дали старт заливке первого бетона в первый реактор этой станции.
"Мне кажется, что сооружение АЭС — важнейший шаг на пути укрепления энергетического суверенитета Узбекистана в условиях динамичного роста национальной экономики, это создание еще одной высокотехнологичной отрасли, большого количества смежных производств и подготовка квалифицированных инженерных и научных кадров", — подчеркнул он.
Одним из ключевых в российско-узбекистанском сотрудничестве премьер РФ назвал гуманитарное направление.
Кроме того, он отметил важность межрегиональных связей двух стран в контексте создания новых инвестпроектов.
Председатель правительства РФ находится в республике с двухдневным рабочим визитом.
Премьер-министры Узбекистана и России Абдулла Арипов и Михаил Мишустин осмотрели выставку V Ташкентского международного инвестиционного форума.
Экспозиция, разместившаяся на 6 тыс. квадратных метрах выставочного комплекса CAEx, демонстрирует инвестиционные возможности и флагманские проекты в более чем 10 ключевых секторах экономики Узбекистана, а также промышленный потенциал страны.
Российский премьер отметил успехи Узбекистана в сфере цифровизации, указав на то, что его узбекистанский коллега Абдулла Арипов много лет работал министром коммуникаций и связи.
V Ташкентский международный инвестиционный форум проходит в столице Узбекистана 16–18 июня. Ожидают участие в нем свыше 8 тыс. человек из 99 стран.